Rétro-test : Unsighted, quand Metroid et Zelda fusionnent !

De quoi parle Unsighted ? L’histoire nous raconte un futur où les humains sont les méchants, avides, totalitaires et destructeurs de toute vie biologique. Les gentils sont des automates doués d’une conscience et d’émotions au même titre que les êtres organiques.Vous prenez le contrôle d’Alma, une automate qui se réveille amnésique dans un laboratoire vide et dévasté. Vous comprenez à travers des flashbacks votre situation, puis vous vous mettez en quête de renouer avec votre passé.A travers les PNJ que vous croisez, on vous explique que le libre arbitre de votre genre est lié au crash d’une météorite. Elle libère une énergie qui a donné une conscience aux automates. Totalement libérés de la servitude des humains, ces derniers ont lancé une opération visant à détruire cette énergie afin d’asservir de nouveau les robots.C’est après cette guerre que les événements d’Unsighted prennent place. Alma a participé à ce combat mais n’en est pas ressortie indemne. A présent, votre quête vous amène à récupérer cinq fragments de météorite pour forger une lame ultime capable de mettre fin à cette tyrannie. Il y a une petite vibe de l'épée légendaire hylienne, vous ne trouvez pas ? Il y a même une fée robotique qui vous accompagne.Le décors planté, comme on disait plus haut, Unsighted ressemble à un bon vieux Zelda de l’époque Super Nes. Malgré sa forme en vue isométrique, on trouve de nombreuses phases de plateforme qui sont plutôt des éléments de metroidvania. La maniabilité des sauts étant de très bonne facture avec des puzzles à résoudre, on a l’impression de jouer à un Metroid qui aurait la forme d’un Zelda ou l’inverse, dès les premières heures de jeu.La progression et la découverte du monde sont tentaculaires. Il y a même des stations informatiques pour télécharger la carte du secteur, ainsi que des zones cachées qui ne figurent pas sur cette dernière. On retrouve vraiment les codes du genre à travers l’exploration où il faut combiner les nombreuses phases de plateformes avec les différentes armes pour avancer. Même si cette forme de progression est également le socle de la licence au symbole triangulaire, le côté plateformer reste néanmoins plus discret dans cette dernière. Ce qui n’est pas le cas dans Unsighted.Cependant malgré toute cette exploration à profusion, le temps vous est compté. Le titre dispose de sa propre horloge interne qui alterne le cycle du jour et de la nuit. Au passage, graphiquement cela vaut vraiment le détour. Les environnements de jour comme de nuit sont magnifiques. La faune change également. Mais au-delà de juste faire jour, nuit, jour, nuit comme une fripouille, la durée de votre libre arbitre est limitée. Alma et tous les PNJ disposent d’un certain temps avant de redevenir des esclaves mécaniques, nommés : les unsighted, d’où le titre du jeu.Le temps presse donc pour accomplir la mission, et surtout certaines quêtes optionnelles. Si votre commanditaire devient un unsighted avant que vous ayez pu accomplir sa demande? Idem pour Alma, quand le compteur arrive à zéro, game over, il faut tout recommencer. Vous ne pourrez pas tout faire ni tout explorer. Il y a une astuce pour prolonger votre durée de liberté, mais à vous de le découvrir. Cela implique d’ailleurs des choix. Si cela vous stresse vous pouvez configurer la partie afin que cet aspect minuteur disparaisse totalement, pour profiter pleinement de l’aventure.Une aventure qui fonctionne bien à travers son récit accrocheur où se mêle parfaitement à des scènes d'action exigeantes.Oui vous avez bien lu le titre de cette partie. L’action ne sera pas une promenade de santé. Nous sommes loin du niveau de difficulté d’un véritable souls-like, cependant on y retrouve un peu la fibre avec une jauge d’endurance pour attaquer et un timing parfait pour parer puis contre attaquer.C’est à travers cette mécanique de défense parfaite que l’on réalise des coups critiques, essentiels pour tuer les ennemis rapidement sans consommer l’endurance à outrance. Une fois la jauge à son niveau le plus bas, Alma devient lente et met un certain temps pour retrouver son agilité. Ce qui peut être fatal si vous êtes encerclés ou contre un boss qui enchaîne ses assauts. Si d’aventure vous devez succomber, retour au dernier checkpoint depuis lequel il faut retourner sur le lieu de votre défaite pour récupérer votre argent perdu.Le cas échéant, vous pouvez utiliser l’arme à distance pour affaiblir les unsighted et les achever sans user de votre endurance. Car même courir en consomme. Cela dit, électroniquement constituée vous pouvez équiper Alma de différentes puces électroniques pour modifier ou augmenter ses capacités passives, martiales et bien d’autres. Ainsi faisant, il y a même une puce qui supprime la consommation d’endurance en courant et une autre qui permet de conserver son argent après une défaite. A vous de choisir votre style et il y a vraiment le choix cependant vous ne pourrez pas tout équiper à la fois.