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Rumeurs autour du Nintendo Direct : le point qui va bien !

Le leaker Malo932 avait annoncé les deux Direct de la semaine trois jours avant Nintendo. Voilà tout ce qu'il affirme d'autre, et pourquoi il vient d'effacer ses traces.

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Résumé de cette actualité en cinq points :
  • Le leaker Malo932 affirme qu'un nouveau Super Smash Bros. est en développement, et qu'il ne s'agit pas d'un portage d'Ultimate
  • Il évoque aussi le retour de Nintendogs, un jeu Star Fox à la Adventures et un DLC Mario Kart World avec Fox McCloud
  • Un remake de Super Metroid en pixel art, un nouveau Wario Land et un nouveau Mario 3D figurent également dans sa liste
  • Ce même leaker avait annoncé l'existence des deux Direct de cette semaine trois jours avant Nintendo
  • Il a depuis supprimé tous ses commentaires YouTube et changé son pseudonyme, ce qui pose question !

A deux jours du Nintendo Direct de mercredi, la machine à rumeurs tourne à plein régime, et cette fois, on avait envie d'en partager certaines avec vous, et pas seulement parce que le reste d'Internet a décidé d'en faire autant. Un leaker, qui répondait sous le pseudonyme de Malo932, a livré une liste de projets Nintendo assez impressionnante. Son historique récent rend l'exercice nettement moins facile à balayer d'un revers de main que bien d'autres rumeurs avant lui. Après tout, les Nintendo Direct sont toujours précédés de ces indiscrétions qui relèvent parfois plus du fantasme que de l'info d'insider, mais on en est néanmoins toujours un peu friand. Alors, on vous le rappelle d'emblée : rien de ce qui suit n'est officiel, et on prendra les pincettes de rigueur du début à la fin de ce qui suit, en attendant le ND de mercredi pour valider ou non ces différentes hypothèses.

Pourquoi prendre Malo932 au sérieux

Le personnage n'était pas encore très connu il y a encore quelques mois encore, et il s'est construit une réputation en quelques coups bien placés. Le plus spectaculaire reste le plus récent : il a annoncé l'existence des deux Nintendo Direct de cette semaine dans un commentaire YouTube, trois jours avant que Nintendo ne les officialise via son application Nintendo Today.

Avant ça, il avait déjà évoqué le retour de Star Fox sur Switch 2 et le remake d'Ocarina of Time, deux projets depuis confirmés, ainsi que Nintendo Switch Sports Resort. On avait d'ailleurs déjà relayé une partie de ces bruits de couloir en début d'année. Bref, un beau palmarès
Mais un peu comme nos livrets d'épargne, les performances passées ne garantissent pas les celles de demain, et NintendoLife le rappelle d'ailleurs sans détour : le fait que certaines affirmations se soient révélées exactes n'implique en rien que les nouvelles le seront. On avance donc avec prudence, vous voici prévenus !

Un nouveau Super Smash Bros., et ce n'est pas un portage

C'est la rumeur qui va faire le plus de bruit, surtout si quelque chose est montré mercredi. Selon Malo932, un nouveau Super Smash Bros. serait en développement, et il insiste sur un point précis : il ne s'agirait pas d'un portage de Smash Bros. Ultimate, mais bien d'un épisode entièrement nouveau.
La nuance a son importance, parce que l'hypothèse d'un simple portage d'Ultimate sur Switch 2 traîne depuis le lancement de la console, et qu'elle paraissait de loin la plus probable, car la plus facile. Un épisode inédit, voilà qui changerait radicalement la donne, tout en posant l'éternelle question du casting, de la logistique colossale que représente un Smash moderne, et surtout du rôle d'un certain Masahiro Sakurai que l'on avait vu bien occupé en 2025 avec u certain Kirby Air Riders. Absolument rien ne vient corroborer cette affirmation pour l'instant, c'est dire si Malo a pris un gros risque avec cette révélation, qui peut être un de ces leurres dont les ninjas des avocats de Nintendo ont le secret.

Nintendogs, son retour après une bien longue absence

Deuxième grosse annonce du lot, Nintendogs reviendrait après une éclipse d'environ 15 ans, le dernier épisode étant Nintendogs + Cats sur 3DS en 2011. Le leaker l'a formulé de manière détournée, en expliquant que les jeux cosy et un peu étranges marchent fort chez Nintendo, et qu'une autre série cosy et oubliée pourrait revenir, en aboyant.
On sait que Nintendo est très attaché à cette licence, mais rien ne nous permet à date de penser qu'un retour de la franchise est bien prévu, ce serait donc un second coup de maître pour Malo. On s'interroge toutefois sur le timing d'un Nintendogs sur Switch 2 : ce sont actuellement plutôt les gamers qui s'équipent, et Nintendogs fait plutôt partie de ces jeux qui s'adressent au très grand public. Pas sûr que papa et maman achètent une Switch 2 pour permettre à leur petite fille de jouer à Nintendogs... à moins que tout cela ne soit un prétexte pour permettre à papa de jouer à Elden Rings ou Call of Duty sur la petite dernière de Nintendo.

Star Fox, encore lui, sur deux fronts

Le renard aurait droit à un vrai traitement de faveur. D'un côté, un jeu Star Fox inspiré de Star Fox Adventures serait en développement depuis un bon moment chez Nintendo, ce qui ramènerait la série vers l'aventure plutôt que vers le rail shooter, quelque chose qu'on n'a plus vu depuis l'épisode GameCube de 2002. On a compté deux fois, cela fait 24 ans. Mais rassurez-vous : vous ne vieillissez pas plus que nous.
De l'autre, un DLC pour Mario Kart World mettrait Fox McCloud à l'honneur, avec une fenêtre annoncée en 2027. Le leaker lui-même reste flou sur ce point et évoque un possible glissement en 2028, mais cela nous semble sacrément tardif. Aucun contenu additionnel payant n'ayant encore été annoncé pour Mario Kart World, l'idée d'un pack thématique reste plausible sur le principe, mais on n'en sait pas plus sur les circuits ou les personnages concernés. Et encore une fois, on ne voit pas Nintendo attendre 2028 pour commencer à mettre à jour son jeu de course emblématique.

Metroid, Wario Land et un nouveau Mario 3D

La liste ne s'arrête pas là, et c'est précisément ce qui commence à nous rendre circonspects. Malo932 évoque également un remake de Super Metroid en pixel art, un nouveau Metroid en 2D, un nouveau Wario Land possiblement en 2027, et un nouveau Mario 3D également visé pour 2027.

Chacune de ces rumeurs, prise isolément, tomberait dans la catégorie du plausible. Toutes ensemble, elles dessinent un catalogue si complet qu'il couvre à peu près tout ce que la communauté réclame depuis des années. C'est mathématiquement possible, Nintendo ayant beaucoup de studios, mais statistiquement le genre de liste où quelques bonnes réponses suffisent à faire oublier les mauvaises.

Un autre insider, NecroFelipe, a par ailleurs teasé un Luigi's Mansion 4 en développement. Cette affirmation n'est rapportée que par Kotaku et n'a été recoupée nulle part ailleurs, donc on la classera donc en connaissance de cause sur notre échelle de fiabilité, plus connu sous le nom de Bingo du Nintendo Direct !

Le détail qui interpelle

Voilà le point qui nous a le plus intrigués. Après que ses affirmations ont fait le tour des médias anglophones, Malo932 a supprimé l'intégralité de ses commentaires YouTube récents et changé son pseudonyme en « stop ».

On peut y lire deux choses. Soit le leaker s'est effrayé de l'ampleur prise par ses propos et a préféré se mettre en retrait, ce qui arriverait à quelqu'un de réellement bien informé et soucieux de ne pas se griller une source. Soit il a compris que la note allait devenir difficile à payer et a préféré effacer les traces avant vérification. A vrai dire, on n'en sait rien, mais grâce à Malo on se prend à rêver de ce que le Nintendo Direct pourrait nous apprendre mercredi !

Alors... qu'en retenir avant le grand show de mercredi ?

Comme le Nintendo Direct de mercredi durera 45 minutes, il nous semble bien difficile que la moitié de cette liste soit annoncée dans le ND de cette semaine. Eh oui, désolé... Autrement dit, l'absence d'un Smash ou d'un Nintendogs mercredi ne prouvera rien, pas plus que leur présence ne validerait rétroactivement l'ensemble du lot pour autant.

On vous conseille donc de garder l'esprit ouvert, de ne rien attendre de précis, et de savourer cette présentation de rentrée pour ce qu'elle est : un rendez-vous de Nintendo avec sa communauté pour lever un peu le voile du mystère sur son calendrier de fin d'année, et commencer à dessiner la suite des opérations en 2027 et au-delà.

De votre côté, sur quelles rumeurs mettriez-vous votre main à couper ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Kotaku, NintendoLife, Nintendo Everything, NintendoSoup, My Nintendo News
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