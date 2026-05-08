Test de Heave Ho 2 : ne jamais baisser les bras !
Les français du Cartel Studio sont de retour avec une suite à leur jeu de plateforme coopératif Heave Ho. Qu'en est-il du résultat ? Réponse dans ce test !Test
Une suite made in FrancePetit rappel pour ceux qui découvriraient la série : Heave Ho est né sous la houlette du studio parisien Le Cartel Studio. Le concept tient sur un coin de table : vous incarnez une tête munie de deux bras, chaque gâchette contrôle une main, et il faut traverser des niveaux de plus en plus compliqués en s'accrochant à tout ce qui passe : décor, objets et surtout vos amis qui vous accompagnent dans cette galère.
Deux mains et aucune dignitéComme tous les excellents jeux multi sur Switch : le concept est simple, tout le monde le comprend en 1 minute mais personne ne le maîtrise vraiment, même au bout de plusieurs heures de jeu ! Une main s'accroche, l'autre se balance, et vous voilà à osciller comme un pendule mal réglé au-dessus du vide. Les chutes s'enchaînent mais vous revenez instantanément en jeu, et surtout : c'est drôle à chaque fois. Il y a quelque chose d'irrésistible dans ces silhouettes qui gigotent en essayant de trouver le bon timing pour enchainer un saut critique.
En dehors des deux mains, une touche dédiée permet à votre personnage... de péter. Cela permet de se propulser plus ou moins fortement en fonction de l'intensité de la flatulence. De quoi rendre le jeu un peu moins sérieux et aussi plus accessible aux plus jeunes !
Huit mondes, huit idées différentesHeave Ho 2 contient plusieurs modes de jeu. Le mode principal, jouable jusqu'à 4 joueurs, permet de parcourir huit mondes avec autant de thèmes différents : la neige, le manoir hanté, l'espace, la cuisine, un château médiéval etc. Chaque monde a son propre univers et ses propres mécaniques particulières. En tout, c'est une soixantaine de niveaux qui sont disponibles.
Fort heureusement, le jeu dispose de plusieurs objets permettant de vous venir en aide si jamais vous galérez trop longtemps, notamment un ou plusieurs drones qui peuvent vous guider et vous permettre d'avancer plus facilement. A vous d'accepter ou pas cette aide précieuse mais qui sonne aussi comme un aveu d'échec.
Des objectifs partout, des déblocages trop lentsChaque niveau embarque des objectifs optionnels : terminer le niveau en un temps limité, dénicher des mains cachées, se glisser dans des silhouettes etc. Comptez environ huit heures pour voir le bout de la campagne, mais bien davantage si vous êtes du genre complétiste. La liste des objectifs est consultable à tout moment et permet ainsi d'optimiser son temps pour les atteindre.
Tout cela alimente un système de déblocages : skins en pagaille (dont de surprenants crossovers avec d'autres jeux bien connus), mais aussi des objets équipables qui peuvent changer réellement la donne au niveau du jeu puisque cela vous donne des capacités supplémentaires. La plupart des capacités servent en réalité à faciliter les interactions avec les autres.
Le mode Confrontation pour se taper dessusAutre nouveauté de cette suite, le mode Confrontation qui oppose les joueurs sur une rotation de cartes avec différents objectifs (course, survie...). Cela permet de prendre en main le jeu d'une autre façon en mettant de côté la coopération pour privilégié le chacun pour soi : on essaye de s'échapper, d'éviter que l'adversaire puisse se reposer sur soi, tout en atteignant l'objectif final au plus vite.
Du multi partout, du solo nulle partLe vrai bond en avant est ailleurs : Heave Ho 2 propose enfin du multijoueur en ligne jusqu'à quatre, en plus du local. De quoi permettre à ceux n'ayant pas la possibilité d'accueillir du monde chez eux de profiter du jeu dans des conditions quasi similaires. Même si les fous rires demeurent plus spontanés avec tout le monde rassemblé dans une seule et même pièce. Le jeu est également compatible GameShare et GameChat.
Heave Ho 2 est une machine à fous rires, et l'une des meilleures recommandations que nous puissions faire pour animer une soirée sur consoles Nintendo Switch en 2026.
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