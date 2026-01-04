News Nintendo Switch 2 (Switch 2)

Ventes de jeux Nintendo : Mario Kart World à 14,70 millions, et des millions à gogo !

En parallèle des 19,86 millions de Switch 2 écoulées, Big N affiche un bilan sur ses ventes de jeux... exceptionnel. Mario Kart World caracole en tête, Pokopia surprend tout le monde et la Switch d'origine refuse de quitter la scène. On voit le détail dans cette news ?