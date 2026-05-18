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Le jour où je suis devenu un oiseau Disponible sur Switch depuis le 16/04/2026
Test de Le jour où je suis devenu un oiseau (Switch)

Test de The day I become a bird : envolée lyrique

Franck est amoureux. Mais l’objet des rêves de ce petit garçon s’intéresse plus aux oiseaux qu’à autre chose…

Test
Sorti le 16 avril 2026, The day I become a bird est l’adaptation d’un livre pour enfant en jeu vidéo. Sorti en 2017, le livre d’Ingrid Chabbert revient donc sous une autre forme, celle d’un récit tout doux pour le jeune public.

Je suis un oiseau

Franck est un jeune enfant qui va à l’école, joue au ballon et avec ses amis. Mais un jour il voit une camarade différemment. L’émoi des premiers sentiments, les premières questions… La fille n’a d’yeux que pour les oiseaux. Alors Franck va se déguiser en oiseau.
Test de Le jour où je suis devenu un oiseau sur Nintendo Switch
Le jour où je suis devenu un oiseau est un titre doux et bienveillant, s’adressant principalement à un jeune public. Ou aux parents qui ont envie de faire découvrir ce récit autrement à leurs enfants. Il est d’ailleurs construit comme un album jeunesse. On a presque l’impression d’en tourner les pages, que ce soit à cause de sa direction artistique ou de la façon dont est structurée l’histoire.

Ouvrir un livre

Test de Le jour où je suis devenu un oiseau sur Nintendo Switch
Le jeu se déroule sur quatre jours, chacun rythmé par différents moments : le petit déjeuner, l'école, le chemin pour y aller ou en revenir… Cela donne lieu à plusieurs phases de gameplay différentes. Toutes ces phases sont simples, mais touchantes, et s’intègrent parfaitement au reste du récit. Il est logique de diriger Franck sur son vélo et de lui faire éviter les obstacles de la route.

De le diriger dans la salle de classe, récupérer différents éléments et interagir avec ses camarades. Et ainsi de suite. Les chapitres se terminent sur un petit puzzle, où il faudra replacer les éléments dans l’ordre, utilisant différentes touches notamment pour les faire tourner dans le bon sens.
Test de Le jour où je suis devenu un oiseau sur Nintendo Switch
Les mécaniques sont simples : tout est expliqué au début de chaque segment, et vous avez toujours un rappel à l'écran de ce que vous devez faire. Globalement, il s’agit principalement d’appuyer sur le bouton d’action et de se déplacer. Simple, oui, mais n’oublions pas que le jeu s’adresse avant tout au jeune public. Aussi, Le jour où je suis devenu un oiseau se centre sur sa direction artistique léchée, aux couleurs pastel, ainsi que ses musiques douces.
Test de Le jour où je suis devenu un oiseau sur Nintendo Switch
17/20
Le jour où je suis devenu un oiseau est un titre court, orienté vers le jeune public. Sa dimension poétique passe à la fois par son histoire, par son dessin aux couleurs douces, par son sound design tout aussi doux. Les différentes phases de jeux dynamisent l’expérience et permettent aux plus jeunes de découvrir plein de choses tout en restant accessible. Adapté de l’album jeunesse du même nom, Le jour où je suis devenu un oiseau est un très beau titre.
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17 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Petit oiseau, raconte nous une histoire !

Jouabilité
Adapté aux plus jeunes, Le jour où je suis devenu un oiseau est un très beau titre facile à prendre en main et très ergonomique.
Durée de vie
Le jeu est très court : environ 2h. Mais c’est aussi une durée idéale pour les plus jeunes, de quoi découvrir le jeu vidéo tout en proposant une histoire courte.
Graphismes
Le jeu est magnifique : que ce soit dans les dessins, les couleurs douces, la 3D qui donne un côté film d’animation à l’ensemble. C’est très beau !
Son
Là encore, le travail autour de la bande son est excellent. Le sound design et la musique sont très beaux, ajoutent à l’ambiance.
Intérêt
Le jeu est à 14,99 € sur l’eshop. Alors certes, pour le temps de jeu, cela peut paraître un peu excessif. Cependant, vu tout le travail autour du jeu, l’adaptation, la qualité graphique et sonore, la possibilité de le faire plusieurs fois avec son enfant, façon heure du conte… On ne peut que vous le recommander.

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