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[Podcast] PNCAST ce soir à 21h30 : Onimusha, Orbitals et les Directs
On se retrouve en direct sur Twitch ce jeudi soir pour parler de nos tests d'Orbitals et d'Onimusha avec Shishi, et revenir sur les deux Nintendo Direct avec Boris, Valentin et Axfili.News
Résumé de cette actualité en trois points :
Après l'actu tonitruante des dernières 48 heures, nous enregistrerons un nouveau PNCAST ce soir à 21h30, et comme toujours vous pouvez le suivre en direct pendant qu'il se fait, sur notre chaîne Twitch.
La semaine a été chargée, et c'est peu de le dire. Entre deux Nintendo Directs en 48 heures et deux tests récemment publiés qui méritent votre attention autant que la nôtre, nous avions largement de quoi remplir une soirée de discussion !
C'est justement l'intérêt de l'exercice : un test écrit dit ce qu'il pense d'un jeu, mais il ne dit pas toujours tout ce qu'on a ressenti manette en main. Nous en profiterons pour développer, nuancer, et répondre à vos questions en direct si vous en avez sur ces deux jeux, car Shishi a à coeur de partager son avis en direct avec vous !
D'ailleurs, sur PN, saviez-vous que vous pouvez vous aussi donner votre avis au sujet des jeux déjà sortis ? Une fois connecté à PN avec votre compte, Il vous suffit de vous rendre dans la fiche du jeu et de donner une note et un petit avis sur vos jeux préférés : ça aide les visiteurs à avoir encore plus d'arguments en faveur (ou pas !) des jeux en question !
Nous ferons donc le point à chaud sur ce qui nous a emballés, sur ce qui nous a laissés plus circonspects, et si le temps le permet (indice chez vous : non :D) les grands absents de ces deux rendez-vous.
Quel test vous intéresse le plus, celui d'Orbitals ou celui d'Onimusha ? Avez-vous déjà des questions pour Shishi ? Vous pouvez les poser en commentaire ou venir nous en parler sur notre serveur Discord !
- Le PNCAST est enregistré en direct ce soir à 21h30 sur notre chaîne Twitch
- Notre rédactrice Shishi nous rejoint au micro pour parler de nos tests d'Orbitals et d'Onimusha : Way of the Sword
- On revient aussi sur les deux Nintendo Direct de cette semaine, celui des 40 ans de Zelda et le général
Après l'actu tonitruante des dernières 48 heures, nous enregistrerons un nouveau PNCAST ce soir à 21h30, et comme toujours vous pouvez le suivre en direct pendant qu'il se fait, sur notre chaîne Twitch.
La semaine a été chargée, et c'est peu de le dire. Entre deux Nintendo Directs en 48 heures et deux tests récemment publiés qui méritent votre attention autant que la nôtre, nous avions largement de quoi remplir une soirée de discussion !
Deux tests au programme, avec Shishi au microNotre rédactrice Shishi nous rejoint pour ce PNCAST, et elle a de quoi dire. Nous reviendrons sur deux de ses derniers tests, celui d'Orbitals et celui d'Onimusha : Way of the Sword, le retour de la saga de Capcom que nous attendions depuis un moment.
C'est justement l'intérêt de l'exercice : un test écrit dit ce qu'il pense d'un jeu, mais il ne dit pas toujours tout ce qu'on a ressenti manette en main. Nous en profiterons pour développer, nuancer, et répondre à vos questions en direct si vous en avez sur ces deux jeux, car Shishi a à coeur de partager son avis en direct avec vous !
D'ailleurs, sur PN, saviez-vous que vous pouvez vous aussi donner votre avis au sujet des jeux déjà sortis ? Une fois connecté à PN avec votre compte, Il vous suffit de vous rendre dans la fiche du jeu et de donner une note et un petit avis sur vos jeux préférés : ça aide les visiteurs à avoir encore plus d'arguments en faveur (ou pas !) des jeux en question !
Les deux Nintendo Direct passés au cribleNous ne pouvions évidemment pas laisser passer les annonces de Big N des deux ND de la semaine. Le Direct des 40 ans de Zelda du 8 septembre puis le Direct général du lendemain nous ont donné beaucoup beaucoup BEAUCOUP de matière, et tout le monde n'a pas réagi de la même façon dans la rédaction.
Nous ferons donc le point à chaud sur ce qui nous a emballés, sur ce qui nous a laissés plus circonspects, et si le temps le permet (indice chez vous : non :D) les grands absents de ces deux rendez-vous.
Comment nous rejoindre ce soirLe direct démarre vers 21h30 sur notre chaîne Twitch. Pour ne pas rater le coup d'envoi, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l'événement dédié sur notre serveur Discord : vous recevrez une notification au moment où nous lancerons l'enregistrement. On ne manquera pas aussi de vous rappeler le début du Live sur X, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Twitter/X pour recevoir notre post au début du PNCAST.
Quel test vous intéresse le plus, celui d'Orbitals ou celui d'Onimusha ? Avez-vous déjà des questions pour Shishi ? Vous pouvez les poser en commentaire ou venir nous en parler sur notre serveur Discord !
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