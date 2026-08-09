News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
Switch 2 : une magnifique édition collector Zelda 40e anniversaire le 29 octobre
Console, manette Pro et pochette de transport aux couleurs de la Triforce arrivent une semaine avant Ocarina of Time, avec un détail à connaître sur la batterie.News
Résumé de cette actualité en quatre points :
Le Direct des 40 ans de The Legend of Zelda nous a offert son lot d'annonces, et celle-ci va faire chauffer quelques cartes bancaires, si ce n'est déjà fait car les précos sont rapidement épuisées (bien joué, Auchan !). Nintendo a concocté une Nintendo Switch 2 édition 40e anniversaire de The Legend of Zelda, attendue pour le 29 octobre, accompagnée de deux accessoires assortis vendus séparément.
Il faut qu'on apporte une petite précision pour les plus fervents collectionneurs : la manette Pro existera en deux déclinaisons, avec ou sans... support d'exposition. Eh oui, c'est nouveau, Nintendo s'est dit qu'on aurait envie d'exposer sa manette, et c'est dans le fond une excellente idée. La version accompagnée de son support sera vendue en exclusivité sur le Nintendo Store.
Aucun tarif n'a été communiqué pour l'instant de la part de Nintendo, que ce soit pour la console ou pour les accessoires. On aura sans doute l'occasion de partager quelques liens affiliés ou non dans les prochains jours, mais Auchan a proposé quelques minutes la console à 499€ (en deçà des 529,99€ attendus compte tenu du nouveau tarif de la console en vigueur au 1e septembre).
Cette console s'inscrit dans une salve d'annonces particulièrement dense pour l'anniversaire de la saga. On a notamment appris que le film s'intitulera sobrement The Legend of Zelda, que Koji Kondo prépare une série de concerts, et que les collaborations vont pleuvoir tout au long de la célébration.
Côté services et lieux, Zelda Notes s'ouvre à Ocarina of Time avec de nouvelles fonctionnalités, Nintendo Today passe aux couleurs de la saga, et le Nintendo Museum ouvre même un restaurant thématique. Autant dire que Big N compte bien faire durer la fête.
Vous allez craquer pour cette collector, ou vous restez fidèles à votre Switch 2 actuelle ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Communiqué de presse Nintendo, Zelda Direct du 8 septembre 2026.
- La Nintendo Switch 2 édition 40e anniversaire de The Legend of Zelda sortira le 29 octobre
- Une manette Pro Nintendo Switch 2 anniversaire et une pochette de transport avec protection d'écran l'accompagneront
- L'ensemble s'inspire visuellement de la Triforce, et la manette avec support d'exposition sera exclusive au Nintendo Store
- En Europe, au lancement, cette console ne disposera pas de batterie amovible
Le Direct des 40 ans de The Legend of Zelda nous a offert son lot d'annonces, et celle-ci va faire chauffer quelques cartes bancaires, si ce n'est déjà fait car les précos sont rapidement épuisées (bien joué, Auchan !). Nintendo a concocté une Nintendo Switch 2 édition 40e anniversaire de The Legend of Zelda, attendue pour le 29 octobre, accompagnée de deux accessoires assortis vendus séparément.
Un ensemble sous le signe de la TriforceLa console ne vient pas seule. Elle sera épaulée par une édition anniversaire de la manette Pro Nintendo Switch 2, ainsi que par une pochette de transport et protection d'écran Nintendo Switch 2. Le tout partage une identité visuelle inspirée de la Triforce, ce qui promet un ensemble plutôt cohérent une fois posé sur une étagère.
Il faut qu'on apporte une petite précision pour les plus fervents collectionneurs : la manette Pro existera en deux déclinaisons, avec ou sans... support d'exposition. Eh oui, c'est nouveau, Nintendo s'est dit qu'on aurait envie d'exposer sa manette, et c'est dans le fond une excellente idée. La version accompagnée de son support sera vendue en exclusivité sur le Nintendo Store.
Le détail à connaître avant de craquerNintendo apporte en Europe une petite précision qui mérite qu'on s'y arrête une seconde. Au lancement, cette Nintendo Switch 2 édition 40e anniversaire ne contiendra pas de batterie amovible. La firme renvoie vers sa page d'assistance consacrée aux prochaines modifications relatives aux batteries de certains de ses produits pour comprendre ce qui se prépare de ce côté.
Aucun tarif n'a été communiqué pour l'instant de la part de Nintendo, que ce soit pour la console ou pour les accessoires. On aura sans doute l'occasion de partager quelques liens affiliés ou non dans les prochains jours, mais Auchan a proposé quelques minutes la console à 499€ (en deçà des 529,99€ attendus compte tenu du nouveau tarif de la console en vigueur au 1e septembre).
Sortie : une semaine avant le retour d'Ocarina of TimeLa date de sortie de cette édition anniversaire est calée au 29 octobre 2026. Ce calendrier n'a évidemment rien d'un hasard. L'édition débarque exactement une semaine avant le retour d'Ocarina of Time, attendu le 5 novembre, ce qui laisse le temps de déballer la machine avant d'y glisser le remake. Joyeux Noël (un peu en avance !).
Cette console s'inscrit dans une salve d'annonces particulièrement dense pour l'anniversaire de la saga. On a notamment appris que le film s'intitulera sobrement The Legend of Zelda, que Koji Kondo prépare une série de concerts, et que les collaborations vont pleuvoir tout au long de la célébration.
Côté services et lieux, Zelda Notes s'ouvre à Ocarina of Time avec de nouvelles fonctionnalités, Nintendo Today passe aux couleurs de la saga, et le Nintendo Museum ouvre même un restaurant thématique. Autant dire que Big N compte bien faire durer la fête.
Vous allez craquer pour cette collector, ou vous restez fidèles à votre Switch 2 actuelle ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Communiqué de presse Nintendo, Zelda Direct du 8 septembre 2026.
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