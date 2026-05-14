Test de Bonnie Bear Saves Frogtime : coquillage et ours mal léché

Le 16 mars, c’est l’oursversaire de Bonnie ! Vous aussi, embarquez dans cette aventure entre combat stratégique de grenouilles et histoire touchante. Ne gagnez pas des niveaux, mais de l’estime de soi ! Rencontrez des amis et faites un bout de chemin avec eux ! Voici Bonnie Bear saves Frogtime !
Croâ !
Bonnie a de nombreux cadeaux pour son oursversaire. Dont un sac de grenouilles. Le voilà paré pour jouer à Frogtime ! Et tout le monde y joue ! Mais cela risque aussi d’attirer des ennuis à Bonnie. D’une partie au vol du coquillage étrange qu’on lui a offert, en passant par une étrange religion et des musiciens, les rebondissements aussi étonnants que parfois absurdes révèlent de nombreuses aventures.
Bonnie Bear propose un scénario plein de rebondissements et parfois avec quelques touches absurdes. Derrière son design tout mignon qui pourrait rappeler un jeu pour les plus jeunes se cache en réalité un titre au propos plus profond. Rien que le fait que les niveaux soient basés sur l’estime de soi et non l’expérience nous en dit beaucoup sur l’orientation du titre. Après tout, vous incarnez Bonnie, un ours déguisé en grenouille, et côtoyez différents personnages au character design jouant sur les apparences.
C’est l’heure du frogtime !
En plus de l’histoire, Bonnie Bear propose un jeu de stratégie autour des grenouilles. Vous allez pouvoir les collectionner, les acheter dans la boutique (façon gatcha) et les faire combattre. Vous allez même pouvoir leur donner un petit chapeau rigolo pour les personnaliser un peu. Le frogtime est vraiment le centre du jeu. Vous pouvez défier tous les personnages et gagner fera augmenter votre estime de vous-même.
Le jeu en lui-même est assez simple. Sur une grille de trois lignes, vous allez placer vos grenouilles. Le but est d’atteindre le camp adverse pour lui faire des dégâts. Chaque combattant dispose d’un certain nombre de points de vie et le premier arrivé à zéro perd. Toute la stratégie prend son sens avec les différentes grenouilles. Nombreuses sont celles qui ont des pouvoirs, des capacités ou qui peuvent enlever un à plusieurs points à l’adversaire. Le hic c’est que vous ne pouvez en poser que trois sur le terrain. Du moins au début.
Quand une grenouille atteint le camp adverse, elle revient dans votre sac à grenouilles. Et comme vous devez en avoir forcément trois sur le terrain, vous pouvez alors en remettre une au début d’une ligne. Certaines grenouilles peuvent repousser l’adversaire. D’autres exploseront après un certain nombre de tours. Mais toutes peuvent sauter les unes par dessus les autres. Un peu comme aux dames. Et c’est grâce à ces placements et sauts que vous pouvez aller rapidement dans le camp adverse. A la fois jeu de gestion et de placement, Frogtime est plus délicat qu’il n’y parait, surtout quand vous commencez à affronter des adversaires avec beaucoup de points de vie.
16/20
Bonnie Bear saves Frogtime est un titre amusant, avec des personnages attachants et un gameplay oscillant entre narratif et jeux de grenouilles sauteuses. Le principe est intéressant, le jeu ne paie pas de mine mais aborde de nombreuses thématiques, avec l’estime de soi et l’amitié en sujets centraux.
Adorable, touchant, avec une DA qui sort du lot, Bonnie Bear est une excellente découverte !
Jouabilité
Bonnie Bear est facile à prendre en main. Tout y est parfaitement intuitif, ce qui le rend particulièrement plaisant à jouer.
Durée de vie
Il faudra compter environ 13h pour voir le bout de cette aventure palpitante et de vos parties de frogtime !
Graphismes
Le jeu est joli. Les aplats de couleurs structurent les personnages et les décors. Le rendu visuel est proche de certains livres d’illustration, jouant sur le contraste entre le design et certains sujets abordés.
Son
Musique, doublage, sound design, tout est de qualité et on apprécie particulièrement le travail effectué sur le jeu.
Intérêt
Pour seulement 15,99 €, Bonnie Bear est une bonne occasion de se changer les idées et de découvrir un jeu de grenouilles original et touchant.
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