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Dossier Nintendo Direct

Bilan complet du Nintendo Direct : Metroid Ravenous, Kirby, Persona 6 et bien d'autres jeux présentés

Nintendo a déroulé 45 minutes sans temps mort, entre deux exclusivités inédites, une pluie de Switch 2 Edition et un catalogue tiers particulièrement fourni. On récapitule le tout dans un grand compte-rendu comme on les aime !

Dossier
Résumé de cette actualité en cinq points :
  • Metroid Ravenous et Kirby and the World Beyond sont les deux nouveautés Nintendo de la présentation
  • Hyrule Warriors, Pikmin 4 et Xenoblade Chronicles 3 s'offrent chacun une version Nintendo Switch 2
  • Mario Kart World et Star Fox reçoivent des mises à jour gratuites disponibles aujourd'hui ou très bientôt
  • Persona 6, Persona 4 Revival, trois Resident Evil et Monster Hunter Wilds mènent la charge côté tiers
  • Aucune trace en revanche de Smash Bros. ni de Nintendogs, contrairement à ce que promettaient les rumeurs (on nous aurait menti ?)

Vingt-quatre heures après le Direct consacré aux 40 ans de Zelda, Nintendo remettait le couvert ce mercredi avec un format généraliste de 45 minutes. Autant le dire tout de suite, la firme n'a pas fait dans la demi-mesure, et il nous a fallu une petite vingtaine d'actualités pour tout couvrir à chaud.

Comme on aime bien avoir une trace de tout ce qui s'est dit durant un ND, on vous propose dans ce dossier spécial de retrouver l'ensemble, rassemblé au même endroit, dans l'ordre qui nous a paru le plus lisible. Bref, voici notre compte-rendu complet du Nintendo Direct du 9 septembre 2026.

Si jamais vous souhaitez regarder ce ND, vous pouvez regarder ce replay sur YouTube :
Nintendo Direct - 09/09/2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les deux vraies nouveautés Nintendo

Commençons par le sommet. Metroid Ravenous ramène Samus Aran à la 2D sur Nintendo Switch 2, et le mot d'ordre tient en une formule : dévorer ou être dévoré. Le jeu arrive le 28 janvier 2027, en édition standard comme en édition spéciale avec boîtier SteelBook, et une collection d'amiibo l'accompagne. Les précommandes sont ouvertes depuis aujourd'hui.
L'autre grosse révélation ferme la présentation. Kirby and the World Beyond emmène la boule rose vers une nouvelle aventure en 3D, avec un vaste monde à explorer librement. Le rendez-vous est fixé au printemps 2027, soit pile pour les 35 ans de la série. La même actualité couvre les deux derniers amiibo de Kirby Air Riders, attendus le 12 novembre, ainsi qu'un événement en jeu à venir.

Les Switch 2 Edition, toujours plus nombreuses

On savait que Nintendo gardait des cartouches en réserve sur ce terrain, et la firme l'a confirmé sans complexe. Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau revient en Édition ultime le 25 février 2027, avec tout le pass d'extension, davantage d'ennemis à l'écran et un mode inédit baptisé la quête Fléau.
Dans un registre nettement plus mignon, Pikmin 4 s'offre une édition Switch 2 avec l'Académie Dandori, un mode chronométré de 72 stages, et surtout la possibilité de diriger Otchin à la voix grâce au micro intégré. C'est pour le 12 novembre.
Enfin, Xenoblade Chronicles 3 a détaillé sa Nintendo Switch 2 Edition, attendue le 3 décembre avec un nouveau mode, la Chambre des héros, et une nouvelle héroïne nommée Shimmer.

Des mises à jour gratuites à ne pas rater

Deux gros morceaux se bonifient sans nous coûter un centime. Mario Kart World accueille 10 circuits classiques de Super Mario Kart en mode Course VS, deux nouveaux rallyes et un mode spectateur, le tout disponible dans la journée.

De son côté, Star Fox reçoit trois nouvelles missions et le mode combat à quatre joueurs le 30 septembre, pendant que Star Fox Adventures rejoint dès aujourd'hui le catalogue Nintendo GameCube des Nintendo Classics.
Ajoutons que la partie 2 du pass d'extension de Pokémon Pokopia arrive cet hiver, avec de nouvelles options de personnalisation. Nintendo Switch Sports Resort s'est également montré plus longuement, avec ses 12 sports, son île Wuhu à explorer et un mode hors ligne inédit, la Couronne de l'île, pour une sortie fixée au 22 octobre.

Capcom sort l'artillerie lourde

L'éditeur d'Osaka a été particulièrement gâté ce soir, avec quatre annonces à lui seul. Monster Hunter Wilds débarque le 4 décembre avec toutes ses mises à jour existantes, suivi de son extension Ascendance en 2027.
Trois classiques du survival horror suivent le 16 octobre en numérique, à savoir Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 et Resident Evil 4 Gold Edition, avec des versions physiques au 29 janvier 2027.

Mega Man: Dual Override referme la marche au printemps prochain, en faisant de Proto Man un personnage jouable aux côtés du Blue Bomber. On vous détaille tout ça dans notre actualité dédiée.

Le Japon en force sur les RPG et l'aventure

La séquence la plus dense de la soirée. Persona 6 et Persona 4 Revival ont été confirmés sur Switch 2, ce dernier étant daté au 20 mai 2027. Une double annonce qui va faire du bruit chez les amateurs du genre.
Galerie images

Square Enix n'était pas en reste, et Final Fantasy continue son installation sur la console avec Revelation attendu le 8 avril 2027 et Crisis Core Reunion disponible dès aujourd'hui. Romancing SaGa 3: Destinies United complète le tableau le 16 février 2027, avec un remake intégralement en 3D.

Côté enquêtes et mystères, Danganronpa 2x2 s'est trouvé une date au 14 janvier 2027, tandis que Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur est calé au 10 décembre. Fire Emblem: Fortune's Weave, lui, arrive dès le 17 septembre, autant dire dans quelques jours.
La nostalgie n'a pas été oubliée non plus, avec le retour de Yo-kai Watch 2 sous le titre Haunted Domain et un nouveau Yu-Gi-Oh! avec TAG FORCE GX, prévu le 16 février 2027.

Les tiers occidentaux répondent présent

La Switch 2 continue d'attirer du beau monde. Geralt débarque le 29 septembre avec The Witcher 3 Remastered, et on rappelle cette très bonne surprise, la mise à niveau est gratuite pour ceux qui possèdent déjà la version Switch. L'extension Songs of the Past suivra en 2027.

Toujours dans le RPG, Kingdom Come: Deliverance II arrive en Royal Edition en 2027, contenus additionnels inclus. Tomb Raider: Legacy of Atlantis relit quant à lui la toute première aventure de Lara Croft, pour le 12 février 2027.

Le versant plus intimiste n'est pas en reste avec Cairn et sa simulation d'alpinisme, attendu début 2027 mais dont une démo gratuite est déjà disponible. Signalons aussi Onyx: The Dark Grip, un jeu d'horreur en 2,5D signé Bloober Team en exclusivité Switch 2, ainsi que Stage Fright, la nouvelle coopération à deux des créateurs d'Overcooked!

Pour se détendre, Meccha Chameleon transforme le cache-cache en jeu de peinture jusqu'à 12 joueurs en ligne, et il est disponible dès aujourd'hui. Enfin, Metal Slug Ultimate Collection célèbre 30 ans de run'n'gun avec dix classiques réunis, pour 2027.

Et tout le reste dans le montage final

Comme souvent, Nintendo a bouclé sa présentation par une séquence à cadence rapide, et elle contenait quelques belles pièces. On y a vu passer 007 First Light (que Tonio a pu essayer à la Gamescom), It Takes Two dont la mise à niveau sera gratuite pour les possesseurs de la version Switch, Stellar Blade Complete Edition, Hell Is Us, The Crew Motorfest, Eriksholm: The Stolen Dream, Sonic Pico Park, ou encore deux Far Cry en Classic Edition.

Ajoutons Dragon Quest Heroes: Torneko's Mystery Dungeon disponible dans la journée, une démo pour Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir dès le 18 septembre, ainsi que Disney Dreamlight Valley et sa nouvelle extension sous-marine en novembre. Autant dire que le calendrier des prochains mois se remplit vite.

Notre bilan à l'issue du bilan de ce Nintendo Direct

Le rythme, d'abord. Cette présentation ne nous a pas laissés souffler, et c'est tout à son crédit : pas de séquence qui traîne, pas de remplissage évident, un enchaînement millimétré. Sur la forme, Nintendo maîtrise bien son exercice.

Sur le fond, le constat est tout aussi encourageant. Le catalogue de la Switch 2 devient franchement solide, et cette fois avec un équilibre intéressant entre exclusivités maison, portages ambitieux et productions tierces de premier plan. Voir Persona, Resident Evil, Monster Hunter et The Witcher se bousculer sur la même console change nettement la donne par rapport aux premiers mois.

Il restait donc des Switch 2 Edition à nous proposer, et pour être honnêtes, on ne s'attendait pas à autre chose. Hyrule Warriors, Pikmin 4 et Xenoblade Chronicles 3 dans la même présentation, cela reste beaucoup pour un seul Direct. Si c'est le genre de recette dont on espère qu'elle finira par s'essouffler au profit de nouveautés, il n'en reste pas moins que Nintendo a besoin de s'appuyer sur ces titres pour continuer à alimenter sa console avec des projets certes plus modestes, mais qui sont aussi l'occasion de découvrir de très bons titres de la génération précédente, remis au goût du jour avec quelques ajouts ici ou là.
Un mot enfin sur les rumeurs, puisqu'on en avait fait le point ce matin même. Ni Smash Bros. ni Nintendogs n'ont pointé le bout de leur nez, et l'immense majorité de la liste qui circulait s'est révélée sans fondement. Seul Metroid Ravenous, la seule rumeur appuyée sur un document officiel, s'est concrétisée. On adore détester ces rumeurs qu'on finit par relayer avec toutes les pincettes qui s'imposent, mais la leçon vaut d'être retenue pour la prochaine fois. Ou pas, les rumeurs font aussi partie du jeu !

Reste une impression tenace : après le Direct anniversaire de Zelda diffusé hier, la barre était placée haut, et on sent que Nintendo a dû fouiller dans ses tiroirs pour maintenir la température. Le résultat reste très correct, mais l'effet de souffle n'était pas tout à fait le même. Cela dit, avec Metroid et Kirby en réserve pour 2027, on ne va pas faire la fine bouche non plus et on va largement savourer ce verre bien plein malgré l'absence du prochain Mario 3D, du prochain Smash Bros et du prochain Nintendogs.

Et vous, quelle annonce vous a le plus emballés dans ce Direct, Metroid Ravenous ou la nouvelle aventure de Kirby ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Nintendo, Communiqué de presse Nintendo
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