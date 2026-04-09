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[Podcast] PNCAST ce soir à 21h30 : Onimusha, Orbitals et les Directs

On se retrouve en direct sur Twitch ce jeudi soir pour parler de nos tests d'Orbitals et d'Onimusha avec Shishi, et revenir sur les deux Nintendo Direct avec Boris, Valentin et Axfili.