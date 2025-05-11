Rechercher sur Puissance Nintendo
Nintendo Store Disponible sur mobile le 05/11/2025
News Nintendo Store (mobile)

L’application Nintendo Store dispo sur iOS et Android : cachez la CB, on vous dit tout !

Nintendo a lancé son application Nintendo Store en Europe et en Amérique du Nord. L'appli donne accès au catalogue Switch/Switch 2, aux produits du Store mais aussi à votre historique complet de jeu sur Switch, 3DS et Wii U.

News
Nintendo a officiellement lancé son application Nintendo Store sur les appareils Android et iOS à l’échelle mondiale. Déjà disponible depuis plusieurs années au Japon sous le nom My Nintendo, cette version maintenant localisée et donc disponible en français nous permet à nous, simples et modestes joueurs occidentaux, de naviguer dans l’univers Nintendo depuis notre smartphone.
L'application Nintendo Store disponible en Occident
En plus de faciliter l’achat de jeux (en version physique et numérique comme le permet le site My Nintendo Store), d’accessoires ou de goodies officiels, l’application propose plusieurs fonctions bienvenues comme la consultation de l’activité de jeu en remontant très loin dans votre historique, ou la configuration de votre appareil pour vous permettre de recevoir des notifications sur les promotions en cours.

Une vitrine mobile (presque) complète

Une fois l’application téléchargée, les utilisateurs se connectent à leur compte et peuvent parcourir tout le catalogue proposé sur le My Nintendo Store : consoles, jeux Nintendo Switch et Switch 2, amiibo, vêtements ou produits dérivés. L’achat final s’effectuera toutefois via un passage par le navigateur web de votre appareil. Ca limite un peu l’expérience « tout-en-un » mais on imagine des petites contraintes pour un parcours d'achat 100% intégré qui viendra peut-être un jour. Rien de dramatique en soit.

Cela dit, la navigation sur l'application est fluide et agréable : l’interface est bien plus claire que celle de l’eShop sur la console. On peut également s’abonner aux notifications pour être alerté dès qu’un article de sa liste de souhaits est en promotion. Avec la multiplication des promotions, et à l’approche des Fêtes de fin d'année, cela pourrait s’avérer utile pour ceux qui guettent les bonnes affaires sans avoir à vérifier tous les jours.
L'application Nintendo Store disponible en Occident

Un journal d’activité qui remonte le temps

C’est peut-être la fonctionnalité la plus inattendue (et appréciée) de l’application : un historique détaillé de son activité de jeu, non seulement sur Nintendo Switch et Switch 2, mais aussi sur... 3DS et sur Wii U. Pour ces consoles plus anciennes, il faudra avoir lié son identifiant Nintendo Network (NNID) à son compte Nintendo. On a pu voir notre serveur Discord que certains utilisateurs qui avaient refusé la connexion à l'époque étaient naturellement privés de cet historique.
L'application Nintendo Store disponible en Occident
Contrairement aux informations assez vagues disponibles sur console, l’application affiche le temps de jeu quotidien par titre. De quoi réveiller quelques souvenirs… ou prendre conscience du temps passé à farmer dans Animal Crossing: New Horizon ou à chercher tous les Korogus dans Breath of the Wild ! (Toute ressemblance avec une situation existante ou ayant existé serait purement fortuite, évidemment).

Encore quelques limites mais un bon début

Si certains regrettent que l’achat se fasse toujours via navigateur externe, ou que l’app ne fusionne pas les services existants (comme Nintendo Switch Online car on se retrouve avec une énième application Nintendo sur nos smartphones), cette nouvelle plateforme marque une avancée dans la stratégie mobile de Nintendo. L’initiative semble d’ailleurs s’inscrire dans une vision plus globale, à l’heure où l’entreprise annonce de nouveaux records de ventes pour la Switch 2, déjà écoulée à plus de 10 millions d’exemplaires.

On aime beaucoup cette application: elle s’adresse à tous, collectionneurs, joueurs curieux de leurs stats, ou simplement ceux qui veulent faire du lèche-vitrine Nintendo depuis leur canapé.
L'application Nintendo Store disponible en Occident
L'avez-vous téléchargée ? Vous pouvez y accéder depuis votre store d'applications préféré, sur iOS c'est par ici et sur Android par là ! Quel est votre propre retour d'expérience ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Nintendo
