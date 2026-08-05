Test de Perfect Tides: Station to Station

Passage à l’âge à adulte

Un point and click comme on les aime

Perfect Tides reprend vraiment les grandes mécaniques du point and click. Cela rend les choses agréables et familières, notamment pour celles et ceux qui ont l’habitude de ce genre de jeu.

Vous êtes Mara, autrice en devenir. Vous êtes désormais à l’université, la tête pleine de rêves et d’aventures… Perfect Tides trouve son origine en 2022. Dans le premier opus, vous y suiviez déjà Mara, alors adolescente sur l’île de Perfect Tides. Désormais jeune adulte, c’est dans “La Ville” qu’elle va suivre les cours à l’université. Le tout au début des années 2000, puisque le jeu se déroule en 2003. De quoi ajouter une touche de nostalgie à celles et ceux qui ont vécus cette époque.Perfect Tides: Station to Station est une œuvre touchante. Elle sent bon à la fois la nostalgie de nos jeunes années et des thèmes tournant autour de la découverte de l’âge adulte, du fait de grandir et des difficultés que cela implique. Le titre n’est malheureusement pas traduit en français, et c’est bien dommage. Car l’écriture y est fluide et belle, la narration offre des moments d’anthologie qui ne seront pas accessibles à celles et ceux qui peinent avec l’anglais. Et rien que pour ça, c’est dommage.Et quoi de mieux que le point and click pour nous faire vivre cette grande aventure ? On clique à l’écran pour avancer, sélectionner les éléments avec lesquels interagir, ouvrir le frigo, discuter avec son coloc ou ses camarades de classe, travailler sur ses projets… Et vous êtes une jeune autrice, alors des projets d’écriture, en plus du reste, vous allez aussi en avoir.L’interface est simple et accessible. Que ce soit pour vous balader en ville, explorer les menus ou les discussions, tout est parfaitement fluide et ergonomique. Le tout est dans un pixel art très beau. Et Meredith Gran en est le solo dev. Avec le joystick droit, vous allez déplacer le curseur sur les différents éléments à votre disposition. En appuyant longtemps sur le bouton d’action quand une bulle de dialogue apparaît, vous ouvrez un menu, sous la forme d’un ancien Nokia 3310 (pour les nostalgiques) qui comprend les sujets de discussion que vous pouvez aborder. Un menu en haut de l’écran est aussi disponible. En cliquant sur l’un des objets, votre curseur change et vous pouvez ainsi interagir avec l’environnement avec l’objet que vous venez “d’équiper”.