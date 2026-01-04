News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
C'est officiel : Nintendo annonce une hausse de prix mondiale pour la Switch 2
A l'occasion de la publication d'un bilan annuel record, Nintendo officialise la hausse de prix de la Switch 2, mais aussi de la Switch d'origine au Japon. Voici tous les nouveaux tarifs et une première analyse de cette situation.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
C'était dans tous les esprits depuis le début de l'année, et Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, l'avait laissé entendre dès février dernier. Big N a finalement officialisé ce 8 mai 2026, au moment de présenter ses résultats annuels, une révision tarifaire majeure qui touche l'ensemble de sa gamme.
Big N précise que d'autres régions seront concernées, et que les détails seront fournis par les filiales locales. Reste à voir comment les revendeurs tiers (FNAC, Micromania, Amazon...) répercuteront cette hausse, le communiqué officiel ne mentionnant que les tarifs sur le My Nintendo Store en Europe. Depuis longtemps, Nintendo évite de communiquer toute notion de prix de vente public conseillé sur le Vieux Continent, on peut donc considérer le prix MNS comme le prix de base de sa machine, bien qu'il soit nettement supérieur au prix public effectivement constaté.
Plus surprenant, la Switch d'origine est elle aussi revue à la hausse, et là, on parle d'augmentations particulièrement musclées. Le modèle OLED passe de 37 980 à 47 980 yens (soit 26% de plus), la Switch standard de 32 978 à 43 980 yens (33%), et la Switch Lite de 21 978 à 29 980 yens (36%).
Encore plus inattendu, les jeux de cartes Nintendo et les Hanafuda vendus au Japon voient eux aussi leurs prix augmenter, avec un passage en prix libre pour la majorité des références. Big N invoque la hausse du coût des matières premières.
pénurie persistante de mémoire DRAM, accentuée par la demande des datacenters et de l'intelligence artificielle, fait grimper les coûts de production de toute l'industrie.
À cela s'ajoutent les tarifs douaniers américains, qui frappent particulièrement les produits manufacturés en Asie. Furukawa avait d'ailleurs été clair sur la position de Nintendo en début d'année : la politique de l'entreprise consiste à reconnaître les tarifs comme un coût et à les répercuter sur les prix.
Nintendo termine son communiqué par une excuse formelle "pour l'impact que ces révisions de prix peuvent avoir sur les clients et autres parties prenantes". On retiendra surtout, pour l'instant, qu'il faudra prévoir une enveloppe plus large pour qui voudrait s'équiper après le 31 août.
Et vous, pensez-vous que la hausse de prix de la console était inéluctable ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo, CNBC
- La Switch 2 passera à 499,99 euros en Europe le 1er septembre 2026 (Tarif My Nintendo Store)
- Au Japon, la hausse touche également la Switch et la Switch Lite, dès le 25 mai
- Les États-Unis et le Canada sont concernés par la hausse à la même date que l'Europe
- Les abonnements Nintendo Switch Online sont revus à la hausse au Japon, et bientôt en Corée du Sud
C'était dans tous les esprits depuis le début de l'année, et Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, l'avait laissé entendre dès février dernier. Big N a finalement officialisé ce 8 mai 2026, au moment de présenter ses résultats annuels, une révision tarifaire majeure qui touche l'ensemble de sa gamme.
Une Switch 2 plus chère au 1er septembre, partout dans le mondeEn Europe, la Switch 2 passera de 469,99 euros à 499,99 euros sur le My Nintendo Store, soit une hausse de 30 euros. Aux États-Unis, le prix grimpe de 449,99 dollars à 499,99 dollars, hors taxes. Au Canada, la console passe de 629,99 à 679,99 dollars canadiens. Cette hausse internationale prendra effet le 1er septembre 2026, ce qui nous laisse une fenêtre estivale au tarif actuel pour celles et ceux qui hésiteraient encore à craquer.
Big N précise que d'autres régions seront concernées, et que les détails seront fournis par les filiales locales. Reste à voir comment les revendeurs tiers (FNAC, Micromania, Amazon...) répercuteront cette hausse, le communiqué officiel ne mentionnant que les tarifs sur le My Nintendo Store en Europe. Depuis longtemps, Nintendo évite de communiquer toute notion de prix de vente public conseillé sur le Vieux Continent, on peut donc considérer le prix MNS comme le prix de base de sa machine, bien qu'il soit nettement supérieur au prix public effectivement constaté.
Le Japon prend la plus forte hausse, et toute la gamme y passeC'est sur son marché historique que Nintendo applique les plus fortes augmentations en proportion. Dès le 25 mai 2026, la Switch 2 vendue en version japonaise passe de 49 980 yens à 59 980 yens, soit 20 % d'augmentation. La version multi-langues vendue sur le My Nintendo Store japonais reste, elle, au tarif actuel.
Plus surprenant, la Switch d'origine est elle aussi revue à la hausse, et là, on parle d'augmentations particulièrement musclées. Le modèle OLED passe de 37 980 à 47 980 yens (soit 26% de plus), la Switch standard de 32 978 à 43 980 yens (33%), et la Switch Lite de 21 978 à 29 980 yens (36%).
Le Nintendo Switch Online et les jeux de cartes aussi concernésAu-delà du hardware, Big N en profite pour réviser ses tarifs sur le Nintendo Switch Online au Japon, à compter du 1er juillet 2026. L'abonnement individuel annuel passe de 2 400 à 3 000 yens, et le pack famille de 4 500 à 5 800 yens. Pour la formule + Pack Additionnel, la hausse est de 1 000 yens sur les deux formules. Nintendo indique que des hausses sont également prévues en Corée du Sud, et justifie cette décision par la volonté d'aligner les tarifs d'un service "globalement unifié". On surveillera donc avec intérêt si l'Europe finira par y passer aussi mais ce n'était pas mentionné dans la documentation lâchée par Nintendo ce matin.
Encore plus inattendu, les jeux de cartes Nintendo et les Hanafuda vendus au Japon voient eux aussi leurs prix augmenter, avec un passage en prix libre pour la majorité des références. Big N invoque la hausse du coût des matières premières.
Une décision déjà intégrée aux prévisions FY27Cette révision tarifaire n'est pas une surprise pour les analystes financiers. Elle a déjà été intégrée aux prévisions de Nintendo pour l'exercice qui s'achèvera le 31 mars 2027, et l'entreprise table sur 16,50 millions de Switch 2 vendues sur cette nouvelle période, soit 16,9 % de moins que les 19,86 millions écoulées la première année. Big N estime que la hausse des prix des composants (la mémoire, en particulier) et les mesures tarifaires américaines pèseront pour environ cent milliards de yens sur le coût des biens vendus sur l'année fiscale qui vient de commencer (FY27).
pénurie persistante de mémoire DRAM, accentuée par la demande des datacenters et de l'intelligence artificielle, fait grimper les coûts de production de toute l'industrie.
À cela s'ajoutent les tarifs douaniers américains, qui frappent particulièrement les produits manufacturés en Asie. Furukawa avait d'ailleurs été clair sur la position de Nintendo en début d'année : la politique de l'entreprise consiste à reconnaître les tarifs comme un coût et à les répercuter sur les prix.
Nintendo termine son communiqué par une excuse formelle "pour l'impact que ces révisions de prix peuvent avoir sur les clients et autres parties prenantes". On retiendra surtout, pour l'instant, qu'il faudra prévoir une enveloppe plus large pour qui voudrait s'équiper après le 31 août.
Et vous, pensez-vous que la hausse de prix de la console était inéluctable ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo, CNBC
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.