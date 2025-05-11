L’application Nintendo Store dispo sur iOS et Android : cachez la CB, on vous dit tout !
Nintendo a lancé son application Nintendo Store en Europe et en Amérique du Nord. L'appli donne accès au catalogue Switch/Switch 2, aux produits du Store mais aussi à votre historique complet de jeu sur Switch, 3DS et Wii U.News
Une vitrine mobile (presque) complèteUne fois l’application téléchargée, les utilisateurs se connectent à leur compte et peuvent parcourir tout le catalogue proposé sur le My Nintendo Store : consoles, jeux Nintendo Switch et Switch 2, amiibo, vêtements ou produits dérivés. L’achat final s’effectuera toutefois via un passage par le navigateur web de votre appareil. Ca limite un peu l’expérience « tout-en-un » mais on imagine des petites contraintes pour un parcours d'achat 100% intégré qui viendra peut-être un jour. Rien de dramatique en soit.
Cela dit, la navigation sur l'application est fluide et agréable : l’interface est bien plus claire que celle de l’eShop sur la console. On peut également s’abonner aux notifications pour être alerté dès qu’un article de sa liste de souhaits est en promotion. Avec la multiplication des promotions, et à l’approche des Fêtes de fin d'année, cela pourrait s’avérer utile pour ceux qui guettent les bonnes affaires sans avoir à vérifier tous les jours.
Un journal d’activité qui remonte le tempsC’est peut-être la fonctionnalité la plus inattendue (et appréciée) de l’application : un historique détaillé de son activité de jeu, non seulement sur Nintendo Switch et Switch 2, mais aussi sur... 3DS et sur Wii U. Pour ces consoles plus anciennes, il faudra avoir lié son identifiant Nintendo Network (NNID) à son compte Nintendo. On a pu voir notre serveur Discord que certains utilisateurs qui avaient refusé la connexion à l'époque étaient naturellement privés de cet historique.
Encore quelques limites mais un bon débutSi certains regrettent que l’achat se fasse toujours via navigateur externe, ou que l’app ne fusionne pas les services existants (comme Nintendo Switch Online car on se retrouve avec une énième application Nintendo sur nos smartphones), cette nouvelle plateforme marque une avancée dans la stratégie mobile de Nintendo. L’initiative semble d’ailleurs s’inscrire dans une vision plus globale, à l’heure où l’entreprise annonce de nouveaux records de ventes pour la Switch 2, déjà écoulée à plus de 10 millions d’exemplaires.
On aime beaucoup cette application: elle s’adresse à tous, collectionneurs, joueurs curieux de leurs stats, ou simplement ceux qui veulent faire du lèche-vitrine Nintendo depuis leur canapé.
