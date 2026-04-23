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Super Mario Galaxy Le Film : 10 révélations autour des films Mario pour briller en société

À l'occasion de la sortie japonaise, Miyamoto s'est longuement confié sur les coulisses des deux films. Tour d'horizon des révélations les plus marquantes pour une liste de 10 anecdotes à connaître pour briller en société.

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Résumé de cette actualité en 5 points :
  • Super Mario Galaxy Le Film sort enfin au Japon, le marché qui devrait lui ouvrir les portes du milliard de dollars
  • Miyamoto révèle qu'un film Yoshi seul à New York a failli voir le jour
  • Le passé de Peach et Harmonie dans Galaxy est désormais considéré comme canon dans les jeux
  • Des personnages coupés du premier film ont refait surface grâce aux storyboards d'un animateur
  • Fox McCloud dans Galaxy : une idée que Miyamoto lui-même pensait impossible à faire accepter en interne

Super Mario Galaxy Le Film sort ce 24 avril au Japon, soit plus de trois semaines après le reste du monde. Drôle de paradoxe pour un film produit par une entreprise japonaise, autour d'un personnage né au Japon. Mais c'est aussi l'occasion de faire le tour de tout ce que Miyamoto nous a confié ces dernières semaines sur les coulisses de cette franchise cinématographique qui, décidément, ne manque pas d'anecdotes.

1. Le Japon est l'un des derniers pays à voir le film... et ce n'est pas un hasard

La sortie japonaise du film tombe pendant la Golden Week, la période de congés la plus importante du calendrier nippon, qui tombe cette année sur la période du 29 avril au 5 mai. Nintendo a délibérément choisi cette fenêtre pour maximiser la fréquentation locale.

Avec plus de 100 millions de dollars au total lors de l'exploitation du premier film au Japon, ce qui en fait le deuxième marché mondial de Super Mario Bros. Le Film, l'enjeu commercial est considérable !

2. Le milliard de dollars se rapproche à toute vitesse

Avant même l'ouverture japonaise, Super Mario Galaxy Le Film avait déjà engrangé 764 millions de dollars dans le monde, ce qui fait déjà le film le plus rentable de 2026. Les deux films Mario dépassent ensemble 2 milliards de dollars au box office mondial. Avec le Japon qui ouvre ses portes et la Corée du Sud qui suit le 29 avril, le cap du milliard semble inévitable et imminent.

En France, le film a franchi la barre des 4 millions d'entrées, une performance que Puissance Nintendo a saluée ce matin sur X :

3. Pourquoi Galaxy plutôt qu'Odyssey ou Super Mario World ?

Beaucoup s'attendaient à une adaptation d'Odyssey ou de Super Mario World pour la suite. C'est finalement Galaxy qui a été choisi, et l'idée est venue d'Illumination, pas de Nintendo.

Miyamoto a en effet expliqué à Polygon : le premier film se déroulait dans le Royaume Champignon, "la prochaine évolution naturelle était d'élargir le monde, aller dans la galaxie".
Chris Meledandri, le patron d'Illumination, a été séduit par les possibilités cinématographiques de Galaxy, la dramaturgie d'Harmonie et la puissance émotionnelle de sa musique. Le film n'a d'ailleurs jamais été pensé comme une suite, mais comme "le prochain film". Une nuance que Miyamoto tenait à souligner.

4. Un film Yoshi seul à New York a failli exister

Avant de partir sur Galaxy, une autre idée avait été sérieusement envisagée : un film entièrement centré sur Yoshi, seul à New York. Miyamoto l'a révélé à Famitsu :
"Il y avait même une proposition de créer un film solo entièrement centré sur ce Yoshi se retrouvant mêlé à toutes sortes de péripéties dans les rues de New York."
Le Yoshi en question est celui qu'on voit brièvement dans le premier film, coincé à Brooklyn après que les personnages ont quitté l'île de Yoshi. Finalement, c'est Galaxy qui l'a emporté... et Yoshi a eu droit à un rôle bien plus important dans ce second opus.

5. Wart dans Galaxy : c'est le scénariste fan de Nintendo qui a insisté

La présence de Wart dans Super Mario Galaxy Le Film a surpris tout le monde. Ce personnage n'était apparu que dans Super Mario Bros. 2 en 1988, soit il y a près de 40 ans.

C'est le scénariste Matt Fogel qui en est à l'origine. Meledandri l'a confirmé :
"C'est notre scénariste, Matt Fogel, qui a eu l'idée le premier. Ce qui est remarquable dans ce processus, c'est que nos équipes sont remplies de fans de Nintendo."

6. Des personnages coupés du premier film refont surface

Un animateur du nom de Douglas Lovelace, storyboarder non crédité sur Super Mario Bros. Le Film, a publié des esquisses de son travail sur la scène du mariage de Bowser. On y découvre des personnages qui n'ont jamais atteint l'écran final : Wart, Mouser et Birdo devaient être présents dans la salle.

Mais le plus savoureux, c'est la présence de Rawk Hawk, le lutteur un peu fou fou de Paper Mario : La Porte Millénaire, assis tranquillement dans le public. Cette référence, aussi obscure qu'inattendue, aurait très certainement ravi les connaisseurs. Ceux-là même qui comptent encore tous les easter eggs dans ce second film !

7. La relation entre Peach et Harmonie restera canon dans les jeux

C'est sans doute la révélation la plus importante pour les fans de longue date. Super Mario Galaxy Le Film fait une révélation dingue concernant Harmonie et Peach, on n'en dira pas plus ici pour laisser aux derniers lecteurs de PN qui ne sont pas encore allés au cinéma le plaisir de cette révélation.
Miyamoto a confirmé dans Nintendo Dream vouloir s'en tenir à cette information dans les futurs jeux :
"Maintenant que nous avons fait ce film, c'est devenu amusant de développer le personnage de différentes façons. Je souhaite donc adhérer autant que possible aux éléments établis dans le film dans les prochains jeux."
Il faut mesurer ce que ça signifie : Nintendo avait justement évité pendant des années de définir des histoires précises pour ses personnages, justement pour ne pas contraindre la création de futurs jeux. Le film a donc changé la donne, et pas n'importe comment. Quelle révélation !!

À lire aussi : notre critique de Super Mario Galaxy Le Film

8. Les critiques laissent Miyamoto sincèrement perplexe

43% sur Rotten Tomatoes pour les critiques, contre 89% pour le public. L'écart est saisissant, et Miyamoto ne le comprend pas. Dans Nintendo Dream, il confie :
"En ce qui concerne le premier film, je trouvais que les avis des critiques étaient compréhensibles. Mais cette fois, je pensais que ça serait différent... et c'était encore plus sévère qu'avant, ce que j'ai trouvé étrange. Des gens venant d'un autre milieu font de leur mieux pour dynamiser l'industrie du cinéma, et pourtant les personnes censées défendre cette industrie adoptent une posture si passive."

9. Nintendo fait des films parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire avec des consoles

Miyamoto l'a dit clairement à Polygon :
"J'en viens à sentir qu'il n'y a qu'un nombre limité de personnes qu'on peut atteindre via les consoles et systèmes Nintendo."
D'où l'expansion vers le cinéma, les parcs à thème, etc. Ce n'est pas une question de rentabilité immédiate : c'est une stratégie de long terme pour exposer Mario à des publics qui ne joueront peut-être jamais à un jeu Nintendo. En somme, on doit voir le film comme un outil de recrutement pour la communauté Nintendo !

10. Fox McCloud dans Galaxy : Miyamoto s'attendait à une guerre interne — et il avait tort

L'apparition de Fox McCloud dans Super Mario Galaxy Le Film a constitué une surprise totale. Miyamoto lui-même ne pensait pas que l'idée passerait facilement.

Pour rappel, dans une interview, il avait confié :
"En tant que créateur de Star Fox et ce film se déroulant dans l'espace, j'avais envie de voir ça. Mais je pensais que cette idée risquait de se heurter à une forte résistance en interne. C'est pourquoi, dès que j'ai reçu cette proposition, j'ai contacté les personnes concernées et j'ai commencé à faire pression ici, chez Nintendo. J'ai été surpris de constater que beaucoup de gens voyaient un grand potentiel et étaient vraiment enthousiastes."
Ce que Miyamoto ignorait au même moment, c'est que Glen Powell, qui incarne Fox dans le film, appelait de son côté Chris Meledandri pour lui confesser son amour du personnage et son rêve de jouer dans un film Star Fox... sans savoir que le personnage était déjà en discussion. Un vrai alignement de planètes et on n'en attendait pas moins de la part de Fox McLoud !
À lire aussi : notre article sur l'arrivée de Fox McCloud dans le film

Et vous, quelles sont les anecdotes que vous jugez les plus intéressantes dans cette dense sélection ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Nintendo Dream, Polygon, Famitsu, Douglas Lovelace
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