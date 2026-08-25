Preview de Call of Duty: Modern Warfare 4 : le retour de Call of Duty sur consoles Nintendo
Plus de dix ans après le dernier Call of Duty sur WiiU, la saga d'Activision est de retour sur consoles Nintendo. Découvrez nos impressions sur la beta de Call of Duty: Modern Warfare 4.Impressions
Treize ans d'attenteIl faut remonter à Call of Duty: Ghosts sur Wii U, en 2013, pour trouver trace d'un jeu Call of Duty sur une console Nintendo. Toute la génération de la Switch est passée à côté, malgré le succès incontesté de la console. Autant dire que l'arrivée de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Switch 2, le 23 octobre prochain, tient de l'événement pour l'écosystème Nintendo, et que nombreux sont ceux à attendre de savoir à quelle sauce allait être mangé Call of Duty sur Nintendo Switch 2.
Précision importante avant d'entrer dans le vif : Activision a présenté cette build comme une version bêta, antérieure au code final qui arrivera fin octobre. Tout ce qui suit est donc une photographie à un instant T, susceptible d'évoluer d'ici octobre.
1ère bonne nouvelle : un jeu à l'identique dans son contenuActivision a officialisé pendant l'événement que Digital Legends, studio barcelonais et filiale d'Activision, qui a travaillé sur plusieurs titres de la licence, est derrière la version Nintendo Switch 2, en partenariat direct avec Infinity Ward. Nous avons donc un jeu natif développé conjointement au reste des versions.
Autre garantie : la parité de contenu. La version Nintendo Switch 2 intégrera le même console que ses cousines sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Les mêmes modes de jeu (solo et multijoueur) et le même mises à jour de contenu. Nous voilà déjà rassuré !
Du solo et du multi pour découvrir le jeuLa build proposée lors du Call of Duty: Next reprend le contenu de la bêta, à savoir : un mode multijoueur jusqu'à 6 vs 6 mais aussi une mission solo vous mettant dans la peau d'un soldat sud-coréen lors d'une mission de sauvetage d'une centrale nucléaire. Un mode entrainement permet quant à lui de prendre en main le jeu avec un parcours d'agilité.
Qualité technique : le framerate d'abord, le reste ensuiteC'est évidemment à ce niveau que tout se joue pour certains joueurs, et le verdict est net : Digital Legends a fait le travail nécessaire pour garantir un expérience de jeu stable et notamment la promesse de 60 images par seconde.
Que ce soit en mode Dock ou en mode Portable, les objectifs sont atteints : le jeu est plutôt stable et si il y a quelques chute de framerate, ils proviennent lors de phases avec beaucoup d'animations et d'éléments à l'écran.
Notre avis après quelques heures de jeuSoyons honnêtes : sur le papier, faire tourner un jeu Call of Duty de dernière génération sur la Nintendo Switch 2 ressemblait à une mission impossible. Le résultat pour le moment est un jeu plein de concessions mais en parité de contenu, avec du crossplay et c'est ce que nous demandions avant tout le reste !
La bêta ouverte ce week-end (à partir du 28 août, sans avoir besoin d'avoir réservé le jeu) nous permettra de replonger de nouveau dans la découverte du jeu sur Nintendo Switch 2, avant de découvrir rapidement le jeu complet en octobre prochain lors de sa sortie mondiale !
Rendez-vous le 23 octobre pour la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Nintendo Switch 2 !
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