Reportage Gashapon Bandai Official

Visite de Gashapon Bandai Official à Paris : un pop-up store pour succomber à la passion de la collection Attention addiction ! Un nouveau pop-up store Gashapon a ouvert ses portes aujourd’hui à Paris et les figurines à collectionner de vos licences préférées sont au rendez-vous. Reportage

Bandai et Ichibankuji se sont associés pour ouvrir une nouvelle boutique pop-up store à Paris sur le thème des gachapon, ces distributeurs de figurines et autres collectibles à collectionner sur le thème de la culture pop japonaise. Au programme vous trouverez des collections inspirées de mangas, d’animés, de Jpop et de beaucoup de jeux vidéo dont naturellement des licences phares de Nintendo qui trustent une bonne vingtaine de machine à elles toutes seules. Qui succombera ? Nous... c’est fait…

Par Kirbyspower

Kirbyspower Publié le 04/04/2026

à 17h54 Des tokens, tourne à gauche, tourne à droite et récolte ! À quelques encablures de l’hôtel de ville de Paris, au 37 rue de Rivoli dans le 4e arrondissement de la capitale, Bandai vient donc d’ouvrir une boutique éphémère baptisée Gashapon Bandai Official. A l’intérieur ce ne sont pas moins de 250 machines qui vous attendent, toutes made in Bandai, prêtes à avaler vos tokens et à vous délivrer les fameuses capsules contenant les précieuses figurines.

Galerie images





L’expérience se veut très ludique et sans ambiguïté, le magasin étant exclusivement dédié à cette culture typiquement japonaise, mettant à l’honneur l’esprit gashapon avec des machines partout et tout un décor intérieur qui invite à scruter les pièces de collection et à créer un engouement grâce à un côté très ludique. Chaque machine dispose ainsi d’explications sur quelles pièces composent la collection complète et ensuite seule la chance vous donnera ou non la pièce tant espérée.

Galerie images

Qu’est-ce qu’on collectionne ? Big N bien sûr ! Mais pas que Le choix parmi les licences est vraiment généreux et il y a fort à parier que vous trouviez celle qui vous inspire le plus parmi la pléthore de machines présentes. Que vous soyez plutôt manga ou anime, alors Naruto ou One Piece sont pour vous.

Galerie images



Galerie images















Voici la liste complète des collections se rapportant à des licences Nintendo :

Animal Crossing Capsule Water Dome, 6 pièces à collectionner : Spring, Summer, Autumn, Winter, Island, Airport

Kirby Copy Ability Figure Collection 2, 4 pièces à collectionner : Cupid, Bomb, Fire et Tornado

Kirby, Kirby’s Dream Buffet, Soft Figure 2, 4 pièces à collectionner : Jelly, Kirby Pink, Keeby Yellow, Waddle

Kirby, Let’s Punipuny, 4 pièces à collectionner : Kirby (Sleep), Waddle Dee, Kirby (Hover), Full Belly Kirby

Kirby, Personnal Marker Charm 2, 5 pièces à collectionner : Cone-Mouth Kirby, Waddle Dee, Kirby (Warp Star), Whispy Woods, Waddle Doo

Kirby, Cozy Winter Figure Collection, 4 pièces à collectionner : Kirby (Sweater), Waddle Dee (Beanie), Kirby (Scarf), Waddle Dee (Scarf)

Super Mario, Personal Marker Charm, 8 pièces à collectionner : Mario, Luigi, Toad, Yoshi, Boo, Bob-omb, Bullet Bill et Shy Guy

Des distributeurs et une loterie ! Dernière expérience proposée par ce Pop-up store, une loterie papier est proposée au comptoir de vente pour tenter de gagner des lots mystères sur certaines licences. Le principe est de choisir la licence qui vous intéresse et ensuite d’acheter un ticket au prix pas si modique de 15 euros, sachant que le prix devient dégressif à partir du deuxième ticket acheté. Croisez alors les doigts de tomber sur la lettre qui vous intéresse et donc sur le lot correspondant. Les prix vont du dessous-de-verre, en passant par la toute petite figurine, jusqu’à la figurine géante, la lettre A correspondant au meilleur lot !

Galerie images







À quelques encablures de l’hôtel de ville de Paris, au 37 rue de Rivoli dans le 4e arrondissement de la capitale, Bandai vient donc d’ouvrir une boutique éphémère baptisée Gashapon Bandai Official. A l’intérieur ce ne sont pas moins de 250 machines qui vous attendent, toutes made in Bandai, prêtes à avaler vos tokens et à vous délivrer les fameuses capsules contenant les précieuses figurines.Toutes les machines libèrent leurs capsules contre un certain nombre de tokens, petits jetons métalliques vendus exclusivement dans la boutique. Contre 5 ou 6 tokens, en fonction de la machine, il est possible de tourner la molette et découvrir quelle capsule tombe et ainsi essayer de compléter sa collection. Chaque token coûte un euro, par conséquent comptez minimum 5 euros pour les plus petites capsules et 6 euros pour les plus grosses.L’expérience se veut très ludique et sans ambiguïté, le magasin étant exclusivement dédié à cette culture typiquement japonaise, mettant à l’honneur l’esprit gashapon avec des machines partout et tout un décor intérieur qui invite à scruter les pièces de collection et à créer un engouement grâce à un côté très ludique. Chaque machine dispose ainsi d’explications sur quelles pièces composent la collection complète et ensuite seule la chance vous donnera ou non la pièce tant espérée.Le choix parmi les licences est vraiment généreux et il y a fort à parier que vous trouviez celle qui vous inspire le plus parmi la pléthore de machines présentes. Que vous soyez plutôt manga ou anime, alors Naruto ou One Piece sont pour vous.Que vous soyez en revanche attirés par les jeux Nintendo alors Super Mario, Animal Crossing et bien sûr Kirby sont de la partie. Notre boule rose préférée se paye d’ailleurs le luxe d’avoir pas moins d’une dizaine de machines pour lui tout seul. Représenté à travers ses jeux Kirby et le monde oublié ou Kirby's Dream Buffet , mais aussi de multiples collections à compléter. Si nous avons longtemps hésité pour la collection Let’s Punipuny et ses figurines tendres et la collection Cosy Winter avec ces gros Kirby aux yeux brillants, nous avons finalement jeté notre dévolu sur la collection Copy Ability composée de 4 pièces où Kirby déploie sa puissance sous forme Cupid, Bomb, Fire et Tornado.Côté Mario c’est une série unique qui est proposée, contenant 8 pièces à réunir, avec Mario, Luigi, Toad, Yoshi, Boo, Bob-Bomb, Bill Ball et Maskass. Petits porte-clefs à accrocher partout avec soi, quel sera votre préféré ?Voici la liste complète des collections se rapportant à des licences Nintendo :Dernière expérience proposée par ce Pop-up store, une loterie papier est proposée au comptoir de vente pour tenter de gagner des lots mystères sur certaines licences. Le principe est de choisir la licence qui vous intéresse et ensuite d’acheter un ticket au prix pas si modique de 15 euros, sachant que le prix devient dégressif à partir du deuxième ticket acheté. Croisez alors les doigts de tomber sur la lettre qui vous intéresse et donc sur le lot correspondant. Les prix vont du dessous-de-verre, en passant par la toute petite figurine, jusqu’à la figurine géante, la lettre A correspondant au meilleur lot !Les licences de la loterie ne proposent pas encore de lots en rapport avec des jeux Big N mais on nous a fait la promesse que de nouvelles franchises seraient bientôt représentées alors reste à patienter sagement ou à profiter en attendant pour les amateurs de Dragon Ball ou de Hatusne Miku qui sont actuellement à l’affiche.

Expérience plus vraie que nature, bien organisée, pas encore comble, si vous êtes de passage à Paris faites un saut dans cette boutique où vous risquez de craquer pour quelques tokens et ainsi repartir avec une petite pièce de collection. Les lots proposés sont certes globalement assez petits pour certains mais tous de bonne qualité et s’accompagnent d’un petit cérémoniel allant du choix de la machine à son utilisation assez ludique qui font passer un bon moment.