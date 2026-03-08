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The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Disponible sur Switch 2
Test de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Switch 2)

Test de The Adventures of Elliot : The Millenium Tales, une belle épopée à travers le temps

Remontez les époques avec Elliot afin de sauver le royaume d’Huther dans ce nouveau HD-2D tant attendu.

Test
Depuis quelque temps, Square Enix nous a habitués à pas mal de titres en HD-2D. Que ce soit des remakes comme les trois premiers Dragon Quest ou des séries originales comme
Octopath Traveler, le studio nous a montrés qu’il maîtrisait cette direction artistique presque à la perfection. Couplés à cela d’excellents scénarios, on obtient de très bons jeux.
De ce fait, lorsque Square Enix annonce une aventure en HD2D totalement inédite lors du Nintendo Direct de juillet 2025, The Adventures of Elliot : The Millenium Tales, autant dire qu’elle est très fortement attendue. Nous avions déjà eu droit à une démo en janvier 2026 qui nous avait mis l’eau à la bouche. Et c’est le 18 juin de cette même année que sort le fameux titre sur toutes les plateformes, notamment sur Switch 2. Nous l’avons testé pour vous.

Voyagez dans le temps pour sauver un Royaume en détresse

Bienvenue à Philabieldia, une terre envahie par des tribus bestiales où la population humaine diminue dangereusement. Mais sur ce continent hostile demeure encore debout le Royaume d’Huther, protégé par une barrière magique érigée par la princesse Heuria. Dans ce contexte, nous incarnons Elliot, un jeune aventurier qui a vécu toute son enfance dans un orphelinat. Précisons que dans ce monde, “aventurier” est un métier puisque les missions consistent à parcourir l’extérieur du Royaume afin d’accomplir diverses quêtes pour le compte des habitants.
C’est ainsi que, embauché par le roi, Elliot part à la découverte de ruines où semble scellée une étrange magie qui ne devrait sans doute pas être utilisée. C’est donc très rapidement dans l’intrigue que nous découvrons la traîtrise de Kaifried le ministre royal qui veut utiliser cette magie pour sauver l’humanité selon ses dires, mais surtout pour devenir le véritable souverain. Elliot doit donc empêcher Kaifried de nuire. Ce faisant, il découvre que les ruines cachent en réalité un portail temporel permettant de voyager dans le passé mais également éventuellement réécrire l’histoire...
Il est plus tard sauvé puis accompagné par une fée appelée Faie qui souhaite ardemment l’aider dans son aventure mais qui semble totalement amnésique.
Dans le jeu, nous évoluons donc dans quatre époques différentes, en comptant celle du présent, réparties sur mille ans d’histoire : l’Âge de l'Éveil, l’Âge de la Magie, l’Âge du Renouveau et enfin l’Âge de l’Egide. Au terme de cette grande épopée, nous pouvons avoir le droit à trois fins différentes. Sachant que l’aventure est plutôt linéaire, la durée de vie moyenne du jeu est plutôt d’une trentaine d’heures en comptant les quêtes secondaires.
Car oui, malgré le fait qu’il doit sauver son présent, Elliot ne délaisse pas son métier d’aventurier pour autant. Quelles que soient les époques, les habitants ont besoin de nous pour diverses tâches annexes et on est bien content de gagner toujours un peu plus d'argent (d'autant qu'on risque d'en avoir bien besoin tout au long de la partie).
Visuellement, la HD-2D est très propre, belle et colorée. Le pixel art est maîtrisé, les paysages sont agréables à observer et les personnages sont attachants. La possibilité d’avoir les doublages en japonais, traduits en français bien sûr, améliore grandement notre immersion.
Les ennemis du jeu sont bien réalisés également même s’ils ne sont pas spécialement effrayants. Il est fort dommage que le bestiaire ne soit pas très garni. En effet, en fonction des endroits et des époques, on croise exactement les mêmes monstres mais de couleur différentes.
Un point noir ici : que ce soit Heuria, ou plus tard Faie, les deux nous parlent un peu trop souvent. Cela a tendance à nous prendre la tête. Fort heureusement, Square Enix a écouté ses joueurs et une mise à jour verra bientôt le jour pour pouvoir les mettre en veilleuse.
Que ce soit en mode docker ou nomade, le jeu tourne très bien sur Switch 2, nous n’avons constaté aucun bug ni aucun ralentissement.
Nous avons un bon scénario avec de beaux graphismes. Dommages que l’exploration soit trop linéaire.

Beaucoup de donjons et des énigmes dans un monde pas si ouvert que ça

On a eu tendance à considérer The Adventure of Elliot, The Millenium Tales comme un zelda-like. En effet, il existe divers lieux clos (temples, ruines) à explorer et énigmes à résoudre. Et il est vrai que nous en avons pas mal, même si les solutions ne sont pas très compliquées à trouver dans leur globalité.
Certains donjons sont nécessaires au déroulement de l’histoire, d’autres permettent de trouver de fabuleux trésors, d’augmenter la vie d’Elliot ou d’améliorer la puissance magique de Faie. Nous reparlerons de cela plus bas.
Cependant, même s’ils paraissent accessibles, ils ne sont pas tous faisables quand on veut. Notre petite acolyte volante ne manque pas de nous le rappeler avec de nombreux “nous ne devrions pas aller là pour l’instant”. On est souvent obligé de suivre l’histoire avant de pouvoir les explorer entièrement.
Le côté linéaire n’est pas un problème en soi. D’ailleurs, le fait d’avoir des objets en particulier pour débloquer certains passages, rend l’aventure très intéressante. Mais pour un jeu comme celui-là avec de beaux panoramas, on espérait pouvoir explorer la carte plus librement.
Explication : dans la nature, nous avons l’impression qu’Elliot traverse des couloirs. Il faut suivre le chemin sans possibilité de vraiment dévier. Les divers décors de chaque côté, arbres, barrières, buissons etc. nous empêchent de traverser. Ce qui a tendance à rendre le trajet souvent labyrinthique et parfois prise de tête. Même en regardant attentivement la carte du monde, on ne comprend pas toujours tout de suite où se trouve le passage à emprunter.
Et une fois qu’on a réussi, on se rend compte qu’il faut effectuer plusieurs allers-retours pour le compte de l’histoire. Heureusement que nous avons des points de passages à découvrir, nous permettant de nous téléporter d’un point A à un point B. Et ici, on va les exploiter dès que possible. Ils sont même présents dans les donjons.
Nous n’avons rien contre l’aspect linéaire, cela a même ses avantages et a un côté séduisant. Mais pour un jeu comme The Adventures of Elliot, The Millenium Tales, nous aurions préféré une exploration plus libre.

Des combats en temps réel simples mais efficaces

Les batailles lors de l’aventure, rappellent également celles de Legend of Zelda. Nous n’avons pas de combats au tour par tour cette fois-ci comme c’est souvent le cas pour certains HD-2D de Square Enix. Il faut ici se battre en temps réel.
Les assauts ne sont donc pas spécialement impressionnants à regarder, pas de belles figures ni de compétences particulières. Elliot a juste accès à des attaques légères ou lourdes via son épée. Il peut parer avec son bouclier un certain nombre de fois, mais ne peut ni esquiver, ni courir, ni se cacher.
Notre héros ne monte pas de niveau après chaque victoire, il ne devient pas plus puissant. Cependant, combattre plusieurs fois sans se faire toucher permet d’obtenir plus de trésors.
On peut tout à fait se permettre d’éviter les batailles car cela ne nous rend pas plus fort. Par contre, attention ! Si on a le malheur de simplement frôler un ennemi sans l’attaquer, à un pixel près on est considéré comme touché et on perd de la vie.
Ce qui va avoir de l’intérêt ici, c’est la manière de vaincre nos ennemis. En effet, Elliot possède d’autres objets que son épée et son bouclier comme par exemple un arc, des bombes, un boomerang ou un marteau. En plus de nous débloquer certains passages pour avancer, ils sont également nécessaires pour certains ennemis, notamment des boss. A nous de comprendre la méthode en observant les patterns et l’environnement.
Comme pour un jeu Zelda, ce n’est pas la puissance de notre qui détermine l’issue du combat mais bien la tactique à mettre en place pour notre adversaire. La seule chose que nous pouvons améliorer, c’est son nombre de points de vie.
Chez les marchands, il est possible d’acheter des potions de vie, à condition d’acheter les fioles vides servant à les contenir, des bombes, des flèches et autres objets permettant d’avancer dans notre périple. Nous pouvons également améliorer nos armes et si nous ne savons pas quoi choisir comme amélioration (car on finit par en avoir presque trop au bout d’un moment), on peut demander à notre alliée féérique de le faire à notre place.
Parlons un peu de Faie pour finir, car elle aussi est très utile à notre aventure. De son côté, elle possède divers pouvoirs magiques dont le principal est de nous ressusciter en cas de trépas, à condition d’y mettre le prix bien sûr. Et si on meurt trop souvent en peu de temps, la note augmente au fur et à mesure. Jusqu’au moment où nous ne pouvons plus payer et alors, c’est retour au dernier point de sauvegarde (qui sont également les points de passage).
Elle peut aussi nous aider en combat. Elle peut par exemple enflammer les ennemis, nous téléporter vers un endroit inaccessible (à condition que ce soit visible), ou encore nous permettre d’aller à grande vitesse temporairement.
Une fois son mana épuisé, il faut attendre qu’elle se recharge avant de pouvoir de nouveau faire appel à ses services.
Mis à part son côté un peu trop bavard, Faie est une alliée précieuse. Un autre joueur a même la possibilité de la contrôler et ainsi il est possible de faire l'aventure en multijoueur. C’est un peu la même chose que dans le jeu Mario Odyssey par exemple où un autre joueur peut contrôler Cappy la casquette de Mario, mais ça reste très amusant de pouvoir jouer à deux.
16/20
The Adventure of Elliot, The Millenium Tales est un jeu très réussi dans son ensemble. Une aventure inédite avec un scénario accrocheur qui nous donne envie d’aller jusqu’au bout du périple même si par moment, le chemin pour y arriver nous prend un peu la tête. Mieux encore, c'est une expérience qui peut se partager à deux. Dommage que celui qui contrôle Faie ne peut pas faire énormément de choses au final au même titre que celui qui joue Elliot. Mais c’est un détail car en solo, le titre ne peut que plaire aux fans du genre.
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PNCAST - La Switch 2 a un an !
16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

The Adventure of Elliot, The Millenium Tales nous a enchanté par bien des aspects. Alors n’attendez plus ! Lancez-vous dans une aventure épique à travers les époques !

Jouabilité
Une jouabilité qui nous fait un peu penser à un jeu Zelda avec son style de combat, ses donjons et ses énigmes. Le gameplay est simple à appréhender mais les divers chemins labyrinthiques de la carte sont parfois casse-tête.
Durée de vie
En moyenne une trentaine d’heure pour finir le jeu, quelques heures de plus si on cherche à atteindre le 100%, ce qui est une durée de vie parfaitement honorable pour un RPG.
Graphismes
Le pixel art en 2D ne peut évidemment pas plaire à tout le monde, mais ici le style est parfaitement maîtrisé, les paysages sont colorés et très beaux à observer et on s’attache à tous les personnages que l’on croise. Dommage que le bestiaire ne soit pas plus varié.
Son
La musique est épique, variée et n’est pas trop envahissante. Elle est très agréable à écouter. On ne peut pas en dire autant de Heuria ou Faie qui nous parlent quasiment en boucle au point de nous prendre sérieusement la tête. Mis à part ça, on apprécie également les doublages des différents personnages.
Intérêt
69,99 € sur l’eShop Nintendo est désormais le prix “normal” de beaucoup de jeux aujourd’hui. Il faut faire avec. Mais on peut assurer que son contenu et son histoire valent le détour et devraient combler tous ceux qui aiment ce style de jeu. Ajoutons à cela que sur la Switch 2, on peut y jouer sur un écran de télévision ou en mode nomade partout où on va.
Multijoueur
Il est rare qu’un mode multijoueur existe pour ce genre de jeu. On apprécie d’autant le geste même si le second joueur n’est pas aussi libre que celui qui joue Elliot car jouer Faie est amusant mais aussi assez limité.

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