Test de Drill Core : toujours plus profond

Creuser plus pour gagner plus

Défendre, creuser, survivre

Dans les profondeur

Vous êtes employé par la société Drill Core. Votre but ? Exploiter vos employés et miner des planètes… A moins que ce ne soit protéger vos employés et faire du profit ? Toujours est-il que vous allez devoir choisir entre leur sécurité et votre chiffre d’affaires. Ou trouver un moyen de faire les deux.Drill Core est un rogue lite d’extraction en plusieurs phases. Si vous avez eu l’occasion de jouer à l’excellent Dome Keeper, alors vous connaissez l’essence du titre. La journée, vous allez creuser dans les profondeurs et extraire des ressources. La nuit, des insectes extraterrestres viennent vous attaquer. Il faudra vous défendre. Bien entendu, c’est toujours un peu plus subtil.Les phases de journée vont demander à ce que vous déployiez un grand nombre d’employés, pour forer, mais aussi extraire ou protéger. Cela s’ajoute à la construction de votre foreuse, sorte de plateforme géante sur laquelle vous allez pouvoir placer des bâtiments.La nuit, puisque vous creusez votre trou, les insectes géants vont venir vers vous grâce au goulot d’étranglement créé par votre foreuse. Vous entrez alors dans une phase de tower defense, où il faudra placer des armes le long des parois et éviter que les ennemis viennent attaquer le noyau d’énergie de votre foreuse.Chaque mission possède un objectif : aller à telle profondeur, construire tant de bâtiments sur votre foreuse, parvenir à 150m de profondeur avant vos concurrents… et ainsi de suite. La difficulté est croissante. Chaque journée passée et chaque nuit vaincue fait monter la difficulté. Il faudra donc faire preuve de méthode pour remplir vos objectifs.Dans le menu, vous avez accès à plusieurs choses. Une galerie avec les artefacts trouvés en chemin, qui ne sont que décoratifs. Mais aussi des améliorations, que vous pouvez acheter avec différents points/monnaies obtenables au terme de vos parties. Vous avez aussi la possibilité (pour ne pas dire l’obligation) de vous lier à une guilde/société. Cela est modifiable à l’envie, entre deux runs. Chaque partie va vous donner de l’expérience avec cette compagnie et vous permettre de débloquer d’autres bâtiments. A vous de choisir dans quel ordre.Ensuite, vous avez le menu de sélection de votre mission. Pour chacune d’elles, il faudra choisir un ou plusieurs objectifs secondaires. Eux aussi sont à faire pendant votre mission et vous débloquent d’autres bâtiments (on ne regrette d’ailleurs qu’une chose, c’est le bug graphique de ce menu, en mode docké, qui fait que le texte est difficilement lisible, chose qui se résout tout seul en mode nomade). Une fois tout cela fait, vous pouvez aller exploiter une nouvelle planète.Vous commencez généralement votre exploration avec un certain nombre de morceaux de fer, nécessaire pour construire vos premiers bâtiments. Ainsi que la possibilité de construire deux tourelles pour votre défense gratuitement. A part quelques bâtiments, la maison pour augmenter votre nombre de travailleurs ; l’usine pour générer une ressource sur un certain laps de temps ; et le centre de recherche pour améliorer tout ça ; le reste est en fonction de votre choix de mission. Parfois il n’y aura que ça, parfois d’autres bâtiments seront disponibles dès le début. Idem pour les tourelles.Pour le reste, il faudra bien lire les descriptions de chaque construction. Les synergies possibles entre elles sont nombreuses et seront la clé de votre victoire. Mais pour bien les utiliser, il faut des ressources ! Plongeons donc dans les profondeurs… Pour miner, il vous faut des mineurs. Ensuite, votre curseur va vous servir à sélectionner les cases que vous voulez miner.Vous pouvez ainsi donner de nombreux ordres à vos travailleurs qui vont les exécuter selon un ordre plutôt aléatoire (et pas en fonction de l’ordre dans lequel vous avez cliqué dessus). Heureusement, vous pouvez prioriser certaines cases en double cliquant dessus. Et vous allez en avoir besoin.Plus vous creusez, plus le “brouillard de guerre” se dévoile. Et cela va poser des problèmes : car parfois, certaines créatures se cachent dans la glace, dans la roche ou dans les cases à peine dévoilées. A vous d’éviter de les laisser éclore pour que vos travailleurs survivent ! Heureusement, vous avez trois métiers pour vos employés : les mineurs, les récolteurs et les gardes. Cette dernière classe permet d’avoir quelques unités qui vont se balader sur la carte et tirer sur tout ennemi qui se présente.Rapidement, vous allez installer une sorte de routine. Creuser, remonter vos travailleurs (car la nuit, certains vers géants rodent dans les profondeurs et peuvent manger vos mineurs), gérer la phase de tower defense et recommencer. Cependant, si le jeu est fait pour être rapide et addictif, il reste un problème majeur : sa caméra.Le jeu possède trois zones : le trou (pour le tower defense), votre foreuse (pour la gestion des bâtiments) et les profondeurs (pour creuser avec vos mineurs). Vous êtes censés pouvoir passer entre les trois avec ZR et ZL. Mais aussi naviguer avec le joystick pour explorer les différents espaces. Seulement voilà : la caméra fait n’importe quoi. Vous allez donc devoir gérer avec cette sélection aléatoire qui peut être particulièrement frustrante.Vous vouliez creuser ? Vous voilà dans les profondeurs, avec la caméra qui fait finalement un bon vers le haut du trou sans vous demander votre avis. C’est contraignant et ça va vous demander de bien penser à arrêter le temps du jeu (avec Y) pour gérer ce qui peut l’être sans ce malus. Il est tout à fait possible de jouer malgré ces quelques problèmes, notamment en anticipant ce qui va se produire. Cela ajoute juste du damage control en plus de tout le reste.