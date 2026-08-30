Reportage
[GC2026] Reportage Au cœur de la Gamescom 2026 !
A l'heure où tous les regards sont rivés vers GTA 6 et Zelda : OOT, l'édition 2026 de la Gamescom valait elle le coup ? Suivez-nous à travers ce périple pas comme les autres pour y répondre, direction Cologne !Reportage
Pour la deuxième année consécutive, j'ai eu le plaisir de couvrir la Gamescom pour notre cher site Puissance Nintendo. Après une première année très mouvementée avec la preview de Kirby Air Riders chez Nintendo et celle de Pokemon Z-A, l'effervescence due à la sortie de la Nintendo Switch 2 allait elle se poursuivre cette année ?
Paris, 7h46, j'embarque dans le train en direction de Cologne. La Gamescom se mérite et ce ne sont pas les 3 heures 30 de train qui iront le démentir ! Si l'année dernière j’avais réussi à passer le temps en discutant avec Julien Chièze et Carole Quintaine, cette année il n'y a pas de tête connue à l'horizon !
Cologne, 11h15, j'arrive en terre sainte, quelques minutes de transport me sépare du lieu de pèlerinage la Kölnmesse. A l'abord de ce gigantesque parc des expositions, une effervescence se ressent autour de la Gamescom. A peine franchi le portique muni de mon QR code, une machine m'imprime automatiquement un pass presse. Ya pas dire en Allemagne c'est carré !
Paris, 7h46, j'embarque dans le train en direction de Cologne. La Gamescom se mérite et ce ne sont pas les 3 heures 30 de train qui iront le démentir ! Si l'année dernière j’avais réussi à passer le temps en discutant avec Julien Chièze et Carole Quintaine, cette année il n'y a pas de tête connue à l'horizon !
Cologne, 11h15, j'arrive en terre sainte, quelques minutes de transport me sépare du lieu de pèlerinage la Kölnmesse. A l'abord de ce gigantesque parc des expositions, une effervescence se ressent autour de la Gamescom. A peine franchi le portique muni de mon QR code, une machine m'imprime automatiquement un pass presse. Ya pas dire en Allemagne c'est carré !
Les coulisses derrière la zone proJe me faufile à travers les allées gigantesques de la Gamescom bondées de fans de jeux vidéo !
Cologne, 12h j'arrive à l'entrée du Hall 4.2, la zone B2B. A l'aide de mon pass presse, je pénètre dans l'enceinte sécurisée. La zone dédiée aux professionnels regroupe des stands pour la plupart calfeutrés à l'abri des regards indiscrets car quiconque n'aura pas planifié un rendez-vous au préalable, se verra refuser l'accès. On retrouve de grands noms comme Bandai Namco, Square Enix, une énorme stand Ubi Soft et bien sûr Nintendo ! On peut alors s'imaginer ce qu'il peut se passer à l'intérieur des stands, est ce qu'un prototype de la nouvelle XBOX est présenté en avant-première ?
J'en profite pour honorer mes rendez-vous, une session de jeu sur Kindgom Hearts ou je suis très gentiment accueilli par l'équipe. On m'invite à rejoindre une salle accompagnée de deux confrères, une journaliste allemande ainsi qu'un journaliste du Guardian. Ma preview est disponible sur PN, n’hésitez pas à suivre le fil des news sur Puissance Nintendo !
J'enchaine sur une présentation d'un DLC de Farming Simulator, un show à l'américaine ou l'on me présente, accompagné d'autres journalistes, comment récolter du café et des bananes en tracteur ou encore tondre un alpaga. Une présentation lunaire réalisée dans la joie et la bonne humeur !
Ein wunderbarer Nintendo StandCologne, 15h, après un petit sandwich rapidement avalé, je continue mon périple par le hall 10.
Une zone en partie réservée à la partie rétro qui s'avère plutôt différente de celles que l'on retrouve dans les conventions françaises. De nombreux corners sont réservés aux Amstrad et autres Commodore, une nouvelle version de la Vectrex est même exposée, cette console atypique disposant de son propre écran permet un affichage vectoriel avec un filtre placé devant son écran pour chaque jeu, Tout un programme !
la preview que nous avons effectué avec Kirbyspower en début d'été sur ce jeu en coop très prometteur qui sort la semaine prochaine !
disponible ici !
Le marathon de CologneCologne, 16H30 Le temps presse je me dirige vers le Hall 6 avec les stands les plus incroyables de la Gamescom. Le premier dédié à EA FC 27 regroupant un salon de coiffure, une exposition de coupe notamment celle de la Ligue 1 du PSG, une arène pour marquer ses meilleurs buts ainsi qu'un stand pour customiser ses baskets.
la preview de Kirbyspower en attendant sa sortie au 1er octobre !
La Gamescom confirme son statut de plus grand salon mondial consacré au jeu vidéo avec une édition 2026 solide. Les grands acteurs répondent au rendez-vous, Ubi Soft, EA, Capcom et Sega ont sortis l’artillerie lourde. Du coté de Nintendo, le constructeur Nippon témoigne de sa forme olympique avec une présence haute en couleurs et remporte donc un franc succès. Je vous attends donc pour l’édition 2027 avec vos baskets de randonnée et votre dictionnaire franco-allemand !
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