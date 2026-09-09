[Rumeur] Smash Bros, Nintendogs et + : nouveau point sur les fuites avant le Nintendo Direct !
A quoi ressemblera votre Bingo Nintendo Direct cet après-midi ? Pour vous aider à en compléter les cases, on a fait le tour de toutes les rumeurs qui circulent en ce moment sur le Net. On prend nos plus belles pincettes de rigueur et on plonge avec délice dans ce monde interdit : les rumeurs !News
- Un Nintendo Direct de 45 minutes est diffusé cet après-midi à 16h
- Le leaker Malo932 affirme qu'un nouveau Super Smash Bros. et un retour de Nintendogs sont en développement
- La fuite en images de la Switch 2 collector Zelda, publiée en août par un autre canal, s'est confirmée hier soir
- Metroid Ravenous reste la seule rumeur appuyée sur un document officiel, une classification brésilienne retirée depuis
On vous avait déjà fait un point sur les rumeurs dimanche dernier, et depuis, un détail a sérieusement changé la donne. Il reste quelques heures avant le Nintendo Direct de cet après-midi, alors voici l'état des lieux actualisé. Précisons-le tout de suite : rien de ce qui suit n'est officiel, et on prendra les pincettes de rigueur d'un bout à l'autre.
More Nintendo leaks from the same source (Malo932) that correctly predicted pretty much all Nintendo announcements this year:— Centro LEAKS (@CentroLeaks) September 6, 2026
- A brand new Smash Bros game is in development, not a port of Ultimate
- Nintendogs is coming back
- Mario Kart World DLC coming in 2027 featuring Fox… pic.twitter.com/daFRBOv16m
Deux filières de fuites, et une qui vient d'être vérifiéeCommençons par démêler les choses, parce que tout se mélange allègrement en ce moment. Deux canaux bien distincts alimentent les spéculations, et ils n'ont pas du tout la même histoire.
Le premier, c'est Malo932. Son fait d'armes le plus récent et le plus vérifiable remonte à vendredi dernier : il avait annoncé l'existence des deux Nintendo Direct de la semaine dans un commentaire YouTube, trois jours pleins avant l'annonce officielle de Nintendo. Plus tôt dans l'année, il avait aussi évoqué le retour de Star Fox, le remake d'Ocarina of Time et Nintendo Switch Sports Resort avant que la firme ne les officialise. Soyons précis en revanche sur hier soir : Ocarina of Time daté au 5 novembre ne validait rien de neuf de son côté, puisque le jeu était déjà officiel et qu'il ne manquait plus que la date.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout gober, et NintendoLife le rappelle d'ailleurs très bien dans son propre article sur le sujet : le fait que certaines affirmations se soient révélées exactes n'implique en rien que les nouvelles le seront. Le personnage reste par ailleurs insaisissable. Après que ses propos ont fait le tour des médias anglophones, il a supprimé l'intégralité de ses commentaires YouTube et renommé son compte « stop ». Ses affirmations ne circulent plus aujourd'hui que par les captures relayées sur X, notamment par le compte @CentroLeaks.
Le second canal est justement celui qui vient de marquer un point spectaculaire, et c'est lui qu'il faut créditer pour hier soir. Le 11 août, Centro LEAKS publiait deux photos du packaging d'une Nintendo Switch 2 collector aux couleurs de Zelda. Felipe Lima, rédacteur en chef d'Universo Nintendo et bien plus connu sous le pseudo NecroFelipe, avait alors corroboré la fuite en affirmant que ces images correspondaient exactement à ce qu'il avait vu de son côté. Hier soir, Nintendo a officialisé précisément cette console. Retenez bien ce nom, car on le retrouvera plus bas.
Ce que Malo932 annonce, du plus gros au plus discretLa liste a de quoi donner le tournis. En tête d'affiche, un nouveau Super Smash Bros. serait en développement, et il insiste sur un point précis : il ne s'agirait pas d'un portage d'Ultimate mais bien d'un épisode inédit. Comme l'hypothèse du simple portage traîne depuis le lancement de la Switch 2, cette nuance est quand même de nature à tout changer et un indice dans le Nintendo Direct d'aujourd'hui pourrait purement et simplement casser Internet.
Star Fox occupe deux cases dans ce bingo. D'un côté un nouvel épisode orienté aventure, dans l'esprit du Star Fox Adventures de la GameCube, de l'autre un DLC pour Mario Kart World mettant Fox McCloud à l'honneur, qu'on attendrait pour 2027. Le reste du lot vise également 2027, avec un nouveau Mario 3D, un nouveau Wario Land et un remake de Super Metroid en pixel art.
Metroid Ravenous, la seule à laisser une traceUne rumeur se distingue nettement des autres, et elle ne vient pas de la même source. Metroid Ravenous, un Metroid 2D sur Switch 2, est apparu en juillet sur le site de l'organisme brésilien de classification, avant d'en être retiré. Ce n'est donc pas une parole d'insider mais un document administratif, ce qui la place mécaniquement au-dessus du lot.
Et Luigi dans tout ça ?Le détail vaut le détour, parce qu'il boucle la boucle. C'est NecroFelipe en personne, celui-là même qui avait corroboré la fuite de la collector Zelda en août, qui a glissé que « malo932 a oublié de mentionner Luigi », sous-entendant qu'un Luigi's Mansion 4 serait en développement. L'information n'a été recoupée nulle part ailleurs, donc on la classe tout en bas de l'échelle, mais elle vient de quelqu'un dont la précédente sortie s'est vérifiée hier soir sous nos yeux, et en vrai, ça nous ferait super plaisir de retrouver Luigi dans un jeu bien à lui.
A côté de ces fuites, la communauté nourrit ses propres espoirs sans le moindre début de preuve derrière : une version Switch 2 de Pikmin 4, de nouvelles plateformes sur le Nintendo Switch Online, et j'en passe. Ce ne sont pas des rumeurs : ce souhaits méritent d'être classés dans une case à part.
Malo932 esqueceu de falar do Luigi, coitado do irmão do Mario... até eu tô com saudade daquela lanterna dele— 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) September 6, 2026
Ainda bem que não deve demorar pro quarto jogo
Rendez-vous à 16h, et un peu d'arithmétiqueLe Direct dure 45 minutes. Même en imaginant que chacune de ces rumeurs soit fondée, il est matériellement impossible que l'ensemble tienne dans le créneau, sans compter les jeux tiers et les annonces de calendrier qui occupent toujours une bonne moitié de ce genre de présentation.
Autrement dit, l'absence d'un Smash ou d'un Nintendogs cet après-midi ne prouvera strictement rien, pas plus que leur présence ne validerait rétroactivement toute la liste. On vous conseille donc d'aborder ça détendus, et on se retrouve ici juste après pour tout décortiquer.
Sur laquelle de ces rumeurs vous mettriez votre main à couper ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Kotaku, NintendoLife, TechRadar, GoNintendo, Nintendo Everything, The Game Haus
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