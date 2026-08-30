Reportage

[GC2026] Reportage Au cœur de la Gamescom 2026 ! A l'heure où tous les regards sont rivés vers GTA 6 et Zelda : OOT, l'édition 2026 de la Gamescom valait elle le coup ? Suivez-nous à travers ce périple pas comme les autres pour y répondre, direction Cologne ! Reportage

Pour la deuxième année consécutive, j'ai eu le plaisir de couvrir la Gamescom pour notre cher site Puissance Nintendo. Après une première année très mouvementée avec la preview de Kirby Air Riders chez Nintendo et celle de Pokemon Z-A, l'effervescence due à la sortie de la Nintendo Switch 2 allait elle se poursuivre cette année ?

Paris, 7h46, j'embarque dans le train en direction de Cologne. La Gamescom se mérite et ce ne sont pas les 3 heures 30 de train qui iront le démentir ! Si l'année dernière j’avais réussi à passer le temps en discutant avec Julien Chièze et Carole Quintaine, cette année il n'y a pas de tête connue à l'horizon !

Cologne, 11h15, j'arrive en terre sainte, quelques minutes de transport me sépare du lieu de pèlerinage la Kölnmesse. A l'abord de ce gigantesque parc des expositions, une effervescence se ressent autour de la Gamescom. A peine franchi le portique muni de mon QR code, une machine m'imprime automatiquement un pass presse. Ya pas dire en Allemagne c'est carré !

Par TonioPN

TonioPN Publié le 30/08/2026

à 12h26 Les coulisses derrière la zone pro Je me faufile à travers les allées gigantesques de la Gamescom bondées de fans de jeux vidéo !



Cologne, 12h j'arrive à l'entrée du Hall 4.2, la zone B2B. A l'aide de mon pass presse, je pénètre dans l'enceinte sécurisée. La zone dédiée aux professionnels regroupe des stands pour la plupart calfeutrés à l'abri des regards indiscrets car quiconque n'aura pas planifié un rendez-vous au préalable, se verra refuser l'accès. On retrouve de grands noms comme Bandai Namco, Square Enix, une énorme stand Ubi Soft et bien sûr Nintendo ! On peut alors s'imaginer ce qu'il peut se passer à l'intérieur des stands, est ce qu'un prototype de la nouvelle XBOX est présenté en avant-première ?





J'en profite pour honorer mes rendez-vous, une session de jeu sur Kindgom Hearts ou je suis très gentiment accueilli par l'équipe. On m'invite à rejoindre une salle accompagnée de deux confrères, une journaliste allemande ainsi qu'un journaliste du Guardian. Ma preview est disponible sur PN, n’hésitez pas à suivre le fil des news sur Puissance Nintendo !



J'enchaine sur une présentation d'un DLC de Farming Simulator, un show à l'américaine ou l'on me présente, accompagné d'autres journalistes, comment récolter du café et des bananes en tracteur ou encore tondre un alpaga. Une présentation lunaire réalisée dans la joie et la bonne humeur !





Ein wunderbarer Nintendo Stand Cologne, 15h, après un petit sandwich rapidement avalé, je continue mon périple par le hall 10.



Une zone en partie réservée à la partie rétro qui s'avère plutôt différente de celles que l'on retrouve dans les conventions françaises. De nombreux corners sont réservés aux Amstrad et autres Commodore, une nouvelle version de la Vectrex est même exposée, cette console atypique disposant de son propre écran permet un affichage vectoriel avec un filtre placé devant son écran pour chaque jeu, Tout un programme !













Le marathon de Cologne Cologne, 16H30 Le temps presse je me dirige vers le Hall 6 avec les stands les plus incroyables de la Gamescom. Le premier dédié à EA FC 27 regroupant un salon de coiffure, une exposition de coupe notamment celle de la Ligue 1 du PSG, une arène pour marquer ses meilleurs buts ainsi qu'un stand pour customiser ses baskets.









Je me faufile à travers les allées gigantesques de la Gamescom bondées de fans de jeux vidéo !Cologne, 12h j'arrive à l'entrée du Hall 4.2, la zone B2B. A l'aide de mon pass presse, je pénètre dans l'enceinte sécurisée. La zone dédiée aux professionnels regroupe des stands pour la plupart calfeutrés à l'abri des regards indiscrets car quiconque n'aura pas planifié un rendez-vous au préalable, se verra refuser l'accès. On retrouve de grands noms comme Bandai Namco, Square Enix, une énorme stand Ubi Soft et bien sûr Nintendo ! On peut alors s'imaginer ce qu'il peut se passer à l'intérieur des stands, est ce qu'un prototype de la nouvelle XBOX est présenté en avant-première ?Une deuxième partie du Hall abrite les professionnels regroupés par pays. La France est mise à l’honneur avec une longue rangée de sociétés présentant leurs jeux. Le stand du Brésil brille d’ailleurs par son originalité et ses boissons exotiques ! Chacun vient présenter son futur bébé en quête d'investisseurs leur permettant d'apporter la lumière dont ils ont besoin.J'en profite pour honorer mes rendez-vous, une session de jeu sur Kindgom Hearts ou je suis très gentiment accueilli par l'équipe. On m'invite à rejoindre une salle accompagnée de deux confrères, une journaliste allemande ainsi qu'un journaliste du Guardian. Ma preview est disponible sur PN, n’hésitez pas à suivre le fil des news sur Puissance Nintendo !J'enchaine sur une présentation d'un DLC de Farming Simulator, un show à l'américaine ou l'on me présente, accompagné d'autres journalistes, comment récolter du café et des bananes en tracteur ou encore tondre un alpaga. Une présentation lunaire réalisée dans la joie et la bonne humeur !Passée cette présentation, je m'extirpe de la zone business pour rejoindre les allées monstrueuses de la Gamescom. Direction la zone exhibition !Cologne, 15h, après un petit sandwich rapidement avalé, je continue mon périple par le hall 10.Une zone en partie réservée à la partie rétro qui s'avère plutôt différente de celles que l'on retrouve dans les conventions françaises. De nombreux corners sont réservés aux Amstrad et autres Commodore, une nouvelle version de la Vectrex est même exposée, cette console atypique disposant de son propre écran permet un affichage vectoriel avec un filtre placé devant son écran pour chaque jeu, Tout un programme !Du côté des fans de Nintendo, une magnifique collection autour de la Nintendo 64 regroupant les déclinaisons de toutes les couleurs, le 64 DD un périphérique permettant de lire des cartouches plates magnétiques. On retrouve également une belle collection de Nintendo 64 Pikachu. A deux pas, la pièce maitresse se révèle sous nos yeux : une édition collector de Zelda Majora’s Mask sur Nintendo 64 sortie dans les années 2000 produite à seulement 1000 exemplaires dans le monde !Nous reprenons notre route en direction du Hall 9, le hall abritant …. Nintendo !Comme lors de l'édition 2025, le stand de la firme de Kyoto se situe au même endroit et est de la même taille avec une scène identique à celle de la Japan Expo. On peut donc jouer aux futures sorties de cette fin d'année, Nintendo Switch Sports Resort, Splatoon Raiders, le dernier DLC de Pokémon Pokopia et un grand stand dédié à Orbitals. Je vous remets la preview que nous avons effectué avec Kirbyspower en début d'été sur ce jeu en coop très prometteur qui sort la semaine prochaine !Sur le côté, quelques stands à l'abri des regards avec notamment 007 First Light jouable en exclusivité. Nous lui avons réservé une preview déjà disponible ici Je continue ensuite ma visite du hall 9 en faisant un détour par l'énorme stand Lego et son impressionnant Dracaufeu ! Toutes les licences sont de sortie, Friendz, Minecraft, Fortnite et bien sur Pokémon et Mario ! On retrouve même en exclusivité mondiale les futures sorties de l'univers Mario en 2027 ! Mention spéciale pour le Mario en short de bain sur sa planche de surf !Cologne, 16H30 Le temps presse je me dirige vers le Hall 6 avec les stands les plus incroyables de la Gamescom. Le premier dédié à EA FC 27 regroupant un salon de coiffure, une exposition de coupe notamment celle de la Ligue 1 du PSG, une arène pour marquer ses meilleurs buts ainsi qu'un stand pour customiser ses baskets.Face à Face, se tient le stand Ubi Soft et son Rayman géant gonflable nous accueillant pour ses 30 ans avec une file interminable nous permettant d'essayer Rayman Legends Retold. Vu la file d'attente, je me rabats sur la preview de Kirbyspower en attendant sa sortie au 1er octobre !Comme à son habitude, le Hall 6 se termine avec les stands remportant un franc succès en Allemagne, Farming Simulator, Bus Simulator et Construction simulator exposent leurs engins dans une scénographie surprenante !17h30, on termine notre tour de la Gamescom avec la visite du Hall 7 car je n'allais pas partir sans tester Crazy Taxi : World Tour jouable en exclusivité sur le salon. Malheureusement la version n'est pas jouable sur Nintendo Switch même si le plaisir est au rendez-vous ! La prise en main est immédiate et la folie du titre nous rappelle les beaux jours de la Dreamcast !Cologne, 18H44, nous voici revenus au point de départ, je repars direction Paris les étoiles dans les yeux et les pieds en compote !

La Gamescom confirme son statut de plus grand salon mondial consacré au jeu vidéo avec une édition 2026 solide. Les grands acteurs répondent au rendez-vous, Ubi Soft, EA, Capcom et Sega ont sortis l’artillerie lourde. Du coté de Nintendo, le constructeur Nippon témoigne de sa forme olympique avec une présence haute en couleurs et remporte donc un franc succès. Je vous attends donc pour l’édition 2027 avec vos baskets de randonnée et votre dictionnaire franco-allemand !