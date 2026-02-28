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Indiana Jones et le Cercle Ancien Disponible sur Switch 2
News Indiana Jones et le Cercle Ancien (Switch 2)

Indiana Jones et le Cercle Ancien sort sur Switch 2

L'aventure cinématique de MachineGames produite par Todd Howard débarque ce 12 mai sur Switch 2, en version feature complete avec contrôles gyroscopiques et mode souris Joy-Con 2.

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Indiana Jones et le Cercle Ancien sort ce 12 mai 2026 sur Nintendo Switch 2
  • C'est le premier jeu publié par Xbox Game Studios sur la nouvelle console de Nintendo
  • La version Switch 2 ajoute visée gyroscopique, contrôles souris via Joy-Con 2 et Vibrations HD 2
  • Le jeu tourne en 1080p docké et 720p portable, à 30 fps verrouillés, avec DLSS

Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive ce 12 mai sur Nintendo Switch 2, près d'un an et demi après sa sortie initiale sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

L'aventure développée par MachineGames (les équipes derrière la récente série Wolfenstein) et produite par Todd Howard chez Bethesda passe enfin la porte du salon Nintendo, dans une édition "feature complete" qui ne sacrifie rien au cahier des charges original. Elle s'offre même un petit lot de fonctionnalités exclusives à la console hybride.
Indiana Jones et le Cercle Ancien - Maintenant disponible ! (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une version qui mise sur les spécificités de la Switch 2

En passant sur Switch 2, Indy ne se contente pas de cocher la case du portage technique. Le jeu s'aligne sur les forces de la console et ajoute la visée gyroscopique sur l'axe yaw (rotation gauche/droite), les contrôles souris via Joy-Con 2 et un usage poussé des Vibrations HD 2. Côté image, on tourne en 1080p docké et 720p en mode portable, avec une résolution dynamique native épaulée par le DLSS, l'arme NVIDIA qui fait beaucoup pour ces premiers gros portages tiers.

La contrepartie tient en une ligne : on est verrouillés à 30 fps, contre 60 fps sur PS5 et Xbox Series. MachineGames assume le compromis et compare la qualité visuelle obtenue à celle d'une Xbox Series S. Le fichier pèse environ 59,7 Go sur l'eShop, ce qui rappellera à plus d'un l'intérêt d'une carte microSD Express un peu généreuse pour accueillir le code du jeu.

Quand Xbox édite un jeu sur une console Nintendo

Le détail qui fait l'événement se cache dans la fiche éditeur : Indiana Jones et le Cercle Ancien est tout simplement le premier jeu publié par Xbox Game Studios sur une console Nintendo de génération courante. Depuis le rachat de Bethesda par Microsoft en 2021, les sorties Bethesda sur plateforme Nintendo s'étaient faites discrètes. Voir le logo Xbox sur la boîte d'un jeu Switch 2 aurait fait sourire jaune il y a cinq ans : aujourd'hui, c'est un jour de sortie comme les autres.

On reste dans la continuité du mouvement enclenché début 2026 par l'éditeur, qui avait déjà sorti l'artillerie sur Switch 2 avec Fallout 4 et Oblivion Remastered. Indiana Jones referme ce premier trio de portages et boucle la boucle d'une annonce remontant à la Gamescom 2025.

Que vient-on chercher dans ce Cercle Ancien ?

L'histoire se déroule en 1937, entre Les Aventuriers de l'arche perdue et La Dernière Croisade. Indy se lance à la poursuite des secrets liés au Cercle Ancien après le vol d'un artefact d'apparence anodine dans son université, et son périple l'emmène du Vatican aux pyramides d'Égypte en passant par les temples submergés de Sukhothai.

Le jeu se vit à la première personne, dans la lignée des productions cinématiques de MachineGames. Le fouet est central : il sert autant à distraire, désarmer ou attaquer qu'à se déplacer dans l'environnement, en escalade ou en balancement façon corde lisse. Les phases d'infiltration alternent avec le combat au corps à corps, les fusillades et les énigmes archéologiques, le tout sur un mélange de niveaux linéaires et de zones plus ouvertes. Pour qui avait fléché ce titre dans notre guide des incontournables 2026, il aura simplement fallu prendre son mal en patience.

Et vous, qu'en pensez-vous ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Nintendo Everything, (et là avec les caractéristiques techniques), Videogamechronicles.com, Nintendo, Bethesda
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