Test de Elden Ring : Tarnished Edition, un portage à la hauteur de la légende !

Devenez le prochain Seigneur de l’Entre-Terre

L’exploration d’un monde ouvert extraordinaire

Combattez, mourrez, recommencez

Comme l’ont été les Dark Souls avant lui, le scénario d’Elden Ring est nébuleux et parsemé de zones d'ombres. Ce que l’on sait est que l’histoire se déroule dans le Royaume de l’Entre-Terrre, après la destruction du Cercle d’Elden et la dispersion de ses fragments, les runes majeures. Désormais, le royaume est gouverné par les descendants demi-dieux de la reine Marika l'Éternelle. Chacun possède un éclat du Cercle d'Elden dont le pouvoir les corrompt et les empoisonne.Nous sommes un Sans-Éclat (Tarnished en anglais) qui a perdu la grâce du Cercle. Nous devons traverser le Royaume pour trouver les runes majeures, restaurer le Cercle d’Elden et devenir le Maître de l’Entre-Terre. Et pour récupérer lesdites runes et accéder au trône d’Elden, il nous faut affronter les fameux puissants demi-dieux corrompus. Une vraie petite promenade de santé !Mais avant de partir à la découverte de cet incroyable monde ouvert, nous commençons par la personnalisation de notre héros qui est vraiment très complète. On a le choix entre de nombreuses classes jouables, dont deux rajoutées dans cette Tarnished Édition, qui nous permettent de commencer à un niveau plus ou moins élevé ce qui n’est pas mal lorsqu’on débute.On peut customiser le physique de notre avatar dans ses moindres détails pour le rendre le plus à notre goût. Malgré cela, la beauté du héros n’est pas la plus percutante. De plus, que ce soit lui, d'autres PNJ ou certains ennemis, on ne ressent pas d’émotions dans leur regard et c’est dommage. Certains sont même vite oubliables. Ceux qui vont nous marquer sont surtout les boss uniques dont nous parlerons plus bas.Ce point légèrement négatif n’a rien à voir avec le portage puisque le jeu était déjà ainsi à l’époque sur les autres plateformes.Une fois notre Sans-Éclat créé et un didacticiel complet réalisé dans la grotte du commencement, notre aventure débute. Et le jeu ne nous prend pas par la main, loin de là. Pas de journal de quête ni d’indicateur sur notre boussole. Nous sommes littéralement lâchés dans la nature et nous allons devoir chercher par nous même dans les moindres recoins de la carte tout ce qui nous permettra de comprendre le scénario dans son intégralité avant de parvenir à nos fins. Et la carte est immense à explorer.La Tarnished Edition nous donne également accès à l’extension de Elden Ring : Shadow of The ErdTree qui est sortie en 2024. Ce DLC, qui est quasiment un jeu à part entière, nous plonge cette fois-ci dans le mystérieux Royaume des Ombres. Là-bas, notre Sans-Éclat est amené à suivre les traces d’un demi-dieu, Miquella, un personnage qui a décidé d'abandonner sa nature divine. Encore une fois, FromSoftware ne livre que très peu d’informations, à nous donc de fouiller pour dénicher tous les secrets entourant ce nouveau scénario.Cependant, pour accéder à cette nouvelle partie de l’histoire, il nous faut vaincre deux boss obligatoires du jeu de base : Radahn le Fléau Stellaire et Mohg le Seigneur du Sang. Autant dire qu’il faut s’accrocher si l’on veut profiter de tous les aspects d’Elden Ring.La carte d’Elden Ring est immense que ce soit sur l’Entre-Terre ou dans ses tréfonds, nous en avons pour un moment à tout explorer.Comme nous disions plus haut, nous n’avons aucune indication concernant notre quête principale, pas de points d'intérêts présents sur la carte nous informant qu’il y a quelque chose d’important à voir. A nous de fouiller pour éventuellement découvrir une information capitale, un trésor unique, une quête secondaire etc. ou rien du tout.Le jeu ne nous tient pas par la main et c’est tant mieux, l’immersion est totale, l’exploration n’en est que plus grisante. Évidemment, ce détail ne pourrait pas plaire à tous, notamment ceux qui préfèrent les chemins “fléchés”.Alors, il convient de nuancer un peu. Dans Elden Ring, nous avons quelques indications qui nous signalent où aller. Ces dernières prennent la forme de petits traits de lumière dorée qui apparaissent lorsque nous activons une grâce évanouie. Ces points de passage servent de lieu de téléportation et de réapparition en cas de mort, et nous permettent de nous reposer pour regagner notre vie, monter de niveau, faire des améliorations etc.Quant aux tracés lumineux, ils indiquent une direction à suivre. éventuellement. Après, il n’est pas forcément judicieux de les pister aveuglément, surtout en début de partie, car ils ne nous montrent pas forcément le chemin le plus facile. C’est même généralement l’inverse.Si nous voulons être le plus prêt possible pour affronter nos terrifiants adversaires, on comprend très vite qu’il vaut mieux faire de nombreux détours. D’autant qu’il existe des zones plus accessibles que d’autres selon notre niveau.La carte, en début de jeu, nous paraît très moche et terne. On ne voit quasiment rien du tout ni où se trouve notre héros très exactement.Mais pas de panique, si nous voulons afficher le monde tel qu’il est censé apparaître, il y a un moyen. A nous de trouver les différents fragments de carte disséminés un peu partout dans l’Entre-Terre afin de la dévoiler avec ses nombreux reliefs et couleurs. Ce sont quand même des détails qui nous sont forts utiles pour avancer.Ainsi, on peut repérer des lieux étranges qui nous poussent à aller les explorer pour voir ce qui s’y trouve. Parfois, on en sera grandement récompensé et parfois on apprendra à la dure que la curiosité peut être un vilain défaut…En termes de qualité graphique, le jeu est vraiment très beau sur la Switch 2. La console Nintendo n’a pas à rougir de ses performances et peut même en être fière.Les panoramas sont bien détaillés, les décors sont nets, les paysages sont nombreux, très variés et colorés. Et le tout tourne parfaitement bien, sans aucun ralentissement ni bug que ce soit en mode docké ou nomade.De plus, certains protagonistes monstrueux, pacifiques ou dangereux, sont marquants et ne manquent pas, au mieux de provoquer un certain malaise, au pire de carrément nous traumatiser.Autant dire que lorsqu’il nous faut les combattre, on en tremble un peu et pour une très bonne raison.Abordons maintenant les combats. Pour commencer, Elden Ring n’est peut-être pas forcément accessible pour tous puisqu’il s’agit d’un Souls-like, un genre inventé par FromSoftware lui-même. Si vous connaissez bien la série des Dark Souls, vous ne serez pas dépaysés et vous savez déjà que vous allez transpirer et maudire certains boss. Et pour ceux qui veulent découvrir le genre, ça risque de se faire dans la douleur.Car après tout, le propre d’un Souls-like, c’est sa difficulté trop souvent abusive et punitive. Et on découvre très vite que les ennemis en début de partie ne sont pas les plus faciles à battre, loin de là (d’où la nécessité d’explorer comme nous disions plus haut).Les ennemis ont chacun des patterns différents avec diverses phases qu’il convient de retenir par cœur. Notre Sans-Éclat, quant à lui, peut se battre à distance, au corps à corps ou par le biais de la magie en fonction de sa classe de départ.Malgré la difficulté des combats, le gameplay de base est plutôt simple à retenir : nous avons des attaques légères et lourdes, nous pouvons parer ou esquiver ainsi que nous accroupir pour frapper furtivement par derrière. Le plus dur est de faire face à des offensives adverses (celles des boss notamment) le plus souvent trop rapides et agressives et dont l’anticipation est particulièrement ardue. On nous laisse à peine le temps de respirer. La concentration est de mise à chaque seconde.Tout au long de la partie, dès que nous nous reposons près d’une grâce évanouie, nous pouvons monter de niveau pour améliorer nos caractéristiques ainsi qu’acheter, gagner et même améliorer des armes et armures qui augmentent notre vie, puissance et résistance.Cependant, tout ceci n’est possible qu’en dépensant des runes. Ces dernières servent de monnaie dans Elden Ring et nous les obtenons en tuant les ennemis qui croisent notre route. Si nous mourrons (ce qui va arriver quasiment tout le temps !) nous réapparaissons à la dernière grâce activée ou à l’effigie de Marika, une petite statuette que l’on trouve un peu partout dans l’Entre-Terre. Nous perdons cependant toutes les runes que nous avons durement gagnées et si on veut les récupérer, nous devons absolument aller à l’endroit exact de notre trépas. En cas de seconde mort, on les perd définitivement… L’échec est difficilement pardonné.Quant à nos caractéristiques, plus elles sont élevées, plus les améliorations coûtent chères. D’autant que l’achat de niveaux n’est pas disponible dès le début de l’aventure. Là encore, le jeu nous laisse un petit peu chercher et découvrir par nous même comment le débloquer.Dans Elden Ring, comme cela était le cas dans les Dark Souls, nous avons un mode multijoueur particulier. Ici il ne s’agit pas de faire l’aventure à deux, mais plutôt d’un système d’invocation temporaire d’un joueur nous permettant de combattre un boss beaucoup trop difficile à vaincre. Cela se fait par le biais d’une marque posée au sol juste avant la bataille.Il est également possible de laisser des messages pour de futurs Sans-Éclats qui passeraient dans les parages afin de, soit leur donner des conseils utiles, soit leur faire des “farces” pouvant être mortelles. Enfin, on peut voir certains échos de Sans-Éclats qui se sont battus en utilisant certaines tactiques, ainsi que ceux qui ont trépassé face à l’adversaire. Cet aspect du jeu peut également nous être d’une aide précieuse durant notre aventure.