Resident Evil Requiem : le mode Leon Doit Mourir à Jamais disponible
Capcom rappelle Leon S. Kennedy sur le terrain avec un mode arcade gratuit pour Resident Evil Requiem, cinq rangs de difficulté et une rejouabilité aux petits oignons.News
- Mode « Leon Doit Mourir à Jamais » disponible gratuitement, débloqué après avoir terminé l'histoire principale
- Action survoltée avec cinq rangs de difficulté, course contre la montre et jauge d'amplification
- Mise à jour avec correctifs de bugs sur toutes les plateformes, dont Nintendo Switch 2
- Les amiibo Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy sortiront le 30 juillet
On se doutait qu'un DLC allait arriver, eh bien le voilà : si vous pensiez en avoir fini avec Leon S. Kennedy au générique de fin de Resident Evil Requiem, Capcom remet le couvert en déployant depuis le 8 mai un nouveau mode de jeu gratuit pour tous les possesseurs du soft, baptisé «Leon Doit Mourir à Jamais». Le contenu est disponible sur toutes les plateformes dont la Nintendo Switch 2.
Un mode arcade nerveux à débloquer après le génériqueLe principe est simple. Une fois l'aventure principale terminée, on accède à un mode supplémentaire qui mise tout sur l'action pure et le combat viscéral, marque de fabrique de l'agent Leon. On y retraverse les zones déjà visitées dans la campagne, jusqu'au boss final, mais avec des ennemis musclés à l'extrême. Cinq rangs de difficulté viennent corser l'expérience, le tout sous la pression du chronomètre qui compte contre vous.
La nouveauté de gameplay s'appelle la «jauge d'amplification». Plus on élimine d'ennemis, plus elle se remplit, ce qui permet de débloquer des «capacités d'amplification» exclusives à ce mode. L'ordre des zones et les capacités proposées varient à chaque partie, histoire de pousser à la rejouabilité. De quoi recycler Raccoon City une bonne dizaine d'heures de plus pour celles et ceux qui veulent maîtriser le mode jusqu'au dernier rang.
Cette mise à jour s'accompagne d'autres ajustementsCette nouvelle mouture du jeu ne se limite pas au mode bonus. Capcom annonce également divers correctifs de bugs sur toutes les plateformes, y compris la version Nintendo Switch 2.
La firme japonaise en profite par ailleurs pour décliner une nouvelle gamme de produits dérivés à l'effigie du mode (t-shirts, hoodies et sweats) chez Capcom Store via Amazon.
On rappelle aussi que les premiers amiibo Resident Evil de l'histoire débarqueront le 30 juillet aux couleurs de Resident Evil Requiem, avec les figurines de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy.
Resident Evil Requiem confirme son cartonPour rappel, Resident Evil Requiem signe le plus gros lancement de toute l'histoire de la saga et a déjà dépassé les six millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie. Le titre transporte à nouveau le joueur à Raccoon City, où Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy affrontent leur passé et découvrent la vérité derrière l'Incident qui a tout fait basculer. Capcom promet d'autres mises à jour au fil de ce 30e anniversaire de la franchise, alors on garde l'œil ouvert et surtout... on reste bien sur nos gardes !
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Source : Capcom
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