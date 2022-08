Test de Kirby’s Dream Buffet : du sucre, des fraises et de la compet à gogo !

Un gameplay simple pour un maximum d’efficacité

Des qualités de gameplay indéniables au service d’un univers soigné…

…pour un contenu correct mais qu’on espère encore à étoffer

Kirby’s Dream Buffet ne s’embarrasse pas longtemps de l’intrigue qui voit Kirby métamorphosé en boule, littéralement, tout juste bon à avaler tout sur son passage. Le joueur se retrouve ainsi au sein d’un petit hub façon monde géant où les aliments ont des tailles démesurées et où Kirby avec son estomac insatiable, s’est mis en tête de tout dévorer.Un mode principal regroupe les options de jeu et notamment la principale : le Grand prix Gourmet qui propose une succession de quatre épreuves où pour gagner Kirby doit ingurgiter plus de fraises que ses adversaires, son péché mignon dans cet épisode.On voit sans peine quel impact un jeu comme Fall Guys, récemment arrivé sur Nintendo, a pu avoir sur les équipes de HAL Laboratory. Sans être un battle royale punitif où les joueurs se retrouvent peu à peu éliminés manche après manche, on retrouve tout de même le principe des épreuves qui s’enchainent.Au menu de la compétition quatre épreuves. Le menu n’est d’ailleurs pas qu’une formule car un Grand prix Gourmet s’entame toujours par l’annonce des plats à la carte, c’est-à-dire des terrains sur lesquels se tiendront les affrontements. La première épreuve est une course, mode qui est certainement la plus grande réussite du jeu.Fort de l’héritage de vitesse des course à la Kirby sur GameCube avec l’épisode Air Ride mais également proche des épreuves de course qu’on pouvait trouver dans Super Mario Odyssey dans le monde de glace, Kirby s’élance ici sous la forme d’une boule filant à toute allure vers la ligne d’arrivée. En chemin il n’oubliera surtout pas de récupérer le plus de fraises possibles, condition finale de la victoire au terme des quatre manches.Les sensations dans cette course sont très convaincantes. Quel plaisir de diriger avec souplesse notre héros qui glisse sur ces surfaces gourmandes et qui rebondit, use de pouvoirs qu’il ramasse dans des blocs mystères et doit jouer des coudes avec ses adversaires.Ceux-ci sont au nombre de trois (trois autres Kirby de couleur différente) et à eux s’ajoutent des Waddle Dee ronds comme des ballons et un peu plus lents qui accentuent l'aspect épique de la course. Chaque terrain est émaillé de nombreux obstacles, tous tirés de l’univers de la pâtisserie et plus généralement de la cuisine.Avec pour durée un seul tour, la course nous mène à la ligne d’arrivée où attendent trois paniers remplis respectivement de 50, 20 ou 10 fraises. Ils constituent les récompenses qui attendent les trois premiers qui pourront choisir par ordre d’arrivée le panier qu’ils souhaitent, tandis que le 4e n’aura rien.La seconde manche est une épreuve plus expéditive et se rapproche en cela fortement d’un mini-jeu à la Mario Party. Il peut s’agir en effet d’un mode en 20 secondes au cours desquelles il faut attraper les fraises qui tombent du ciel, seulement signalées par leur ombre, ou bien encore éliminer les ennemis dans une arène, chacun porteur d’une fraise.Vient à présent la troisième manche, identique à la première car il s’agit à nouveau d’une course. Celle-ci prend toutefois place dans un nouvel environnement, autour de la thématique d’un autre plat.La quatrième et dernière manche, loin de se résumer à une cerise sur le gâteau de ce repas trop sucré, constitue en réalité le plat de résistance de la compétition car c’est souvent dans celle-ci que les cartes sont entièrement rebattues et que le classement provisoire se voit chambouler.Dans ce mode baptisé Chacun pour soi, les quatre joueurs s’affrontent sur une petite arène pour ramasser les fraises qui apparaissent çà et là et surtout pour récupérer les bonus de transformation afin d’éjecter à l’extérieur de l’arène leurs adversaires et les amputer d’une partie de leur pactole de fraises pour garnir le leur.Ce mode rappellera à certains connaisseurs le mini-jeu de combat Monkey Fight de la série Super Monkey Ball pour la grande vivacité qu’il requiert, tout comme son implacable tension.Les qualités d’un bon mini-jeu reposent avant toute chose sur les sensations de plaisir qu’il procure et sur la démonstration de la parfaite maitrise de ses mécaniques. Sur ces deux points, Kirby’s Dream Buffet est assurément bon sur toute la ligne.En effet dès les premières secondes on note la fluidité qui accompagne les déplacements de notre personnage. Il n’y a pas d’inertie, les sauts répondent bien et peuvent même s’accompagner de bonus pour peu que l’on négocie habilement les bosses en prenant de l’élan.On sent que cet univers relevé à la crème chantilly n’est pas qu’un artifice de décor mais qu’il a été associé pleinement au gameplay. En effet les sensations dans le contrôle de Kirby évoluent selon la surface que l’on traverse.Parcourir une vaste plateforme à la crème fouettée vous fera glisser avec fluidité, là où la surface irrégulière de la gaufrette demande de réajuster sa trajectoire constamment. Attention également aux faux amis que sont le chocolat ou le beurre fondu qui sont des pièges collants à éviter.Au chapitre des bonnes idées on note aussi l’ingénieuse architecture des courses qui proposent souvent plusieurs passages, certains plus courts mais plus dangereux et plus riches en récompenses. Heureusement la formule n’est pas à l’élimination brutale et rapide, au contraire, ce jeu mise avant tout sur un rythme quasi ininterrompu entre les 4 manches, et ce faisant des temps de chargement réduits au minimum.En effet si vous chutez du terrain ou qu’un adversaire vous invite à le faire pas de panique, Kirby n’a pas oublié sa fameuse capacité à flotter et peut revenir rapidement sur le champ de course et poursuivre sa progression.On a apprécié également les transformations qui offrent un petit échantillon de la grande diversité des talents métamorphiques de notre héros. Certains sont remaniés pour l’occasion comme le rocher devenu tablette de chocolat. D’autres sont des clins d’œil au récent Kirby et le monde oublié comme la foreuse ou la tornade devenue tourbillon chantilly.Loin d’être anecdotiques, ces pouvoirs apportent une dose de stratégie dans les courses ou les combats. Plutôt que de les utiliser sitôt acquis, mieux vaut parfois les conserver afin de les employer au moment opportun, en particulier la gelée qui permet de franchir les barrières en biscuit fréquentes dans les courses.Dernière très bonne idée du jeu, son accessibilité immédiate. Plus que jamais la marge de progression embarquée permet de gagner en aisance et en rapidité après plusieurs dizaines de parties enchainées et amènera à n’en pas douter à d’âpres luttes entre les meilleurs joueurs qui vont se dégager au fil des prochains jours et semaines.Afin de rééquilibrer la chose, HAL Laboratory a tenté d’apporter quelques mécaniques comme les barrières biscuit qui à plusieurs reprises dans une course imposent une pause aux joueurs en tête, le temps de briser ces murs en biscuit sec, laissant le temps aux retardataires de revenir dans la course.De même, en fin de partie, au moment de l’annonce des résultats, on ressent une fois encore l’héritage de Mario Party car le jeu décide alors de distribuer trois récompenses aléatoires en fraises.Allant de celui qui aura ramassé le plus de fruits bonus autres que les fraises (framboises, cerises, etc.), en passant par celui qui aura le plus flotté, ces bonus peuvent radicalement changer l’identité du vainqueur.Cette grande qualité du gameplay soigné, comme c’est toujours le cas avec Kirby, ne doit pas masquer le fait que l’on est face à un petit jeu parallèle à la série principale des jeux de la licence, comme en témoigne son prix : 14,99€ et uniquement disponible en dématérialisé.Est-ce juste ? Est-ce trop ? Les avis divergeront car les phases de gameplay décrites précédemment constituent l’essentiel du jeu. Celui-ci embarque d’autres menus mais ceux-ci sont dédiés respectivement à la collection de récompenses amassées avec la montée en niveau ou bien encore la garde-robe qui permet de personnaliser le costume de notre héros (couleur et accessoire).Un gâteau est également installé dans le hub de départ et il accueille notre plaque de départ de course ainsi que d’autres friandises que l’on peut disposer dessus.Les musiques, très joliment et gaiement réorchestrées des précédents épisodes ou bien certaines inédites se débloqueront au fil des niveaux franchis et pourront être écoutées à loisir, comme c’est souvent le cas dans les jeux de la licence Kirby, depuis le hub de départ.Dernier mode qui peut tenir lieu de phase de gameplay parallèle à la compétition du Grand prix Gourmet, le mode Roulade libre.Dans celui-ci le joueur peut explorer à loisir un terrain ouvert, y ramasser des fraises et essayer les bonus tous mis à disposition. Il s’agit d’une petite ode à la liberté, propice aux promenades, seul ou à deux, que certains trouveront sûrement chiche en contenu mais qui n’a jamais rêvé de se rouler dans des prairies de gâteaux chocolatées ou de gravir des collines de chantilly ?La dimension multijoueur en local comme en ligne est l’atout majeur du jeu, ce dernier permettant de s’essayer à bien des configurations : en local à deux maximum sur la même console, en local à quatre maximum où chacun possède sa console ou encore en ligne jusqu’à quatre, en aléatoire ou bien entre amis avec un code secret à remplir.Si on a signalisé la belle fluidité du titre en mode hors ligne, on apportera un bémol sur la stabilité du titre en ligne en aléatoire. Là où l’expérience s’est avérée très correcte en jouant avec un code secret, en revanche les parties en aléatoire face à des inconnus se sont avérées être très souvent entrecoupées de bugs et de chutes très importantes de framerate.Il y a fort à parier que cela vienne de la qualité de la connexion de chacun des joueurs engagés dans la partie, aussi on aura peut-être moins envie de s’attarder dans cette configuration. Pourtant Nintendo avait pensé ce mode de manière complète car le joueur dispose d’un score propre au mode en ligne qui monte et descend en fonction de ses résultats et qui permet de rejoindre des joueurs de même rang.Notons enfin que le jeu hors ligne est par ailleurs loin d’être inintéressant car il permet de se mesurer à des ordinateurs selon quatre niveaux de difficulté, et le challenge s’avère être au rendez-vous si vous optez pour le 3e niveau ou le 4e, avec des ennemis plus habiles qui s’acharneront à vous viser.