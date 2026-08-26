Preview de Mega Man Dual Override : Un Méga retour pour Mega Man en 2027
Essayer le nouvel épisode de Mega Man n'est pas une expérience comme les autres, On ne peut en ressortir indemne. Alors êtes-vous prêts à relever le challenge ?Impressions
Un rappel de la Méga SagaMega Man revient sur le devant de la scène avec Mega Man : Dual Override. Après un trailer diffusé en grandes pompes lors des Game Awards 2025 en fin d'année dernière, les artisans de ce nouvel opus se faisaient discret.
Capcom travaille dans l'ombre depuis des années pour développer un nouvel épisode en guise de cadeau d'anniversaire pour les fans de la franchise. Le petit robot bleu que l'on appelle Mega Man dans nos contrées mais également Rockman au pays du soleil levant soufflera ses 40 bougies en 2027.
J'ai donc pu m'exercer le temps d'une heure sur un passage décomposé en trois niveaux. Au programme, 8 personnages seront disponibles dans l'équipe de départ mais à part Méga Man et un autre personnage féminin, les autres protagonistes n'étaient pas révélés. Dans la version finale du jeu, nous pourrons commencer par n'importe quel niveau. A la fin du niveau, une capacité spéciale sera débloquée qui permettra de battre le boss du niveau suivant.
Une version en cours de développement Méga propreArmée de notre manette, il est temps de se confronter à Mega Man : Dual Override tel un chevalier se préparant à la bataille.
Dès le départ, on ne peut que saluer le travail effectué par Capcom. Les décors sont fins et détaillés, les animations sont fluides et Mega Man réagit au doigt et à l'œil. Les musiques électro se marient parfaitement avec l'ambiance futuriste et spatiale de Mega Man.
J'arpente donc un premier niveau équipé d'un bonus, le double tir, judicieusement conseillé par notre interlocuteur. Cette capacité augmente notre force de frappe et me sauve d’un bon nombre d'embuscades. Le boss du premier niveau de notre périple se gagne non sans mal mais déjà on peut être frappé par l'exigence du titre. Je suis bien face à un jeu qui risque de m'arracher les cheveux, moi joueur plutôt grand public d'habitude, qui enchainera par la suite les noms d'oiseaux à travers les locaux de Capcom.
Fais appel à tes Méga pouvoirsLe second niveau s'avère plus ardu avec la multiplication de tirs et autres obstacles, je me retrouve rapidement dépassé par le nombre d'adversaires affichés à l’écran. Le jeu demande une sacrée dose de dextérité dans les déplacements et mettra à rude épreuve votre sens du timing. Les obstacles s'enchaînent dans une alternance de séquences de jeu horizontales et verticales. Les méchants auront tendance à réapparaitre, il faut rester vigilant à tout moment.
Je n'aurais malheureusement pas le temps de terminer le troisième niveau même si l'envie n’en manque pas. Je peux donc vous affirmer que la session de preview était particulièrement élevée en termes de difficulté mais cette complexité n'est pas rebutante.
Au niveau de la technique, Mega Man : Dual Override semble déjà prêt à la commercialisation. Le jeu est propre et aucun défaut ou bug n'a été constaté lors de cette session de test.
Maniabilité, précision du timing et patience seront les maîtres mots de Mega Man : Dual Override. Mais dans l'adversité, le jeu trouve un goût de reviens-y. On se prend au jeu et on en redemande !
Mega Man : Dual Override sortira en 2027 sur Nintendo Switch 1 et 2. La date exacte reste encore à confirmer. A noter que le jeu sera jouable sur le stand de la Gamescom à Cologne du 26 au 30 aout 2026 !
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