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Star Fox A paraître sur Switch 2 le 25/06/2026
News Star Fox (Switch 2)

[Star Fox Direct] Star Fox annoncé sur Switch 2, remake de Lylat Wars

Le Star Fox Direct a présenté un nouveau jeu Star Fox, remake du jeu Lylat Wars sorti sur Nintendo 64 en 1997.

News
Le Star Fox Direct n'était pas attendu mais les fans de Nintendo auront bien fait de repousser de quelques dizaines de minutes leur sommeil. Nintendo a présenté un nouveau jeu Star Fox, à venir d'ici quelques semaines sur Nintendo Switch 2 !

Sobrement appelé Star Fox, le jeu est un remake du jeu Nintendo 64 Lylat Wars (appelé Star Fox 64 aux USA). Si les niveaux dans leur forme sont identiques au jeu original, les graphismes et les cinématiques ont été entièrement revues pour être beaucoup plus réalistes.
Que ce soit dans les airs ou sur terre, les nombreux véhicules de l'alliance de Star Fox sont de retour avec des visuels très plaisants pour des batailles déchainées !

De nouveaux modes de jeu font aussi leur apparition, avec des défis en plus du mode campagne. Un mode versus permettra d'affronter une 2nde équipe en 4 vs. 4 dans différents types de batailles. Ce mode sera jouable en local et en ligne via Game Share et Game Chat.
Star Fox Direct - 07/05/2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu sera également compatible avec la manette Nintendo 64 sortie pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Un beau clin d'oeil au jeu d'origine.

Sortie prévue le 25 juin, exclusivement sur Nintendo Switch 2 !
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