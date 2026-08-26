Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Mega Man : Dual Override Disponible sur Switch 2
Impressions de Mega Man : Dual Override (Switch 2)

Preview de Mega Man Dual Override : Un Méga retour pour Mega Man en 2027

Essayer le nouvel épisode de Mega Man n'est pas une expérience comme les autres, On ne peut en ressortir indemne. Alors êtes-vous prêts à relever le challenge ?

Impressions

Un rappel de la Méga Saga

Mega Man revient sur le devant de la scène avec Mega Man : Dual Override. Après un trailer diffusé en grandes pompes lors des Game Awards 2025 en fin d'année dernière, les artisans de ce nouvel opus se faisaient discret.

Capcom travaille dans l'ombre depuis des années pour développer un nouvel épisode en guise de cadeau d'anniversaire pour les fans de la franchise. Le petit robot bleu que l'on appelle Mega Man dans nos contrées mais également Rockman au pays du soleil levant soufflera ses 40 bougies en 2027.
J’ai donc eu le privilège de tester une version en cours de développement à plusieurs mois de la sortie qui m’a proposé un challenge épicé, comme à l'accoutumé, chez les fans du petit robot ! Si vous êtes des afficionados de la licence, vous vous êtes sûrement déjà écorchés les doigts sur Mega Man X, épisode légendaire de la Super NIntendo ou Mega Man Zero sur Game Boy Advance.

J'ai donc pu m'exercer le temps d'une heure sur un passage décomposé en trois niveaux. Au programme, 8 personnages seront disponibles dans l'équipe de départ mais à part Méga Man et un autre personnage féminin, les autres protagonistes n'étaient pas révélés. Dans la version finale du jeu, nous pourrons commencer par n'importe quel niveau. A la fin du niveau, une capacité spéciale sera débloquée qui permettra de battre le boss du niveau suivant.

Une version en cours de développement Méga propre

Armée de notre manette, il est temps de se confronter à Mega Man : Dual Override tel un chevalier se préparant à la bataille.

Dès le départ, on ne peut que saluer le travail effectué par Capcom. Les décors sont fins et détaillés, les animations sont fluides et Mega Man réagit au doigt et à l'œil. Les musiques électro se marient parfaitement avec l'ambiance futuriste et spatiale de Mega Man.
Pour avoir tester le jeu sur PS5 et sur Nintendo Switch 2 en mode portable, je remarque une nette différence. Les couleurs affichées sur l'écran de la console hybride de Nintendo sont pétantes et le jeu de par sa maniabilité s'adapte totalement à une utilisation en mode portable. Cela marque ma préférence pour la version sur Nintendo Switch 2.

J'arpente donc un premier niveau équipé d'un bonus, le double tir, judicieusement conseillé par notre interlocuteur. Cette capacité augmente notre force de frappe et me sauve d’un bon nombre d'embuscades. Le boss du premier niveau de notre périple se gagne non sans mal mais déjà on peut être frappé par l'exigence du titre. Je suis bien face à un jeu qui risque de m'arracher les cheveux, moi joueur plutôt grand public d'habitude, qui enchainera par la suite les noms d'oiseaux à travers les locaux de Capcom.

Fais appel à tes Méga pouvoirs

Le second niveau s'avère plus ardu avec la multiplication de tirs et autres obstacles, je me retrouve rapidement dépassé par le nombre d'adversaires affichés à l’écran. Le jeu demande une sacrée dose de dextérité dans les déplacements et mettra à rude épreuve votre sens du timing. Les obstacles s'enchaînent dans une alternance de séquences de jeu horizontales et verticales. Les méchants auront tendance à réapparaitre, il faut rester vigilant à tout moment.
En faisant preuve de persévérance, je parviens tant bien que mal au boss du niveau 2. Et là je me retrouve face à un boss alternant deux patterns d'attaque. Je cherche un cachet de doliprane dans mon sac entre deux essais mais je ne le trouve pas. Le café gentiment offert n’a pas suffi. Heureusement, je fu aidé par une âme charitable et un mode de "dernier souffle" qui s'active lorsque les points de vie sont rares. Celui-ci transforme Mega Man en un robot géant nourri aux hormones détruisant tout sur son passage, une capacité qui permet de sortir de situations pourtant perdues d’avance.

Je n'aurais malheureusement pas le temps de terminer le troisième niveau même si l'envie n’en manque pas. Je peux donc vous affirmer que la session de preview était particulièrement élevée en termes de difficulté mais cette complexité n'est pas rebutante.
Capcom présente une version non finalisée qui est très encourageante.
Au niveau de la technique, Mega Man : Dual Override semble déjà prêt à la commercialisation. Le jeu est propre et aucun défaut ou bug n'a été constaté lors de cette session de test.
Maniabilité, précision du timing et patience seront les maîtres mots de Mega Man : Dual Override. Mais dans l'adversité, le jeu trouve un goût de reviens-y. On se prend au jeu et on en redemande !

Mega Man : Dual Override sortira en 2027 sur Nintendo Switch 1 et 2. La date exacte reste encore à confirmer. A noter que le jeu sera jouable sur le stand de la Gamescom à Cologne du 26 au 30 aout 2026 !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !

L'attente de Puissance Nintendo

Elevée

Pas de commentaire

Votre avis sur Mega Man : Dual Override

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Mega Man : Dual Override (Switch 2) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil