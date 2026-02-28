My Nintendo Store devient Nintendo Store ce 27 mai 2026
Nintendo fait sauter le « My » de sa boutique en ligne dans presque toutes les régions. L'enseigne change, mais le service et les produits restent à l'identique.News
- Le My Nintendo Store sera renommé "Nintendo Store" à partir du mercredi 27 mai 2026.
- Le changement concerne le Japon, l'Europe (France incluse) et l'Amérique du Nord, avec la Corée du Sud qui suivra le 28 mai.
- Nintendo précise que le service et les produits ne changeront pas.
- Le programme de fidélité My Nintendo, lui, conserve son nom.
Nintendo l'a annoncé ce lundi 11 mai 2026 sur l'ensemble de ses comptes X régionaux, du Japon à l'Allemagne en passant par le Royaume-Uni, l'Espagne, la Corée et la France. À compter du mercredi 27 mai 2026, celui que nous avions appris à appeler "My Nintendo Store" sera tout simplement renommé Nintendo Store.
La Corée du Sud basculera le lendemain, le 28 mai, et l'Amérique du Nord a confirmé sa propre transition dans la foulée. Bref, c'est un changement coordonné à l'échelle mondiale, accompagné d'un nouveau logo.
À compter du mercredi 27 mai 2026, le My Nintendo Store sera renommé Nintendo Store. Ce changement n'aura aucune incidence sur le service ou nos produits. pic.twitter.com/C6WolZbxX1— My Nintendo Store France (@NintendoStoreFR) May 11, 2026
Un alignement avec l'application mobileLe timing n'est pas vraiment surprenant. Depuis le 5 novembre 2025, l'application mobile officielle de la boutique s'appelle déjà « Nintendo Store » en occident. À l'époque, Big N profitait du déploiement international de son app japonaise (anciennement « My Nintendo », exclusive au marché nippon pendant cinq ans) pour adopter une nouvelle identité plus directe.
Le rebranding du site web met donc fin à un décalage qui ne pouvait pas durer éternellement : l'app et la boutique vont désormais porter le même nom et arborer la même charte. C'est somme toute relativement cohérent.
L'application a d'ailleurs continué d'évoluer ces derniers mois, signe que Nintendo investit franchement sur ce duo mobile/web pour structurer sa relation directe avec ses joueurs.
Ce qui ne change pas (vraiment)Big N a pris soin d'insister sur un point dans son communiqué : ni le service, ni les produits, ni vraisemblablement les URL ne devraient bouger. Vous retrouverez donc le même catalogue, les mêmes consoles, les mêmes amiibo et les mêmes goodies exclusifs sur le futur Nintendo Store.
On terminera en précisant que le programme de fidélité My Nintendo, lancé en mars 2016 avec Miitomo, ne disparaît pas. Vos points Platine et Or, vos récompenses et vos avantages restent rattachés à ce programme distinct. C'est même probablement toute la logique de l'opération : séparer plus clairement la boutique du programme de fidélité, deux briques qui partageaient jusqu'ici une racine de marque qui pouvait paraitre un peu confuse pour beaucoup d'utilisateurs.
Allez... On revient aux fondamentauxPour qui suit l'histoire de la boutique en ligne Nintendo depuis longtemps, ce renommage a un petit goût de boucle bouclée. Avant 2022, une boutique européenne pouvait s'appeler « Nintendo Official UK Store » par exemple. Puis Nintendo avait rebaptisé l'ensemble en My Nintendo Store pour aligner la boutique sur le programme de fidélité éponyme. Et voici que quatre ans plus tard, on revient à une formulation plus sobre. Comme quoi, en branding, la mode tourne vite.
Ce petit changement de nom suscite quelques questions : pourquoi opérer ce changement maintenant, et pas au lancement de l'app en novembre dernier ? Le rebranding s'accompagnera-t-il d'une refonte visuelle plus large ou se limitera-t-il au logo ? Et quid d'un vrai Nintendo Store digne de ce nom dans une capitale européenne ? Oui, ces questions font mal, on sait !
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Source : X (Twitter)
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