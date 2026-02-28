Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Laysara: Summit Kingdom Disponible sur Switch depuis le 27/02/2026
Test de Laysara: Summit Kingdom (Switch)

Test de Laysara: Summit Kingdom : Des villes et des yacks

Construire une cité sur une montagne escarpée peut s’avérer complexe. Alors forcément, c’est un défi pour vous ! Venez donc explorer Laysara, un city builder à flanc de montagne.

Test
Après une early acces de presque deux ans, Laysara: Summit Kingdom débarque enfin en version finale. Ce 27 février, c’est donc sur toutes les plateformes, incluant la Switch, que ce city-builder à flanc de falaise a fait son apparition. L’occasion de se frotter au défi de la construction délicate, où les enjeux sont multiples. Amoureux des city builders, il faudra sans doute sortir un peu de votre zone de confort pour explorer ce titre aux mécaniques aussi étonnantes que bien ficelées. On vous fait visiter !

Ah, que la montagne est belle !

Laysara: Summit Kingdom est un jeu de gestion, un city builder un peu particulier. Outre le côté construction de ville auquel le genre nous a habitués, vous allez devoir composer avec quelques spécificités… Notamment celle de votre ville, construite directement à flanc de falaise. Alors il y a plusieurs falaises différentes, des contraintes différentes, mais globalement, votre environnement va vous mettre des bâtons dans les roues.
Tout dans Laysara reprend cette idée que vous construisez sur l’abrupte massif de l’Himalaya. Adieu élevage de vaches et bonjour aux yacks ! Ici les perturbations sont bien réelles et ce sont des avalanches qu’il faudra se protéger. Le jeu comprend plusieurs modes, allant de la campagne au défi, pour de plus grandes possibilités. La campagne vous permet d’apprendre les bases et d’appréhender la difficulté du titre.

La montagne et ses contraintes

Laysara propose de nombreux défis : le fait de devoir construire à flanc de montagne induit une problématique de place disponible. Mais ce n’est pas tout. Car pour parvenir à faire prospérer votre ville, il va falloir composer avec les différents types de population, les revenus de votre cité et les contraintes géographiques. Autant de paramètres à prendre en compte.
Chaque type d’habitants vous apporte différentes choses nécessaires à votre cité. Ouvriers agricoles, religion, fabrication de différents outils et poteries avec des matières premières… Il y a de quoi faire. Outre les contraintes géographiques, Laysara dispose de tous les éléments indispensables aux meilleurs city builders. A toute la difficulté de la gestion s’ajoute cependant une véritable identité, tant graphique que scénaristique. Les quelques protagonistes (qui vous apprendront les bases) sont magnifiquement illustrés par des sprites très beaux. Cependant, ils sont plutôt bavards, essayant de donner du contexte à vos villes, mais se perdant parfois dans des dialogues un peu longs.

Tout en haut

Faire un city builder sur Switch (ou sur console) nécessite une grande adaptation au niveau du gameplay. Laysara fait plutôt bien le boulot. Les menus et sous-menus sont clairs et accessibles, on peut y accéder en mélangeant appui sur la gâchette et joystick, comme souvent dans ce genre de menus en rond. Cependant, Laysara possède une caractéristique un peu spéciale : celle d’avoir un menu de construction en chaîne. Un premier bâtiment vous amène à la construction d’un second, etc, façon chaîne de production. Ainsi, un même bâtiment peut être lié à plusieurs autres, ce qui inclut leur présence dans plusieurs sous-menus. Ce fonctionnement peut paraître à la fois logique et illogique, selon votre façon d’envisager les choses et votre expérience des city builder.
Laysara est d’ailleurs un très bon jeu. Que ce soit avec la gestion financière, celle de votre production, ou simplement à la gestion de l’espace de construction, le jeu dispose de nombreuses possibilités tout en restreignant l’espace. Le défi est de taille et le jeu est addictif à souhait. Chaque partie vous propose du challenge et aucune ne ressemble à la précédente. Entre les menus, les possibilités, la gestion financière qui vous demandera d’avoir suffisamment d’ouvriers pour ne pas avoir à dépenser pour en faire venir de l’extérieur, ou simplement pour gérer votre élevage de yacks, Laysara propose vraiment de très nombreuses possibilités.
16/20
Vous aimez les city builders et vous avez besoin d’originalité ? Laysara est définitivement pour vous ! Que ce soit sur Switch ou ailleurs, le jeu fait preuve de beaucoup d’inventivité et de possibilités. Par de nombreux aspects, Laysara donne un souffle de fraîcheur au genre.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Un city builder sur Switch ? Carrément ! Même si certains choix d’interface interrogent, Laysara est une expérience originale par son contexte qui propose un bon challenge.

Jouabilité
Un portage d’un city builder sur console, c’est toujours une épreuve technique. Si le jeu s’en sort bien, certains choix semblent discutables. Comme la démultiplication des bâtiments à plusieurs endroits différents, par exemple, ou les quelques approximations de caméra. Sans compter la trop grande sensibilité du curseur, rendant compliquée la précision notamment dans le traçage des routes.
Durée de vie
Techniquement, entre les différents modes et le principe même du jeu, il n’y a pas vraiment de fin à un city builder. Mais globalement, vous pourrez au minimum en avoir pour une vingtaine d’heures, si on ne compte que les modes de jeu “avec une fin”.
Graphismes
Le jeu est beau ! Les graphismes sont soignés, la montagne magnifique, les animations fluides. Reste les quelques soucis de caméras qui rendent parfois les choses difficiles.
Son
L’ambiance sonore fait partie de celles que l’on aime écouter pour se détendre. C’est presque atmosphérique, doux, et elle ne prend pas trop de place. Il est plaisant de se laisser porter par ces musiques tout au long de votre aventure.
Intérêt
Pour 25 €, Laysara: Summit Kingdom est un bon city builder, qui tourne très bien sur Switch et Switch 2. L’absence d’utilisation du mode souris de la Switch 2 est dommage, notamment pour le principe même du jeu, mais on finit par s’y faire.

Votre avis sur Laysara: Summit Kingdom

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Laysara: Summit Kingdom (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil