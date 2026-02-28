Starfox atterrit sur la planète Nintendo Music
Nintendo a décidé de nous faire manger du renard à toutes les sauces. Et cette fois -ci ce sera sur Nintendo Music. On vous dit tout dans cet article !News
Star Fox sur Nintendo Switch 2, préparons nos oreilles avec les musiques de la saga tout juste disponibles sur Nintendo Music. Vous pouvez en effet dès maintenant plonger dans cet univers avec l'ajout tout frais de 10 morceaux issus de la bande originale du jeu attendu le 25 juin 2026.
Alors à vos pronostics !
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.