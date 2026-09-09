News Rumeurs

[Rumeur] Smash Bros, Nintendogs et + : nouveau point sur les fuites avant le Nintendo Direct !

A quoi ressemblera votre Bingo Nintendo Direct cet après-midi ? Pour vous aider à en compléter les cases, on a fait le tour de toutes les rumeurs qui circulent en ce moment sur le Net. On prend nos plus belles pincettes de rigueur et on plonge avec délice dans ce monde interdit : les rumeurs !