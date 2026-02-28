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Star Fox A paraître sur Switch 2 le 25/06/2026
News Star Fox (Switch 2)

Starfox atterrit sur la planète Nintendo Music

Nintendo a décidé de nous faire manger du renard à toutes les sauces. Et cette fois -ci ce sera sur Nintendo Music. On vous dit tout dans cet article !

News
Après un comeback fracassant avec un passage réussi dans le film Super Mario Galaxy, puis un Star Fox direct inattendu à minuit la semaine dernière, Fox McCloud revient sur Nintendo Music.
Suite à l'annonce d'un remake de Lylat Wars sur NIntendo 64 avec la sortie de Star Fox sur Nintendo Switch 2, préparons nos oreilles avec les musiques de la saga tout juste disponibles sur Nintendo Music. Vous pouvez en effet dès maintenant plonger dans cet univers avec l'ajout tout frais de 10 morceaux issus de la bande originale du jeu attendu le 25 juin 2026.
Nous vous laissons donc avec ces 10 morceaux exclusifs et nous vous proposons de réagir sur Discord en devinant quelle sera la prochaine bande originale disponible sur Nintendo Music !

Alors à vos pronostics !
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