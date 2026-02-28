Trois ans après Tears of the Kingdom, l'amiibo du Golem de Mineru a sa date
Nintendo profite des trois ans de Tears of the Kingdom pour dater l'amiibo Golem de Mineru au 17 septembre 2026. Bras articulés et 34,99 dollars aux États-Unis.News
- L'amiibo du Golem de Mineru sortira le 17 septembre 2026
- Nintendo a fait l'annonce trois ans jour pour jour après la sortie de Tears of the Kingdom sur Switch
- Le prix annoncé est de 34,99 dollars aux États-Unis, soit environ le double d'un amiibo standard
- C'est l'un des rares amiibo à bénéficier de bras articulés, que l'on peut poser librement
- Il est compatible avec Tears of the Kingdom, Breath of the Wild et Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Trois ans jour pour jour après la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Switch, Nintendo a profité de cet anniversaire pour confirmer enfin la date de sortie du dernier amiibo manquant à la collection du jeu. L'amiibo du Golem de Mineru arrivera le 17 septembre 2026, plus d'un an après son annonce initiale au Nintendo Direct d'avril 2025.
Un amiibo qui assume son statut de pièce de collectionL'amiibo Golem de Mineru tranche avec le reste de la gamme amiibo, et pas seulement par son sujet. La figurine reproduit le golem Zonai dans lequel la Sage de l'Esprit a placé sa conscience pour aider Link au présent, et surtout, elle bénéficie de bras articulés que l'on peut bouger et poser librement. Nintendo insiste sur cette liberté de mouvement dans sa communication, ce qui en fait l'un des très rares amiibo posables à ce jour.
Côté fonctionnalités en jeu, on retrouve les classiques (objets aléatoires à la lecture du tag NFC), avec un bonus notable pour Tears of the Kingdom : un motif inédit pour le paravoile de Link, qui brille en partie dans le noir. L'amiibo est aussi compatible avec Breath of the Wild et Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau.
Trois ans plus tard, Nintendo entretient la flamme de Tears of the KingdomLe détail qui rend cette annonce signifiante, ce n'est pas seulement la date de sortie, mais l'emballage de la communication. Dans son communiqué officiel, Nintendo écrit noir sur blanc que le 12 mai marque les trois ans depuis la sortie du jeu sur Switch, et c'est dans le même paragraphe que tombe la date de l'amiibo. Big N a donc délibérément choisi de faire de cet anniversaire le moment de la révélation, quel sens du timing !
Cette stratégie d'entretien de catalogue s'observe depuis un moment sur Tears of the Kingdom. Le jeu, sorti le 12 mai 2023 et salué chez nous à l'époque comme une suite audacieuse et haletante, a eu droit à une Switch 2 Edition en juin 2025 à la sortie de la nouvelle console, à une nouvelle vague d'amiibo (Tulin, Yunobo, Sidon, Riju) à la même date, et à l'automne dernier à un spin-off Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Le Golem de Mineru, annoncé en avril 2025 au Nintendo Direct aux côtés des quatre autres Sages, restait jusqu'ici le seul de la fournée sans date. C'est désormais réglé.
Encore quelques inconnues dans l'équation !Plusieurs questions ouvertes accompagnent cette annonce. Côté Europe, on attend toujours un prix officiel et une date de précommande chez les revendeurs habituels (Nintendo Store, Fnac, Micromania, Amazon, CDiscount ou grandes surfaces).
Le stock prévu sera également à surveiller, vu l'historique des amiibo Zelda parfois pénibles à trouver. Côté gameplay, Nintendo reste vague sur les bonus exacts dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, en parlant simplement d'items utiles. On peut espérer un peu plus de détails à l'approche de la sortie de l'ammibo en septembre prochain.
Une chose est sûre : avec cette pièce, la gamme amiibo Tears of the Kingdom semble bel et bien arriver à son terme. Et trois ans après la sortie du jeu, c'est en soi une preuve de longévité commerciale assez rare. On aura patienté, mais Mineru aura sa figurine !
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Sources : Nintendo Today
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