Preview de Mega Man Dual Override : Un Méga retour pour Mega Man en 2027

Un rappel de la Méga Saga

Une version en cours de développement Méga propre

Fais appel à tes Méga pouvoirs

Mega Man revient sur le devant de la scène avec Mega Man : Dual Override. Après un trailer diffusé en grandes pompes lors des Game Awards 2025 en fin d'année dernière, les artisans de ce nouvel opus se faisaient discret.Capcom travaille dans l'ombre depuis des années pour développer un nouvel épisode en guise de cadeau d'anniversaire pour les fans de la franchise. Le petit robot bleu que l'on appelle Mega Man dans nos contrées mais également Rockman au pays du soleil levant soufflera ses 40 bougies en 2027.J’ai donc eu le privilège de tester une version en cours de développement à plusieurs mois de la sortie qui m’a proposé un challenge épicé, comme à l'accoutumé, chez les fans du petit robot ! Si vous êtes des afficionados de la licence, vous vous êtes sûrement déjà écorchés les doigts sur Mega Man X, épisode légendaire de la Super NIntendo ou Mega Man Zero sur Game Boy Advance.J'ai donc pu m'exercer le temps d'une heure sur un passage décomposé en trois niveaux. Au programme, 8 personnages seront disponibles dans l'équipe de départ mais à part Méga Man et un autre personnage féminin, les autres protagonistes n'étaient pas révélés. Dans la version finale du jeu, nous pourrons commencer par n'importe quel niveau. A la fin du niveau, une capacité spéciale sera débloquée qui permettra de battre le boss du niveau suivant.Armée de notre manette, il est temps de se confronter à Mega Man : Dual Override tel un chevalier se préparant à la bataille.Dès le départ, on ne peut que saluer le travail effectué par Capcom. Les décors sont fins et détaillés, les animations sont fluides et Mega Man réagit au doigt et à l'œil. Les musiques électro se marient parfaitement avec l'ambiance futuriste et spatiale de Mega Man.Pour avoir tester le jeu sur PS5 et sur Nintendo Switch 2 en mode portable, je remarque une nette différence. Les couleurs affichées sur l'écran de la console hybride de Nintendo sont pétantes et le jeu de par sa maniabilité s'adapte totalement à une utilisation en mode portable. Cela marque ma préférence pour la version sur Nintendo Switch 2.J'arpente donc un premier niveau équipé d'un bonus, le double tir, judicieusement conseillé par notre interlocuteur. Cette capacité augmente notre force de frappe et me sauve d’un bon nombre d'embuscades. Le boss du premier niveau de notre périple se gagne non sans mal mais déjà on peut être frappé par l'exigence du titre. Je suis bien face à un jeu qui risque de m'arracher les cheveux, moi joueur plutôt grand public d'habitude, qui enchainera par la suite les noms d'oiseaux à travers les locaux de Capcom.Le second niveau s'avère plus ardu avec la multiplication de tirs et autres obstacles, je me retrouve rapidement dépassé par le nombre d'adversaires affichés à l’écran. Le jeu demande une sacrée dose de dextérité dans les déplacements et mettra à rude épreuve votre sens du timing. Les obstacles s'enchaînent dans une alternance de séquences de jeu horizontales et verticales. Les méchants auront tendance à réapparaitre, il faut rester vigilant à tout moment.En faisant preuve de persévérance, je parviens tant bien que mal au boss du niveau 2. Et là je me retrouve face à un boss alternant deux patterns d'attaque. Je cherche un cachet de doliprane dans mon sac entre deux essais mais je ne le trouve pas. Le café gentiment offert n’a pas suffi. Heureusement, je fu aidé par une âme charitable et un mode de "dernier souffle" qui s'active lorsque les points de vie sont rares. Celui-ci transforme Mega Man en un robot géant nourri aux hormones détruisant tout sur son passage, une capacité qui permet de sortir de situations pourtant perdues d’avance.Je n'aurais malheureusement pas le temps de terminer le troisième niveau même si l'envie n’en manque pas. Je peux donc vous affirmer que la session de preview était particulièrement élevée en termes de difficulté mais cette complexité n'est pas rebutante.