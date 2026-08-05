Test de Perfect Tides: Station to Station
Après un premier opus, Perfect Tides revient. Il est temps de vivre sa vie de jeune adulte, dans un point and click sensible et touchant.
Passage à l’âge à adulte
Un point and click comme on les aime
Et quoi de mieux que le point and click pour nous faire vivre cette grande aventure ? On clique à l’écran pour avancer, sélectionner les éléments avec lesquels interagir, ouvrir le frigo, discuter avec son coloc ou ses camarades de classe, travailler sur ses projets… Et vous êtes une jeune autrice, alors des projets d’écriture, en plus du reste, vous allez aussi en avoir.
L’interface est simple et accessible. Que ce soit pour vous balader en ville, explorer les menus ou les discussions, tout est parfaitement fluide et ergonomique. Le tout est dans un pixel art très beau. Et Meredith Gran en est le solo dev. Avec le joystick droit, vous allez déplacer le curseur sur les différents éléments à votre disposition. En appuyant longtemps sur le bouton d’action quand une bulle de dialogue apparaît, vous ouvrez un menu, sous la forme d’un ancien Nokia 3310 (pour les nostalgiques) qui comprend les sujets de discussion que vous pouvez aborder. Un menu en haut de l’écran est aussi disponible. En cliquant sur l’un des objets, votre curseur change et vous pouvez ainsi interagir avec l’environnement avec l’objet que vous venez “d’équiper”.
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