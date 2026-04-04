Reportage Gashapon Bandai Official
Visite de Gashapon Bandai Official à Paris : un pop-up store pour succomber à la passion de la collection
Attention addiction ! Un nouveau pop-up store Gashapon a ouvert ses portes aujourd’hui à Paris et les figurines à collectionner de vos licences préférées sont au rendez-vous.Reportage
Bandai et Ichibankuji se sont associés pour ouvrir une nouvelle boutique pop-up store à Paris sur le thème des gachapon, ces distributeurs de figurines et autres collectibles à collectionner sur le thème de la culture pop japonaise. Au programme vous trouverez des collections inspirées de mangas, d’animés, de Jpop et de beaucoup de jeux vidéo dont naturellement des licences phares de Nintendo qui trustent une bonne vingtaine de machine à elles toutes seules. Qui succombera ? Nous... c’est fait…
Des tokens, tourne à gauche, tourne à droite et récolte !À quelques encablures de l’hôtel de ville de Paris, au 37 rue de Rivoli dans le 4e arrondissement de la capitale, Bandai vient donc d’ouvrir une boutique éphémère baptisée Gashapon Bandai Official. A l’intérieur ce ne sont pas moins de 250 machines qui vous attendent, toutes made in Bandai, prêtes à avaler vos tokens et à vous délivrer les fameuses capsules contenant les précieuses figurines.
L’expérience se veut très ludique et sans ambiguïté, le magasin étant exclusivement dédié à cette culture typiquement japonaise, mettant à l’honneur l’esprit gashapon avec des machines partout et tout un décor intérieur qui invite à scruter les pièces de collection et à créer un engouement grâce à un côté très ludique. Chaque machine dispose ainsi d’explications sur quelles pièces composent la collection complète et ensuite seule la chance vous donnera ou non la pièce tant espérée.
Qu’est-ce qu’on collectionne ? Big N bien sûr ! Mais pas queLe choix parmi les licences est vraiment généreux et il y a fort à parier que vous trouviez celle qui vous inspire le plus parmi la pléthore de machines présentes. Que vous soyez plutôt manga ou anime, alors Naruto ou One Piece sont pour vous.
Kirby et le monde oublié ou Kirby's Dream Buffet, mais aussi de multiples collections à compléter. Si nous avons longtemps hésité pour la collection Let’s Punipuny et ses figurines tendres et la collection Cosy Winter avec ces gros Kirby aux yeux brillants, nous avons finalement jeté notre dévolu sur la collection Copy Ability composée de 4 pièces où Kirby déploie sa puissance sous forme Cupid, Bomb, Fire et Tornado.
Voici la liste complète des collections se rapportant à des licences Nintendo :
- Animal Crossing Capsule Water Dome, 6 pièces à collectionner : Spring, Summer, Autumn, Winter, Island, Airport
- Kirby Copy Ability Figure Collection 2, 4 pièces à collectionner : Cupid, Bomb, Fire et Tornado
- Kirby, Kirby’s Dream Buffet, Soft Figure 2, 4 pièces à collectionner : Jelly, Kirby Pink, Keeby Yellow, Waddle
- Kirby, Let’s Punipuny, 4 pièces à collectionner : Kirby (Sleep), Waddle Dee, Kirby (Hover), Full Belly Kirby
- Kirby, Personnal Marker Charm 2, 5 pièces à collectionner : Cone-Mouth Kirby, Waddle Dee, Kirby (Warp Star), Whispy Woods, Waddle Doo
- Kirby, Cozy Winter Figure Collection, 4 pièces à collectionner : Kirby (Sweater), Waddle Dee (Beanie), Kirby (Scarf), Waddle Dee (Scarf)
- Super Mario, Personal Marker Charm, 8 pièces à collectionner : Mario, Luigi, Toad, Yoshi, Boo, Bob-omb, Bullet Bill et Shy Guy
Des distributeurs et une loterie !Dernière expérience proposée par ce Pop-up store, une loterie papier est proposée au comptoir de vente pour tenter de gagner des lots mystères sur certaines licences. Le principe est de choisir la licence qui vous intéresse et ensuite d’acheter un ticket au prix pas si modique de 15 euros, sachant que le prix devient dégressif à partir du deuxième ticket acheté. Croisez alors les doigts de tomber sur la lettre qui vous intéresse et donc sur le lot correspondant. Les prix vont du dessous-de-verre, en passant par la toute petite figurine, jusqu’à la figurine géante, la lettre A correspondant au meilleur lot !
Expérience plus vraie que nature, bien organisée, pas encore comble, si vous êtes de passage à Paris faites un saut dans cette boutique où vous risquez de craquer pour quelques tokens et ainsi repartir avec une petite pièce de collection. Les lots proposés sont certes globalement assez petits pour certains mais tous de bonne qualité et s’accompagnent d’un petit cérémoniel allant du choix de la machine à son utilisation assez ludique qui font passer un bon moment.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.