Nos impressions sur le Pass d'Extension de Pokémon Pokopia : Partie 1 - Fonds-Bulleux

Pokémon Pokopia : le jeu Pokémon qu'on attendait pas

Une première vague qui vous emporte au fond de la mer !

Pas le temps de buller !

Une zone immense, ingénieusement pensée !

Une cinquantaine de nouveaux voisins

Le charme est dans les détails

Pass d'extension de Pokémon Pokopia | Bande-annonce version longue Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sorti en début d'année, Pokémon Pokopia a surpris son monde avec une qualité de réalisation et une profondeur de jeu qui tranche avec certains jeux Pokémon récents qui avaient pu s'avérer décevant. Le succès a été immédiat et le jeu s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires et occupe aujourd'hui la place de 2e jeu Switch 2 le plus vendu sur la console, derrière Mario Kart World.Game Freak et Koei Tecmo ont donc rapidement annoncé l'arrivée d'un Pass d'Extension permettant de prolonger l'aventure. Découpé en 3 parties, il permettra de débloquer 2 nouvelles villes (pour les parties 1 et 3) et des accessoires pour habiller les Pokémon (pour la partie 2).Vendu au prix de 34,99 euros, que vaut pour le moment ce Pass d'Extension ? Découvrez nos impressions sur la première partie intitulée Fonds-Bulleux.Sortie en même temps que la mise à jour 2.0 du jeu qui apporte la fonctionnalité Plongée, la première partie de ce Pass d'Extension vous fait découvrir Fonds-Bulleux, une ville sous-marine laissée à l'abandon comme l'ensemble du monde de Pokémon Pokopia au début du jeu.Votre aventure commence à la suite de votre rencontre avec le Pokémon fabuleux Manaphy qui vous apprend le pouvoir de la Plongée qui vous permet ensuite de rapidement faire la connaissance d'Otaquin, le Pokémon qui vous accompagnera tout le long de ce DLC.Otaquin vous emmène aussitôt dans la zone de Fonds-Bulleux, au nord de Grisemer. Vous voici dans une zone qui reprend les traits et les caractéristiques de la ville mythique d'Azuria où l'on retrouvait autrefois la fabuleuse Ondine et son Pokémon phare, Staross.Point positif du DLC, pas de chichi, la zone n'est accessible qu'après avoir atteint un certain point dans le jeu et donc tout le monde sait que vous êtes déjà en maitrise des éléments du jeu principal. Vous voici aussitôt à l'eau ou plutôt sous l'eau puisque la ville est quasiment entièrement engloutie.La nouveauté de Fonds-Bulleux, c'est évident cette zone de jeu sous l'eau avec donc tout un tas de nouveaux éléments, habitats et surtout Pokémon à découvrir ! Pour tous ceux qui ont fini le jeu principal, c'est évidemment un plaisir immense (partagé à une certaine inquiétude pour les plus complétistes !) de découvrir autant de choses à explorer et à enregistrer dans votre fameux Pokédex !Comme dans les villes précédents, le Pokémon qui vous accompagne prend les choses en main et vous guide à travers diverses missions vous permettant de créer les habitats propices au retour des Pokémon qui habitaient dans cette région autrefois : Écrapince, Corayon, Carvanha... rapidement la zone retrouve vie et le niveau de la ville augmente !Pour rappel, c'est le niveau de la ville qui indique la santé de l'environnement et la satisfaction des Pokémon qui y habite. Le Centre Pokémon, dévasté par le temps, peut être reconstruit à partir du niveau 3. Le niveau maximum est le niveau 10.Nous retrouvons rapidement nos marques et tout en continuant d'explorer cette zone nouvelle, nous prenons le réflexe de nettoyer les zones pour y découvrir recette, habitats et autres écrits laissés par les humains.La ville de Fonds-Bulleux est très grande, comme toutes les autres zones de Pokémon Pokopia. Mais ici, les développeurs ont eu l'idée d'incorporer 3 niveaux de jeu suivant la verticalité : la surface (quelques bâtiments ou bouts de terre ne sont pas immergés) ; les fonds marins (c'est à dire la zone principale) et les abysses où il fait tellement sombre que vous ne pouvez avancer qu'avec une source de lumière près de vous !Évidemment, on passe plusieurs moments à se perdre et il faut rapidement prendre des repères pour identifier les zones typiques où il vous faudra revenir le moment venu ! D'ailleurs, dès les premières missions, vous allez être poussé à explorer et faire un maximum de place pour accueillir de nouveaux bâtiments mais aussi de nouvelles habitations qui peuvent prendre la forme de sous-marins !Point positif supplémentaire : pour profiter pleinement de la nouvelle verticalité offerte, les déplacements ont été rendus plus fluides grâce à la plongée : vous pouvez nagez, en haut en bas de gauche à droite en un instant et de façon très agréable ! Le sentiment de liberté est immédiat.Côté Pokémon, comptez une cinquantaine de créatures marines à débusquer, réparties dans plus de trente-cinq habitats à construire : la plupart des Pokémon sont évidemment de type eau et les fans du starter eau seront aux anges de retrouver Kaiminus, Gobou et le fameux Otaquin ! Mais rassurez-vous : d'autres types de Pokémon sont aussi à découvrir !50 Pokémon, c'est légèrement moins que ce que nous avions l'habitude de retrouver dans les autres zones de jeu. Peut être que les futures parties du Pass d'extension seront plus généreuses sur ce plan là !Pour abriter ces Pokémon, tout un tas de nouvelles constructions sont évidemment présentes et du nouveau mobilier inspiré des profondeurs marines permettent aux plus artistiques de refaire des décorations thématiques.Pokémon Pokopia a gagné en qualité de jeu avec la mise à jour 2.0 qui apporte notamment un coffre partageable entre les différentes zones de jeu. Cet élément est critique et permet de démarrer plus facilement ce DLC en retrouvant tout ce qui encombre habituellement vos poches et que vous passez du temps à trimbaler d'une zone à l'autre.D'autres objets gagnent en intérêt à Fonds-Bulleux avec notamment la chasse aux trésors qui prend forme grâce à des cartes que vous retrouvez cachées dans certaines zones de jeu. Mais Fonds-Bulleux a plein d'autres de petites surprises qui sont agréables à découvrir et qui reposent notamment sur la physique de l'eau : les objets qui dérivent, les blocs cassés qui remontent doucement, la possibilité de simplement flotter pendant une construction ou encore le casque à bulles qui apparaît au moment de changer de tenue.C'est du détail gratuit mais c'est très efficace !