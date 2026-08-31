Notre avis sur la Switch 2 Edition de Xenoblade Chronicles 2

Un upgrade graphique ?

Nous vous l’avions déjà annoncé , le 30 juillet 2026 est sorti la NS2E pour Xenoblade Chronicles 2. Comme formulé lors de notre avis sur la NS2E du premier épisode, il ne s’agit pas ici de refaire un test complet du jeu ni de revenir en détail sur son contenu initial, mais de commenter ce que cet upgrade proposé à 9,99 euros apporte concrètement à l’expérience, entre promesses techniques, ajustements graphiques et ajouts plus ludiques.

Nouveautés











Passons donc à la liste des ajouts ! Le premier, que nous avions déjà évoqué pour la précédente « Switch 2 Edition », ce sont les améliorations techniques et visuelles. Vous pouvez donc désormais profiter de votre jeu grâce au passage à 60 images par seconde, que ce soit sur téléviseur ou en mode portable. Cela rend le jeu plus fluide. Nous avons cependant noté quelques micro-ralentissements (vraiment subtils), mais c’est parce qu’on les a cherchés.





Notons une déception sur l’aspect technique : le passage en mode Switch 2 du jeu ne nous a pas paru réduire les temps de chargement, ou moins sensiblement que précédemment, même pour la version dématérialisée. Dommage, car certains peuvent se révéler un tantinet longs, mais pas de quoi se faire un café pour autant. Dans l’ensemble, Alrest est quand même plus beau (et plus fluide) à parcourir et continue à être un régal pour un jeu qui va sur son 9e anniversaire, déjà ! Oui, l’herbe est généralement plus verte ailleurs, mais avec cette édition elle est aussi plus dense. Cela se remarque notamment sur les cinématiques se déroulant à l’Elyseum. D’ailleurs, en évoquant les cinématiques, celles-ci en profitent particulièrement.Notons une déception sur l’aspect technique : le passage en mode Switch 2 du jeu ne nous a pas paru réduire les temps de chargement, ou moins sensiblement que précédemment, même pour la version dématérialisée. Dommage, car certains peuvent se révéler un tantinet longs, mais pas de quoi se faire un café pour autant.

Passons à un autre aspect technique de la mise à jour en abordant le passage en 4K en mode téléviseur. Comme nous l’avions déjà formulé pour la précédente édition, il faut garder en tête que cet ajout n’est qu’une modification purement technique, qui a un impact sur le rendu. Le jeu n’a point été remasterisé et les modèles 3D des personnages et décors n’ont pas été retravaillés. C’est souvent une attente pour certains quand on leur parle de nouveau format d’image, mais ce n’est pas du tout la promesse faite par Nintendo.



Le passage en 4K est une conséquence du passage en mode Switch 2 du jeu. Au lieu de calculer une image en 1080p comme le ferait la Switch, la Switch 2 propose sur sa sortie HDMI une image en 4K. Alors attention, cela ne veut pas dire que le jeu est rendu en 4K par la console, mais plutôt que la résolution de l’image calculée est supérieure à celle de la Switch, et que différents outils embarqués augmentent la résolution de l’image tout en lui ajoutant des détails.

On sent bien un travail, pas toujours nickel, mais rarement défectueux sur le fonctionnement du LOD, chargeant des textures plus ou moins détaillées des objets selon la distance qui vous sépare de ceux-ci. Nous avons noté un dysfonctionnement sur des objets émettant de la lumière, tels que des néons, mais c’est vraiment pour pinailler et trouver un élément à redire. Il nous faut cependant insister, cet upgrade est une amélioration de la résolution de l’image et de sa fréquence. La puissance de la console permet d’afficher plus de détails (comme de l’herbe plus foisonnante) mais n’améliore pas la modélisation des objets 3D.

Une (seule) nouvelle lame

Passons désormais aux ajouts de contenus et fonctionnalités ! En premier lieu, évoquons l’ajout d’une nouvelle lame de soin : MOMO, que l’on obtient en allant rendre une petite visite à Tora après avoir reçu Poppi. Tout comme les lames KOS-MOS et T-elos, MOMO est en réalité tirée de la série Xenosaga. Elle a la particularité d’avoir deux facettes, comme Pyra et Mythra et de les permuter, en passant par le menu et non comme peut le faire l’Aegis. La version « réelle » utilise la lumière comme élément principal tandis que la version « imaginaire » est bien évidemment du coté de l’ombre. L’ajout de MOMO est bienvenu même s’il plaira avant tout aux fans de Xenosaga.

Momo en détails







Il est regrettable que cette mise à jour ne soit pas l’occasion de faire le lien avec Xenoblade Chronicles 3 en matière de lames. Pour ceux qui l’ignoreraient, il est possible dans XC2 de retrouver Shulk et Fiora de XC1 et Elma de XCX en tant que lames. La Terre des défis ou le nouveau mode « Assaut mercenaire » aurait pu permettre d’obtenir les versions Ouroboros de Noah ou Mio, qu’on aurait là aussi pu débloquer via les amiibo. Une occasion manquée donc…

Partez à l’assaut !

Pour l’ajout suivant, évoquons le nouveau mode de jeu : Assaut mercenaire. Celui-ci est en réalité une fusion du mode mercenaire du jeu de base et de la Terre des défis, ajoutée via le DLC. Il vous est proposé de sélectionner une mission du mode mercenaire (parmi une liste restreinte) que vous pourrez jouer à la sauce Terre des défis, c’est-à-dire jetés sur un ring avec votre équipe et une succession de vagues de plusieurs ennemis à mettre à terre.

La grande nuance, c’est que ce mode vous permet de contrôler directement les diverses lames que vous avez décidé d’envoyer au charbon ! Si vous aimiez la Terre des défis, vous devriez apprécier ce mode apportant de la nouveauté en termes de gameplay. Les récompenses sont alors d’un Cristal-coeur commun pour chaque mission menée avec succès ainsi qu’un bonus de 10 % en points mercenaire par rapport à ce que la mission originale vous proposait de gagner (généralement de 40 à 130 points donc de 4 à 13 points supplémentaires…).

Nos beaux amis

Il est temps d’aborder un autre ajout peu évoqué, celui du support des amiibo ! Vous pouvez scanner 3 exemplaires par jour. Comme dans la plupart des jeux les supportant, scanner des amiibo offre des bonus aléatoires. Il y a cependant trois catégories distinctes de bonus. La première concerne les amiibo de Pyra et Mythra lors de leur première utilisation. Scanner l’un de ces deux amiibo offrira aux deux formes de l’Aegis une apparence différente. L’option est très bien cachée, dans les options et paramètres du jeu, et non dans celles des lames comme on pourrait le supposer. C’est dommage, car pas très logique, selon nous.





Une fois l’un de ces amiibo scanné, il se comportera comme des amiibo de seconde catégorie : ceux de la licence Xenoblade, comme Shulk, Mio ou Noah. Ceux-ci offrent un bonus de points, que ce soit de l’expérience, des PA ou des PC. Ils ont en général 3 chances sur 4 de vous offrir de quoi faire progresser vos personnages. La 4e chance est celle de la dernière catégorie, celle des amiibo n’appartenant pas à la licence Xenoblade. Ces derniers offrent un lot d’objets divers et variés que vous découvrez normalement en explorant Alrest, mais ils ont une chance, non négligeable, d’offrir un très convoité Cristal-cœur légendaire.

Bonus amiibo







Dernières petites précisions, sachez que si vous sauvegardez votre partie après avoir activé les tenues alternatives via les options, et que vous chargez votre sauvegarde sur Switch 1, ce bonus disparaît visuellement : il n’est pas disponible sur cette console, comme la fonctionnalité amiibo. Enfin, les tenues de Pyra et Mythra sont aussi obtenables par le mode Assaut mercenaire.

Verdict

Alors, cette Switch 2 Edition vaut-elle le coût ? C’est en réalité assez subjectif. Si vous souhaitez faire une nouvelle fois l’aventure sur Alrest, sachez que nous n’avons pas été déçus du voyage et avons revu la dizaine d’heures de cinématiques en 4K avec un certain plaisir. C’est tout autant le cas de revoir les divers titans avec plus de détails à l’écran. Pour les ajouts de contenus, c’est selon les goûts et les couleurs là aussi. N’étant pas de grands fans de la Terre des défis, le mode Assaut mercenaire n’a pas su nous convaincre plus que cela. Ce qui est logique. C’est aussi valable pour l’ajout de MOMO mais aussi des nouvelles apparences pour Pyra et Mythra. L’ajout que nous avons peut-être plus apprécié, c’est le support des amiibo, leur donnant à la fois plus de valeur et vous aidant dans la progression de votre aventure.

À l’inverse, si vous n’avez pas encore joué à cet épisode de Xenoblade, et que vous avez l’opportunité de faire votre premier voyage sur Switch 2, nous vous conseillons de prendre cette extension ne serait-ce que pour tirer partie de la puissance de la console et d’en profiter visuellement.

Petit détail pour ceux qui auraient la Switch 2 et le DLC Torna - The Golden Country en version Standalone (sans le pass d’extension donc), sachez que ce dernier bénéficie gratuitement de l’upgrade ! Vous pourrez donc juger la différence graphique avant d'éventuellement repasser à la caisse pour le jeu de base.