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Farming Simulator: Signature Edition Disponible sur Switch 2
News Farming Simulator: Signature Edition (Switch 2)

Farming Simulator Signature Edition : le ModHub débarque sur Switch 2

Plus de 4 000 mods gratuits désormais accessibles directement depuis le menu principal du jeu sur Nintendo Switch 2, une première pour la franchise sur une console Nintendo.

News
Résumé de cette actualité en 4 points :
  • GIANTS Software déploie son ModHub officiel sur Farming Simulator: Signature Edition
  • Plus de 4 000 mods téléchargeables gratuitement depuis le menu principal
  • Cartes, machines, chaînes de production et éléments décoratifs au programme
  • Tous les mods testés par les développeurs pour garantir la stabilité sur Switch 2

GIANTS Software vient d'annoncer l'arrivée du ModHub sur Farming Simulator: Signature Edition. C'est une première pour la franchise sur une console Nintendo : ce nous permet d'agrandir et personnaliser nos exploitations virtuelles avec du contenu créé par la communauté, directement depuis le menu principal du jeu.

Découvrez le ModHub en vidéo avec cette bande-annonce officielle :
MODHUB Arrives in Farming Simulator: Signature Edition!
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Plus de 4 000 mods accessibles dès aujourd'hui

Le catalogue d'ouverture est déjà bien fourni avec plus de 4 000 modifications disponibles immédiatement. On y trouve de nouvelles machines et de nouveaux outils pour agrandir notre parc agricole, des véhicules sous licence pour étoffer le garage, mais aussi des cartes inédites et de nouveaux environnements.

Des cartes des précédents opus font également leur retour via le ModHub. De nouvelles chaînes de production viennent enrichir le gameplay, tandis que des éléments décoratifs nous permettent de personnaliser l'apparence de nos terres.

Des mods validés un par un par les développeurs

Chez GIANTS Software, le filtrage est plus poussé que sur la plupart des plateformes de modding. Les modifications soumises par la communauté passent d'abord par des systèmes automatisés, puis chaque mod est testé individuellement par les équipes du studio avant publication.

Pour la version Switch 2, des tests supplémentaires ont été ajoutés afin de garantir que chaque mod respecte les contraintes de performance de la console. Cela devrait nous éviter les mauvaises surprises et les chutes de framerate sauvages au milieu d'un champ de maïs !

Un ModHub appelé à s'enrichir chaque semaine

Marcel Renke, UGC Platform Specialist chez GIANTS Software, précise que de nouveaux mods seront publiés chaque semaine sur la plateforme.

Farming Simulator: Signature Edition continuera également de recevoir des mises à jour de contenu gratuites de la part du studio. Pour celles et ceux qui ont déjà bien entamé leur carrière de gentleman-farmer sur Switch 2, ce ModHub vient donner un joli coup de fouet à la durée de vie du jeu. On a hâte de voir ce que la communauté va proposer dans les prochains mois sur la console.

Que pensez-vous de l'ajout de ce mod à la version Switch 2 de Farming Simulator ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord ! Et si vous doutez toujours de l'intérêt du jeu, le test d'Atar est toujours disponible pour avoir un avis aussi affûté qu'une faux !

Source : Communiqué de presse
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