News Takashi Tezuka
Takashi Tezuka, une légende sur Mario et Zelda, semble prendre sa retraite
Le bras droit de Shigeru Miyamoto depuis 1984 quittera son poste d'Executive Officer chez Big N à compter du 26 juin 2026. Premier retour sur 42 ans d'une carrière exceptionnelle !News
Résumé de cette actualité en 5 points :
C'est une nouvelle page de l'histoire de Big N qui semble se tourner. Au sein des publications proposées dans le dossier annuel publié ce 8 mai 2026, Nintendo a discrètement glissé l'annonce du départ de Takashi Tezuka, l'un des piliers de la maison depuis plus de quatre décennies. Le développeur quittera son poste d'Executive Officer le 26 juin 2026, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
départ à la retraite d'Hideki Konno l'année dernière. Mais comme il sera alors âgé de 65 ans, il sera parfaitement en droit de couler des jours heureux, après une carrière dingue !
À 65 ans, Tezuka a atteint l'âge classique de la retraite chez Nintendo. Pour rappel (et pour se rassurer un peu aussi !), son partenaire historique Shigeru Miyamoto, lui âgé de 73 ans, conserve son rôle d'Executive Fellow et continuera à siéger au conseil d'administration. La transition générationnelle se poursuit donc en douceur chez Big N.
Un an plus tard, en 1986, il occupe la fonction de réalisateur sur The Legend of Zelda, le tout premier épisode de la saga. Rien que ces deux jeux suffiraient à inscrire son nom au panthéon, mais Tezuka enchaîne avec Super Mario Bros. 3 (1988), Super Mario World (1990), The Legend of Zelda : A Link to the Past (1991), à chaque fois en tant que réalisateur ou co-réalisateur. Comme nous l'avions évoqué dans notre rétrospective des trente ans de Mario, son épisode préféré reste d'ailleurs Super Mario Bros. 3.
Au fil des années, Tezuka accède à des fonctions de production et chapeaute de nombreux projets internes. Il garde toutefois un attachement particulier aux Mario 2D, qu'il a largement contribué à façonner depuis l'origine. Plus récemment, il a assuré la production de Super Mario Bros. Wonder, sorti en 2023 sur Switch, et dont nous avions relayé la longue interview croisée avec Shiro Mouri pour Wired.
Quoi qu'il en soit, son influence sur les productions Big N ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Les équipes qu'il a formées, les méthodes qu'il a contribué à mettre en place et la philosophie de game design qu'il incarne aux côtés de Miyamoto continueront sans aucun doute d'irriguer les futurs Mario, Zelda et compagnie. De ce côté-ci de l'écran, on ne pourra que saluer une carrière hors normes, et souhaiter à Takashi Tezuka une retraite à la hauteur de ce qu'il a apporté au jeu vidéo.
Et vous, que pensez-vous de ce départ de Takashi Tezuka ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
- Takashi Tezuka, 65 ans, quitte son poste d'Executive Officer chez Nintendo le 26 juin 2026
- Entré chez Big N en 1984, il a co-créé Super Mario Bros. et The Legend of Zelda aux côtés de Shigeru Miyamoto
- Il a réalisé Super Mario Bros. 3, Super Mario World et The Legend of Zelda : A Link to the Past
- Il a récemment produit Super Mario Bros. Wonder, sorti en 2023 sur Switch
Agé de 65 ans, ce départ du conseil d'administration pourrait augurer d'un départ à la retraite
C'est une nouvelle page de l'histoire de Big N qui semble se tourner. Au sein des publications proposées dans le dossier annuel publié ce 8 mai 2026, Nintendo a discrètement glissé l'annonce du départ de Takashi Tezuka, l'un des piliers de la maison depuis plus de quatre décennies. Le développeur quittera son poste d'Executive Officer le 26 juin 2026, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
départ à la retraite d'Hideki Konno l'année dernière. Mais comme il sera alors âgé de 65 ans, il sera parfaitement en droit de couler des jours heureux, après une carrière dingue !
Quarante-deux ans aux côtés de MiyamotoDiplômé du département de Design de l'Osaka University of Arts, Takashi Tezuka rejoint Nintendo en 1984. Il est aussitôt placé aux côtés d'un certain Shigeru Miyamoto, qui peine encore à imposer son autorité créative au sein de l'entreprise. Les deux hommes vont nouer une complicité de toute une vie, et signer à deux mains certains des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo. Depuis 1984, comme nous l'avions résumé sur sa fiche personnalité dédiée, Tezuka est resté le bras droit de Miyamoto pendant plus de trente ans, dirigeant deux des trois départements du légendaire Nintendo EAD.
À 65 ans, Tezuka a atteint l'âge classique de la retraite chez Nintendo. Pour rappel (et pour se rassurer un peu aussi !), son partenaire historique Shigeru Miyamoto, lui âgé de 73 ans, conserve son rôle d'Executive Fellow et continuera à siéger au conseil d'administration. La transition générationnelle se poursuit donc en douceur chez Big N.
Une bibliographie qui parle d'elle-mêmeSi l'on devait résumer la carrière de Takashi Tezuka, il faudrait commencer par 1985 : Super Mario Bros. Tezuka y figure comme designer, et participe à poser les bases de ce qui deviendra la franchise la plus célèbre du jeu vidéo.
Un an plus tard, en 1986, il occupe la fonction de réalisateur sur The Legend of Zelda, le tout premier épisode de la saga. Rien que ces deux jeux suffiraient à inscrire son nom au panthéon, mais Tezuka enchaîne avec Super Mario Bros. 3 (1988), Super Mario World (1990), The Legend of Zelda : A Link to the Past (1991), à chaque fois en tant que réalisateur ou co-réalisateur. Comme nous l'avions évoqué dans notre rétrospective des trente ans de Mario, son épisode préféré reste d'ailleurs Super Mario Bros. 3.
Au fil des années, Tezuka accède à des fonctions de production et chapeaute de nombreux projets internes. Il garde toutefois un attachement particulier aux Mario 2D, qu'il a largement contribué à façonner depuis l'origine. Plus récemment, il a assuré la production de Super Mario Bros. Wonder, sorti en 2023 sur Switch, et dont nous avions relayé la longue interview croisée avec Shiro Mouri pour Wired.
Une transmission déjà préparée ?Le communiqué Nintendo n'évoque pas d'éventuelle nouvelle fonction pour Takashi Tezuka après son départ d'Executive Officer. Big N a choisi la sobriété, ce qui correspond à la pudeur habituelle de l'entreprise quand elle communique sur ses figures historiques. On ignore donc à ce stade si Tezuka continuera à intervenir comme conseiller, comme cela a été le cas pour d'autres grands noms de la maison par le passé.
Quoi qu'il en soit, son influence sur les productions Big N ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Les équipes qu'il a formées, les méthodes qu'il a contribué à mettre en place et la philosophie de game design qu'il incarne aux côtés de Miyamoto continueront sans aucun doute d'irriguer les futurs Mario, Zelda et compagnie. De ce côté-ci de l'écran, on ne pourra que saluer une carrière hors normes, et souhaiter à Takashi Tezuka une retraite à la hauteur de ce qu'il a apporté au jeu vidéo.
Et vous, que pensez-vous de ce départ de Takashi Tezuka ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
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