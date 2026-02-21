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Nullstar: Solus Disponible sur Switch depuis le 16/04/2026
Test de Nullstar: Solus (Switch)

Test de Nullstar: Solus : Survivre à tout prix

Envie d’un titre nerveux, où il faudra maîtriser votre vaisseau et survivre ? Nullstar Solus est fait pour vous !

Test
Sorti le 16 avril, développé par Smash Attack Aus, Nullstar: Solus est un titre au gameplay nerveux. Vous y incarnez un petit vaisseau de récupération et allez devoir faire face à de nombreux obstacles pour venir à bout des nombreux niveaux qui se présentent à vous. Il faudra faire preuve d’une grande patience et dextérité si vous tenez à accomplir tous les objectifs !

Ne pas confondre vitesse et précipitation !

Quand un monde se meurt, de nombreux pilleurs viennent récupérer ce qui peut l’être. Voici donc votre mission. Parcourir les différents niveaux et atteindre vos objectifs en récoltant ce qui doit l’être. Pour cela, vous disposez d’ailleurs de plusieurs vaisseaux avec différentes caractéristiques, que vous pouvez débloquer au fur et à mesure de votre progression. Le jeu est composé de cinq mondes, découpés en de nombreux niveaux.
Les premiers vous apprennent à contrôler, ou du moins à tenter de contrôler votre vaisseau. Chacun a ses statistiques et certains seront plus faciles à manier que d’autres, mais vous risquez de perdre en vitesse. L’important dans Nullstar, c’est justement votre vitesse. C’est grâce à elle que vous allez pouvoir accomplir les objectifs (et aussi mourir rapidement). Il faudra donc faire preuve de maîtrise pour gérer à la fois l’inertie du mouvement, les obstacles et autres lasers qui risquent de vous tuer et la récupération des objectifs.

La maîtrise, tu devras avoir

Votre vaisseau peut se diriger dans les quatre directions (haut, bas, gauche, droite). Mais ce n’est pas tout ! Grâce aux boutons (A, B, X et Y) vous pouvez bloquer une direction. Cela a pour impact d’augmenter votre vitesse. Mais il faudra être rapide : si cela peut vous permettre d’aller très vite, cela peut aussi vous envoyer dans le mur. Les premiers niveaux ne nécessitent pas forcément l’utilisation de cette caractéristique, mais il faudra bien s’y entrainer pour vaincre les niveaux les plus complexes.
Ici, l’histoire n’est pas très importante : celle qu’on vous a racontée provient de la fiche du jeu sur l’eShop. Le jeu est intégralement en anglais, mais là aussi, cela importe peu. Une fois que vous avez compris à quoi servent les boutons, vous n’aurez plus besoin de rien d’autre que de votre dextérité. Le jeu est sympathique, agréable à jouer pour qui aime la vitesse et les prises de décisions rapides.
15/20
Le principe de Nullstar est simple : arpenter les niveaux à une vitesse folle, récupérer des fragments, et parvenir à la sortie. Mais pour cela, il faudra réussir à esquiver les obstacles, tout en maîtrisant votre vaisseau. Entre l’inertie et la vitesse, vous allez avoir de quoi faire ! Avec ses 80 niveaux, Nullstar possède une grande rejouabilité, car il faudra aussi réussir à atteindre les meilleurs scores !
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15 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Si vous aimez la vitesse, Nullstar est fait pour vous !

Jouabilité
Le jeu est difficile : l’inertie et la vitesse sont à maîtriser et cela vous demandera beaucoup de dextérité. Mais cela est une difficulté inhérente au jeu. Pour le reste, la jouabilité est maîtrisée et fluide.
Durée de vie
Cinq mondes, quatre-vingts niveaux au total. Il y a largement de quoi faire, d’autant que la rejouabilité est bien présente, car vous pouvez faire les meilleurs scores sur chaque niveau.
Graphismes
Le pixel art de Nullstar est très beau. La plupart des niveaux se déroulent sur un seul écran, permettant de s’y repérer. Une très belle réalisation.
Son
La musique est agréable même si trop présente par moment, d’autant qu’il faudra s’y retrouver à de nombreuses reprises pour terminer et réussir un niveau.
Intérêt
Pour 8,99 €, Nullstar est un titre agréable et sympathique. Pour qui aime la vitesse et le défi, Nullstar est un titre parfait !

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