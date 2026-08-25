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Call of Duty: Modern Warfare 4 A paraître sur Switch 2 le 23/10/2026
Impressions de Call of Duty: Modern Warfare 4 (Switch 2)

Preview de Call of Duty: Modern Warfare 4 : le retour de Call of Duty sur consoles Nintendo

Plus de dix ans après le dernier Call of Duty sur WiiU, la saga d'Activision est de retour sur consoles Nintendo. Découvrez nos impressions sur la beta de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Impressions
Call of Duty fera son retour sur consoles Nintendo avec Call of Duty: Modern Warfare 4. Nous avons eu l'opportunité d'essayer la beta du jeu sur Nintendo Switch 2. A quelques semaines de sa sortie, qu'en est-il de cette version ? Sera t-elle à la hauteur des attentes des fans du FPS et de Nintendo ? Voici nos premières impressions !

Treize ans d'attente

Il faut remonter à Call of Duty: Ghosts sur Wii U, en 2013, pour trouver trace d'un jeu Call of Duty sur une console Nintendo. Toute la génération de la Switch est passée à côté, malgré le succès incontesté de la console. Autant dire que l'arrivée de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Switch 2, le 23 octobre prochain, tient de l'événement pour l'écosystème Nintendo, et que nombreux sont ceux à attendre de savoir à quelle sauce allait être mangé Call of Duty sur Nintendo Switch 2.
À l'occasion de l'événement Call of Duty: Next, Activision a ouvert les portes de la version Nintendo Switch 2 à une poignée de médias et de créateurs, une semaine avant que le grand public ne puisse y toucher lors du deuxième week-end de bêta ouverte. Une exclusivité de courte durée, mais suffisante pour dresser un premier bilan sur la question qui brûlait toutes les lèvres : est-ce que le jeu tient la route ?

Précision importante avant d'entrer dans le vif : Activision a présenté cette build comme une version bêta, antérieure au code final qui arrivera fin octobre. Tout ce qui suit est donc une photographie à un instant T, susceptible d'évoluer d'ici octobre.

1ère bonne nouvelle : un jeu à l'identique dans son contenu

Activision a officialisé pendant l'événement que Digital Legends, studio barcelonais et filiale d'Activision, qui a travaillé sur plusieurs titres de la licence, est derrière la version Nintendo Switch 2, en partenariat direct avec Infinity Ward. Nous avons donc un jeu natif développé conjointement au reste des versions.

Autre garantie : la parité de contenu. La version Nintendo Switch 2 intégrera le même console que ses cousines sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Les mêmes modes de jeu (solo et multijoueur) et le même mises à jour de contenu. Nous voilà déjà rassuré !
A cela s'ajoute d'autres informations : le jeu intégrera du crossplay (comme nous avons pu en attester) et, sur Nintendo Switch 2, le mode souris des Joy Con 2 est bel et bien pris en compte ! En revanche, l'intégration des claviers et souris classiques n'est pas prévue à ce jour, alors que ce sera le cas sur Xbox notamment. A voir si une mise à jour future permettra cela !

Du solo et du multi pour découvrir le jeu

La build proposée lors du Call of Duty: Next reprend le contenu de la bêta, à savoir : un mode multijoueur jusqu'à 6 vs 6 mais aussi une mission solo vous mettant dans la peau d'un soldat sud-coréen lors d'une mission de sauvetage d'une centrale nucléaire. Un mode entrainement permet quant à lui de prendre en main le jeu avec un parcours d'agilité.
D'autres modes de jeu arriveront à la sortie et la bêta ouverte ce week-end devrait peut être permettre d'en découvrir de nouveaux, dont le mode Warzone Resurgence qui amènera ler battle royale dans la bêta.

Qualité technique : le framerate d'abord, le reste ensuite

C'est évidemment à ce niveau que tout se joue pour certains joueurs, et le verdict est net : Digital Legends a fait le travail nécessaire pour garantir un expérience de jeu stable et notamment la promesse de 60 images par seconde.

Que ce soit en mode Dock ou en mode Portable, les objectifs sont atteints : le jeu est plutôt stable et si il y a quelques chute de framerate, ils proviennent lors de phases avec beaucoup d'animations et d'éléments à l'écran.
La qualité en mode solo était aussi au rendez-vous, avec là aussi quelques chutes de framerate lors des grosses explosions. Mais le jeu restait fluide, sans chargement trop long. On se sentait sur un jeu moderne et à la hauteur !
Evidemment, cette stabilité d'images a un prix et ce prix est cela de la qualité visuelle : les images sont moins nettes, avec un champ de visibilité assez restreint et des couleurs plus ternes. La distance d'affichage est le point le plus problématique, notamment pour le mutlijoueur puisqu'il rompt le principe d'équité face aux autres joueurs sur des machines plus puissantes. Heureusement, le jeu disposera d'une option pour restreindre le matchmaking aux seules consoles Nintendo Switch 2.

Notre avis après quelques heures de jeu

Soyons honnêtes : sur le papier, faire tourner un jeu Call of Duty de dernière génération sur la Nintendo Switch 2 ressemblait à une mission impossible. Le résultat pour le moment est un jeu plein de concessions mais en parité de contenu, avec du crossplay et c'est ce que nous demandions avant tout le reste !
Ces concessions ne sont pas que cosmétiques et la comparaison avec les autres supports fera mal mais "comparaison n'est pas raison" et il faut aussi savoir reconnaître un bon travail quand il a eu lieu !

La bêta ouverte ce week-end (à partir du 28 août, sans avoir besoin d'avoir réservé le jeu) nous permettra de replonger de nouveau dans la découverte du jeu sur Nintendo Switch 2, avant de découvrir rapidement le jeu complet en octobre prochain lors de sa sortie mondiale !
Call of Duty: Modern Warfare 4 | Reveal Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Call of Duty est bien de retour sur consoles Nintendo et la promesse faite par Microsoft et Activision nous semble tenue. Les joueurs pourront profiter d'une aventure complète lors de la sortie du jeu, avec hélas quelques concessions techniques qui sont justifiées. Nous sommes pressés d'en découvrir davantage dès la prochaine bêta notamment via le mode Warzone, puis au moment de la sortie du jeu.

Rendez-vous le 23 octobre pour la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Nintendo Switch 2 !
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