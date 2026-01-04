Ventes de jeux Nintendo : Mario Kart World à 14,70 millions, et des millions à gogo !
En parallèle des 19,86 millions de Switch 2 écoulées, Big N affiche un bilan sur ses ventes de jeux... exceptionnel. Mario Kart World caracole en tête, Pokopia surprend tout le monde et la Switch d'origine refuse de quitter la scène. On voit le détail dans cette news ?News
- Mario Kart World s'impose comme la killer-app de la Switch 2 avec 14,70 millions d'unités écoulées
- Donkey Kong Bananza et Pokémon Legends : Z-A Édition Switch 2 franchissent chacun la barre des quatre millions
- Sur Switch d'origine, Pokémon Legends : Z-A truste la première place avec 8,85 millions d'unités
- Mario Kart 8 Deluxe franchit la barre symbolique des 71 millions de ventes cumulées
Si l'épopée de la Switch 2 a marqué l'exercice, le palmarès des ventes de jeux publié par Nintendo dans son bilan annuel mérite tout autant qu'on s'y attarde. Big N a écoulé 48,71 millions de jeux Switch 2 et 136,91 millions de jeux Switch d'origine sur une période qui ne couvre pourtant que 10 mois pour la nouvelle console. Voici les chiffres détaillés et leur lecture.
Mario Kart World, LA killer-app !14,70 millions d'unités écoulées en 10 mois pour Mario Kart World, c'est tout simplement vertigineux. Avec un parc installé de 19,86 millions de Switch 2, on parle d'un "attach rate" proche de 74%, soit presque trois acheteurs de la console sur quatre qui repartent aussi avec le jeu. Sa formule renouvelée a donc largement convaincu les consommateurs, comme nous l'avions souligné dans notre test détaillé du jeu, noté 18/20 par votre dévoué.
Une line-up Switch 2 qui ne s'essouffle pasTrois autres titres Switch 2 ont franchi la barre symbolique du million d'unités sur l'exercice. Donkey Kong Bananza, sorti le 17 juillet 2025, atteint 4,52 millions de copies. Notre test très enthousiaste, noté 19/20, soulignait déjà une ambition rare pour le gorille. On rappelle que le jeu profite désormais d'un DLC "Île de DK et Course aux émeraudes" pour faire durer le plaisir que nous avions testé dans cet article.
Pokémon Pokopia, sorti le 5 mars 2026, a quant à lui pulvérisé toutes les attentes : 2,41 millions d'unités écoulées en moins d'un mois sur Switch 2, alors que nous avions déjà relayé que le jeu avait écoulé 2,2 millions de copies en seulement quatre jours. Thibault lui avait d'ailleurs attribué un solide 18/20 dans son test du jeu.
sur Discord évoque souvent pour ses rencontre multijoueur.
La Switch d'origine n'est pas encore prête à tirer sa révérenceC'est probablement une des plus belles surprises de ce bilan : malgré la sortie de la Switch 2, la Switch première du nom continue d'écouler des jeux comme jamais. 12 jeux dépassent le million d'unités vendues sur la seule année écoulée. En tête, Pokémon Legends : Z-A à 8,85 millions de copies (un total qui inclut les ventes dématérialisées de l'Édition Switch 2). Suivent Mario Kart 8 Deluxe (2,88 millions sur l'année), Super Mario Galaxy 2 (2,76 millions), Super Mario Galaxy (2,60 millions) et Super Mario Party Jamboree (2,48 millions).
version 3.0.0 au mois de janvier, Nintendo Switch Sports en cumule 2,05 millions de plus (18,32 millions au total), et Super Smash Bros. Ultimate atteint désormais 37,76 millions cumulés. Pokémon Écarlate / Violet, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda : Breath of the Wild complètent ce top 12 Switch, tous avec plus d'un million d'unités sur l'exercice.
le jeu cartonne partout dans le monde. La Switch a encore de beaux jours devant elle, même si on sait que cela ne pourra pas durer éternellement : après tout, bien des années après la sortie de la PS5, il existe encore un public pour la PS4, peut-être la Switch bénéficiera-t-elle d'une retraite dorée du même genre dans les prochaines années.
Le numérique franchit la barre des 50%Big N précise enfin que les ventes numériques (téléchargements de versions boîte, jeux exclusivement dématérialisés, DLC et abonnements Nintendo Switch Online) ont représenté 407,6 milliards de yens sur l'exercice, en hausse de 25 % par rapport à l'année précédente. Le numérique pèse désormais 54,6 % des ventes logicielles consoles dédiées, contre 53,5 % un an plus tôt. La transition continue, à un rythme régulier, et confirme que le modèle économique de l'eShop reste central pour la stratégie financière de l'entreprise.
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Sources : Nintendo
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