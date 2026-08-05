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Perfect Tides: Station to Station Disponible sur Switch depuis le 14/05/2026
Test de Perfect Tides: Station to Station (Switch)

Test de Perfect Tides: Station to Station

Après un premier opus, Perfect Tides revient. Il est temps de vivre sa vie de jeune adulte, dans un point and click sensible et touchant.

Test
Sorti le 14 mai, Perfect Tides: Station to Station est la suite du jeu Perfect Tides sorti en 2022. Mais pas de panique : vous n’avez nul besoin d’avoir joué au premier jeu pour profiter du second opus. Le jeu de Three Bees n’est malheureusement pas traduit en français. Ce point and click évoque à la fois le fait de grandir et de découvrir une nouvelle ville, les joies de l’adolescence et du passage à l’âge adulte… Un titre riche et profond.

Passage à l’âge à adulte

Vous êtes Mara, autrice en devenir. Vous êtes désormais à l’université, la tête pleine de rêves et d’aventures… Perfect Tides trouve son origine en 2022. Dans le premier opus, vous y suiviez déjà Mara, alors adolescente sur l’île de Perfect Tides. Désormais jeune adulte, c’est dans “La Ville” qu’elle va suivre les cours à l’université. Le tout au début des années 2000, puisque le jeu se déroule en 2003. De quoi ajouter une touche de nostalgie à celles et ceux qui ont vécus cette époque.
Perfect Tides: Station to Station est une œuvre touchante. Elle sent bon à la fois la nostalgie de nos jeunes années et des thèmes tournant autour de la découverte de l’âge adulte, du fait de grandir et des difficultés que cela implique. Le titre n’est malheureusement pas traduit en français, et c’est bien dommage. Car l’écriture y est fluide et belle, la narration offre des moments d’anthologie qui ne seront pas accessibles à celles et ceux qui peinent avec l’anglais. Et rien que pour ça, c’est dommage.

Un point and click comme on les aime


Et quoi de mieux que le point and click pour nous faire vivre cette grande aventure ? On clique à l’écran pour avancer, sélectionner les éléments avec lesquels interagir, ouvrir le frigo, discuter avec son coloc ou ses camarades de classe, travailler sur ses projets… Et vous êtes une jeune autrice, alors des projets d’écriture, en plus du reste, vous allez aussi en avoir.

L’interface est simple et accessible. Que ce soit pour vous balader en ville, explorer les menus ou les discussions, tout est parfaitement fluide et ergonomique. Le tout est dans un pixel art très beau. Et Meredith Gran en est le solo dev. Avec le joystick droit, vous allez déplacer le curseur sur les différents éléments à votre disposition. En appuyant longtemps sur le bouton d’action quand une bulle de dialogue apparaît, vous ouvrez un menu, sous la forme d’un ancien Nokia 3310 (pour les nostalgiques) qui comprend les sujets de discussion que vous pouvez aborder. Un menu en haut de l’écran est aussi disponible. En cliquant sur l’un des objets, votre curseur change et vous pouvez ainsi interagir avec l’environnement avec l’objet que vous venez “d’équiper”.
Perfect Tides reprend vraiment les grandes mécaniques du point and click. Cela rend les choses agréables et familières, notamment pour celles et ceux qui ont l’habitude de ce genre de jeu.
16/20
Perfect Tides: Station to Station fait partie de ces jeux qui nous font vibrer. Véritable ode au début des années 2000, au passage à l’âge adulte, à l'insouciance et à la découverte, Perfect Tides évoque de nombreux sujets, et le fait avec beaucoup d’humour, des punchlines efficaces, un sens de la narration particulièrement fluide et équilibré. C’est un bonheur d’assister à ces scènes et de voir évoluer les différents personnages. Malheureusement, l’absence de traduction française privera de nombreuses personnes de ce titre.
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16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Revivez vos années de fac, votre insouciance d’alors, le passage à l’âge adulte !

Jouabilité
Le jeu est fluide, les contrôles simples et tout est parfaitement bien expliqué à l’écran. Un point and click comme on les aime, suivant à la lettre les codes du genre.
Durée de vie
Comptez une dizaine d’heures pour vivre pleinement cette aventure.
Graphismes
On retrouve le côté rétro dans le pixel art du jeu. C’est très joli, si vous aimez le pixel art et la nostalgie des années 2000.
Son
La bande son sent elle aussi bon la nostalgie de ces années. C’est tout doux et nous accompagne bien dans l’aventure.
Intérêt
Malheureusement, l’absence de traduction sera un frein. Mais si vous aimez les point and click, les aventures touchantes et pleine d’émotion, l’humour, les punchlines et les thèmes tournant autour du passage à l’âge adulte, alors le jeu est pour vous ! D’autant qu’il n’est qu’à 19,99 € sur l’eShop.

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