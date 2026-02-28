Test de Drill Core : toujours plus profond
Vous avez envie d’explorer le cœur d’une planète tout en défendant votre foreuse ? Drill Core propose un savant mélange entre gestion, exploration et tower defense.
Creuser plus pour gagner plusVous êtes employé par la société Drill Core. Votre but ? Exploiter vos employés et miner des planètes… A moins que ce ne soit protéger vos employés et faire du profit ? Toujours est-il que vous allez devoir choisir entre leur sécurité et votre chiffre d’affaires. Ou trouver un moyen de faire les deux.
Les phases de journée vont demander à ce que vous déployiez un grand nombre d’employés, pour forer, mais aussi extraire ou protéger. Cela s’ajoute à la construction de votre foreuse, sorte de plateforme géante sur laquelle vous allez pouvoir placer des bâtiments.
Défendre, creuser, survivreChaque mission possède un objectif : aller à telle profondeur, construire tant de bâtiments sur votre foreuse, parvenir à 150m de profondeur avant vos concurrents… et ainsi de suite. La difficulté est croissante. Chaque journée passée et chaque nuit vaincue fait monter la difficulté. Il faudra donc faire preuve de méthode pour remplir vos objectifs.
Dans les profondeurVous commencez généralement votre exploration avec un certain nombre de morceaux de fer, nécessaire pour construire vos premiers bâtiments. Ainsi que la possibilité de construire deux tourelles pour votre défense gratuitement. A part quelques bâtiments, la maison pour augmenter votre nombre de travailleurs ; l’usine pour générer une ressource sur un certain laps de temps ; et le centre de recherche pour améliorer tout ça ; le reste est en fonction de votre choix de mission. Parfois il n’y aura que ça, parfois d’autres bâtiments seront disponibles dès le début. Idem pour les tourelles.
Vous pouvez ainsi donner de nombreux ordres à vos travailleurs qui vont les exécuter selon un ordre plutôt aléatoire (et pas en fonction de l’ordre dans lequel vous avez cliqué dessus). Heureusement, vous pouvez prioriser certaines cases en double cliquant dessus. Et vous allez en avoir besoin.
Plus vous creusez, plus le “brouillard de guerre” se dévoile. Et cela va poser des problèmes : car parfois, certaines créatures se cachent dans la glace, dans la roche ou dans les cases à peine dévoilées. A vous d’éviter de les laisser éclore pour que vos travailleurs survivent ! Heureusement, vous avez trois métiers pour vos employés : les mineurs, les récolteurs et les gardes. Cette dernière classe permet d’avoir quelques unités qui vont se balader sur la carte et tirer sur tout ennemi qui se présente.
Le jeu possède trois zones : le trou (pour le tower defense), votre foreuse (pour la gestion des bâtiments) et les profondeurs (pour creuser avec vos mineurs). Vous êtes censés pouvoir passer entre les trois avec ZR et ZL. Mais aussi naviguer avec le joystick pour explorer les différents espaces. Seulement voilà : la caméra fait n’importe quoi. Vous allez donc devoir gérer avec cette sélection aléatoire qui peut être particulièrement frustrante.
Vous vouliez creuser ? Vous voilà dans les profondeurs, avec la caméra qui fait finalement un bon vers le haut du trou sans vous demander votre avis. C’est contraignant et ça va vous demander de bien penser à arrêter le temps du jeu (avec Y) pour gérer ce qui peut l’être sans ce malus. Il est tout à fait possible de jouer malgré ces quelques problèmes, notamment en anticipant ce qui va se produire. Cela ajoute juste du damage control en plus de tout le reste.
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