Test de Nullstar: Solus : Survivre à tout prix

Ne pas confondre vitesse et précipitation !

La maîtrise, tu devras avoir

Quand un monde se meurt, de nombreux pilleurs viennent récupérer ce qui peut l’être. Voici donc votre mission. Parcourir les différents niveaux et atteindre vos objectifs en récoltant ce qui doit l’être. Pour cela, vous disposez d’ailleurs de plusieurs vaisseaux avec différentes caractéristiques, que vous pouvez débloquer au fur et à mesure de votre progression. Le jeu est composé de cinq mondes, découpés en de nombreux niveaux.Les premiers vous apprennent à contrôler, ou du moins à tenter de contrôler votre vaisseau. Chacun a ses statistiques et certains seront plus faciles à manier que d’autres, mais vous risquez de perdre en vitesse. L’important dans Nullstar, c’est justement votre vitesse. C’est grâce à elle que vous allez pouvoir accomplir les objectifs (et aussi mourir rapidement). Il faudra donc faire preuve de maîtrise pour gérer à la fois l’inertie du mouvement, les obstacles et autres lasers qui risquent de vous tuer et la récupération des objectifs.Votre vaisseau peut se diriger dans les quatre directions (haut, bas, gauche, droite). Mais ce n’est pas tout ! Grâce aux boutons (A, B, X et Y) vous pouvez bloquer une direction. Cela a pour impact d’augmenter votre vitesse. Mais il faudra être rapide : si cela peut vous permettre d’aller très vite, cela peut aussi vous envoyer dans le mur. Les premiers niveaux ne nécessitent pas forcément l’utilisation de cette caractéristique, mais il faudra bien s’y entrainer pour vaincre les niveaux les plus complexes.Ici, l’histoire n’est pas très importante : celle qu’on vous a racontée provient de la fiche du jeu sur l’eShop. Le jeu est intégralement en anglais, mais là aussi, cela importe peu. Une fois que vous avez compris à quoi servent les boutons, vous n’aurez plus besoin de rien d’autre que de votre dextérité. Le jeu est sympathique, agréable à jouer pour qui aime la vitesse et les prises de décisions rapides.