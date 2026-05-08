Test de Heave Ho 2 : ne jamais baisser les bras !

Une suite made in France

Deux mains et aucune dignité

Huit mondes, huit idées différentes

Des objectifs partout, des déblocages trop lents

Le mode Confrontation pour se taper dessus

Du multi partout, du solo nulle part

Petit rappel pour ceux qui découvriraient la série : Heave Ho est né sous la houlette du studio parisien Le Cartel Studio. Le concept tient sur un coin de table : vous incarnez une tête munie de deux bras, chaque gâchette contrôle une main, et il faut traverser des niveaux de plus en plus compliqués en s'accrochant à tout ce qui passe : décor, objets et surtout vos amis qui vous accompagnent dans cette galère.La suite, subtilement intitulée Heave Ho 2, est disponible sur Nintendo Switch (1 et 2) et propose quelques nouveautés intéressantes pour pimenter encore davantage votre aventure à plusieurs.Comme tous les excellents jeux multi sur Switch : le concept est simple, tout le monde le comprend en 1 minute mais personne ne le maîtrise vraiment, même au bout de plusieurs heures de jeu ! Une main s'accroche, l'autre se balance, et vous voilà à osciller comme un pendule mal réglé au-dessus du vide. Les chutes s'enchaînent mais vous revenez instantanément en jeu, et surtout : c'est drôle à chaque fois. Il y a quelque chose d'irrésistible dans ces silhouettes qui gigotent en essayant de trouver le bon timing pour enchainer un saut critique.Si de loin le jeu peut ressembler à un énorme bazar, la jouabilité est d'une précision remarquable et rien n'est, en fait, laissé au hasard : quand vous ratez un saut, vous savez exactement pourquoi vous l'avez raté. Vous ajustez avec vos camarades vos positions avant la prochaine tentative !En dehors des deux mains, une touche dédiée permet à votre personnage... de péter. Cela permet de se propulser plus ou moins fortement en fonction de l'intensité de la flatulence. De quoi rendre le jeu un peu moins sérieux et aussi plus accessible aux plus jeunes !Heave Ho 2 contient plusieurs modes de jeu. Le mode principal, jouable jusqu'à 4 joueurs, permet de parcourir huit mondes avec autant de thèmes différents : la neige, le manoir hanté, l'espace, la cuisine, un château médiéval etc. Chaque monde a son propre univers et ses propres mécaniques particulières. En tout, c'est une soixantaine de niveaux qui sont disponibles.La difficulté des mondes n'est pas forcément croissante et le premier monde qui se déroule au niveau d'une montagne enneigée peut sembler particulièrement difficile pour commencer le jeu.Fort heureusement, le jeu dispose de plusieurs objets permettant de vous venir en aide si jamais vous galérez trop longtemps, notamment un ou plusieurs drones qui peuvent vous guider et vous permettre d'avancer plus facilement. A vous d'accepter ou pas cette aide précieuse mais qui sonne aussi comme un aveu d'échec.Chaque niveau embarque des objectifs optionnels : terminer le niveau en un temps limité, dénicher des mains cachées, se glisser dans des silhouettes etc. Comptez environ huit heures pour voir le bout de la campagne, mais bien davantage si vous êtes du genre complétiste. La liste des objectifs est consultable à tout moment et permet ainsi d'optimiser son temps pour les atteindre.Tout cela alimente un système de déblocages : skins en pagaille (dont de surprenants crossovers avec d'autres jeux bien connus), mais aussi des objets équipables qui peuvent changer réellement la donne au niveau du jeu puisque cela vous donne des capacités supplémentaires. La plupart des capacités servent en réalité à faciliter les interactions avec les autres.Notre seul regret : ces objets se débloquent bien trop tard et il aurait été plus judicieux de les obtenir rapidement pour les utiliser dès les premiers niveaux.Autre nouveauté de cette suite, le mode Confrontation qui oppose les joueurs sur une rotation de cartes avec différents objectifs (course, survie...). Cela permet de prendre en main le jeu d'une autre façon en mettant de côté la coopération pour privilégié le chacun pour soi : on essaye de s'échapper, d'éviter que l'adversaire puisse se reposer sur soi, tout en atteignant l'objectif final au plus vite.C'est franchement marrant sur quelques manches mais le mode manque un peu de variété et le tour est vite fait.Le vrai bond en avant est ailleurs : Heave Ho 2 propose enfin du multijoueur en ligne jusqu'à quatre, en plus du local. De quoi permettre à ceux n'ayant pas la possibilité d'accueillir du monde chez eux de profiter du jeu dans des conditions quasi similaires. Même si les fous rires demeurent plus spontanés avec tout le monde rassemblé dans une seule et même pièce. Le jeu est également compatible GameShare et GameChat.Un vrai manque, en revanche, est l'absence totale de mode solo. Pas de campagne en autonomie, pas même de bots pour dépanner si besoin. Heave Ho 2 est un jeu qui se joue à plusieurs, point final.