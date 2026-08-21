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CloverPit Disponible sur Switch 2 depuis le 13/08/2026
Test de CloverPit (Switch 2)

Test de CloverPit : jouer pour survivre

Il existe une autre version de la roulette russe, celle d’une machine à sous où vous devrez faire votre quota… ou périr ! Prêts à relever le défi ?

Test
Depuis quelques années, il existe une vague de jeu à l’esthétique low poly qui explore l’horreur sous différentes formes. Horreur psychologique, mais aussi social, Clover Pit fait partie de cette vague de jeux courts, au principe simple mais diablement efficace. Sorti le 13 aout sur Switch 2, le jeu vous enferme dans une petite cellule avec une machine à sous. A vous de réaliser le quota demandé pour survivre.

Un 777 et c’est gagné !

Le principe est excessivement simple : dans une toute petite pièce, vous avez devant vous une machine à sous. Derrière, un téléphone et la possibilité d’acheter des upgrades et modificateurs. Sur votre droite, un ATM, un distributeur de billets qu’il faudra remplir des pièces durement gagnées. De l’autre côté une porte, votre porte de sortie, hermétiquement close. L’ATM vous informe que vous avez un quota à réaliser, un nombre de pièces demandées pour passer au prochain palier. Alors, jouez maintenant !
CloverPit est très simple : une machine à sous, des multiplicateurs et modificateurs et deux systèmes de monnaies, les tickets et les pièces. A chaque quota réussi, le téléphone retentit, vous permettant de gagner un bonus supplémentaire (ou un malus, de temps à autre aussi). L’objectif est toujours plus important, toujours plus grand, il faudra parvenir à manier les multiplicateurs et autres bonus pour franchir les différents paliers.
Pour le reste, c’est classique : les combinaisons de fruits, de coffres et d’autres icônes vous permettent de gagner de l’argent, rien qu’en abaissant le levier de la machine. Plusieurs tableaux récapitulatifs se trouvent autour de vous, explicitant les valeurs de chaque item, les combinaisons possibles, etc. Le gameplay de CloverPit est d’une grande simplicité. Les parties sont courtes et parvenir à avancer ne se fera qu’au prix d’une forme de stratégie et de réflexion. Car les quotas augmentent drastiquement mais vous n’aurez toujours que trois manches pour parvenir à le remplir ! Attention cependant, trois manches ne signifient pas trois coups de manivelles, mais trois parties de sept tentatives (ou plus mais ça ne dépendra que de vos bonus équipés).

Un 666 et c’est perdu…

A partir d’un certain quota, vous allez débloquer la possibilité de faire 666 avec la machine. Et là, c’est le drame ! Car un 666 et c’est toute votre cagnotte qui retombe à zéro ! Il faudra donc bien gérer votre argent, développer des stratégies pour se refaire si vous perdez tout et faire encore plus attention à vos gadgets équipés.
Toute la saveur du jeu est basée sur son environnement. L’esthétique low poly, le côté sale du lieu, la voix désincarné qui nous pousse à faire toujours plus d’argent… Tout contribue à donner une ambiance glauque et anxiogène à votre expérience de jeu. CloverPit évoque le monde du travail, qui nous enferme dans ces petites boîtes sans espoir d’en sortir, avec l’illusion qu’atteindre ses objectifs permettra de s’en sortir, de vivre autre chose. Les textes sarcastiques et autres réflexions ironiques qui vous sont faites renforcent l’impression que vous êtes pris au piège, obligé de jouer encore et encore pour parvenir à - peut-être - sortir d’ici. Mais est-ce seulement possible ?
Les parties de CloverPit sont courtes, parfois très courtes selon les bonus, aléatoires, que vous pouvez ou non acheter en début de partie. Ils se réinitialisent à la fin de chaque échéance, vous poussant à dépenser vos tickets pour espérer obtenir les gadgets les plus intéressants. Mais vous ne pourrez en porter que sept, alors il faudra choisir encore plus délicatement. Heureusement, vous pouvez les revendre, certains auront des traits spécifiques bonus, n’auront des effets que ponctuels et devront se recharger au fil du temps. Tout un tas de petites choses qui font la richesse du gameplay et son côté hautement stratégique.
15/20
Clover Pit avait déjà marqué les fans de jeux de rogue like à l’ambiance lourde et à l’esthétique low poly. Désormais disponible sur Switch 2, le jeu se dote d’un coup de polish, lissant les textures tout en conservant cette esthétique si particulière. Simple à comprendre, difficile à maîtriser de par les spécificités des bonus/malus et la possibilité d’en débloquer au fur et à mesure de votre progression, CloverPit est un titre intéressant. Il s’adresse cependant à un public bien spécifique, ceux amateurs de jeux courts, de rogue like et de jeux de hasard, mais aussi les fans de jeux à l’ambiance lourde qui cachent peut-être quelques secrets.
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15 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Petit jeu sans prétention, mais à l’esthétique unique, CloverPit fait partie de ces titres qu’on aime bien lancer de temps en temps, pour une ou deux parties. L’esthétique pourra être clivante, mais elle fait aussi l’intérêt du jeu.

Jouabilité
Le jeu est facile à prendre en main et ne jouit que de quelques contrôles : se déplacer et cliquer pour valider vos achats de bonus, actionner la manivelle, etc. Simple et efficace.
Durée de vie
Le jeu se dote d’une durée de vie variable : vous pouvez y passer aussi bien 10 minutes, le temps d’une run courte ; que 3h, si vous avez de la chance dans vos tirages ou si vous voulez continuer à essayer. Comme votre succès dépend beaucoup de la chance et de l’aléatoire du jeu, la durée nécessaire pour s’enfuir de cette cage est difficile à estimer.
Graphismes
L’esthétique low poly ne plait pas à tout le monde. Le côté glauque du titre, avec son environnement sale, les quelques viscères visibles, ou encore le fait que lorsque vous perdez vous tombez dans un hachoir géant, ne conviendra pas à tous les publics. Mais si vous appréciez tout ça, alors CloverPit est fait pour vous.
Son
La musique évoque des battements de cœur trop rapides, avec un petit côté électro. Le sound design est bon, mais un peu crispant, ce qui cadre avec le reste de l’esthétique du jeu.
Intérêt
Si vous aimez les rogue like utilisant des mécaniques de jeu proche du casino, ici la machine à sous, alors CloverPit est fait pour vous. Pour seulement 9,99 €, il est accessible et vous réserve de nombreuses heures de jeux à condition d’avoir un peu de chance et beaucoup de stratégie !

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