Test de The day I become a bird : envolée lyrique

Je suis un oiseau

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Les mécaniques sont simples : tout est expliqué au début de chaque segment, et vous avez toujours un rappel à l'écran de ce que vous devez faire. Globalement, il s’agit principalement d’appuyer sur le bouton d’action et de se déplacer. Simple, oui, mais n’oublions pas que le jeu s’adresse avant tout au jeune public. Aussi, Le jour où je suis devenu un oiseau se centre sur sa direction artistique léchée, aux couleurs pastel, ainsi que ses musiques douces.

Franck est un jeune enfant qui va à l’école, joue au ballon et avec ses amis. Mais un jour il voit une camarade différemment. L’émoi des premiers sentiments, les premières questions… La fille n’a d’yeux que pour les oiseaux. Alors Franck va se déguiser en oiseau.Le jour où je suis devenu un oiseau est un titre doux et bienveillant, s’adressant principalement à un jeune public. Ou aux parents qui ont envie de faire découvrir ce récit autrement à leurs enfants. Il est d’ailleurs construit comme un album jeunesse. On a presque l’impression d’en tourner les pages, que ce soit à cause de sa direction artistique ou de la façon dont est structurée l’histoire.Le jeu se déroule sur quatre jours, chacun rythmé par différents moments : le petit déjeuner, l'école, le chemin pour y aller ou en revenir… Cela donne lieu à plusieurs phases de gameplay différentes. Toutes ces phases sont simples, mais touchantes, et s’intègrent parfaitement au reste du récit. Il est logique de diriger Franck sur son vélo et de lui faire éviter les obstacles de la route.De le diriger dans la salle de classe, récupérer différents éléments et interagir avec ses camarades. Et ainsi de suite. Les chapitres se terminent sur un petit puzzle, où il faudra replacer les éléments dans l’ordre, utilisant différentes touches notamment pour les faire tourner dans le bon sens.