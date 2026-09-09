Dossier Nintendo Direct

Bilan complet du Nintendo Direct : Metroid Ravenous, Kirby, Persona 6 et bien d'autres jeux présentés

Nintendo a déroulé 45 minutes sans temps mort, entre deux exclusivités inédites, une pluie de Switch 2 Edition et un catalogue tiers particulièrement fourni. On récapitule le tout dans un grand compte-rendu comme on les aime !