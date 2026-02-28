Test de Laysara: Summit Kingdom : Des villes et des yacks

Ah, que la montagne est belle !

La montagne et ses contraintes

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Laysara est d’ailleurs un très bon jeu. Que ce soit avec la gestion financière, celle de votre production, ou simplement à la gestion de l’espace de construction, le jeu dispose de nombreuses possibilités tout en restreignant l’espace. Le défi est de taille et le jeu est addictif à souhait. Chaque partie vous propose du challenge et aucune ne ressemble à la précédente. Entre les menus, les possibilités, la gestion financière qui vous demandera d’avoir suffisamment d’ouvriers pour ne pas avoir à dépenser pour en faire venir de l’extérieur, ou simplement pour gérer votre élevage de yacks, Laysara propose vraiment de très nombreuses possibilités.

Laysara: Summit Kingdom est un jeu de gestion, un city builder un peu particulier. Outre le côté construction de ville auquel le genre nous a habitués, vous allez devoir composer avec quelques spécificités… Notamment celle de votre ville, construite directement à flanc de falaise. Alors il y a plusieurs falaises différentes, des contraintes différentes, mais globalement, votre environnement va vous mettre des bâtons dans les roues.Tout dans Laysara reprend cette idée que vous construisez sur l’abrupte massif de l’Himalaya. Adieu élevage de vaches et bonjour aux yacks ! Ici les perturbations sont bien réelles et ce sont des avalanches qu’il faudra se protéger. Le jeu comprend plusieurs modes, allant de la campagne au défi, pour de plus grandes possibilités. La campagne vous permet d’apprendre les bases et d’appréhender la difficulté du titre.Laysara propose de nombreux défis : le fait de devoir construire à flanc de montagne induit une problématique de place disponible. Mais ce n’est pas tout. Car pour parvenir à faire prospérer votre ville, il va falloir composer avec les différents types de population, les revenus de votre cité et les contraintes géographiques. Autant de paramètres à prendre en compte.Chaque type d’habitants vous apporte différentes choses nécessaires à votre cité. Ouvriers agricoles, religion, fabrication de différents outils et poteries avec des matières premières… Il y a de quoi faire. Outre les contraintes géographiques, Laysara dispose de tous les éléments indispensables aux meilleurs city builders. A toute la difficulté de la gestion s’ajoute cependant une véritable identité, tant graphique que scénaristique. Les quelques protagonistes (qui vous apprendront les bases) sont magnifiquement illustrés par des sprites très beaux. Cependant, ils sont plutôt bavards, essayant de donner du contexte à vos villes, mais se perdant parfois dans des dialogues un peu longs.Faire un city builder sur Switch (ou sur console) nécessite une grande adaptation au niveau du gameplay. Laysara fait plutôt bien le boulot. Les menus et sous-menus sont clairs et accessibles, on peut y accéder en mélangeant appui sur la gâchette et joystick, comme souvent dans ce genre de menus en rond. Cependant, Laysara possède une caractéristique un peu spéciale : celle d’avoir un menu de construction en chaîne. Un premier bâtiment vous amène à la construction d’un second, etc, façon chaîne de production. Ainsi, un même bâtiment peut être lié à plusieurs autres, ce qui inclut leur présence dans plusieurs sous-menus. Ce fonctionnement peut paraître à la fois logique et illogique, selon votre façon d’envisager les choses et votre expérience des city builder.