Metroid Prime 4: Beyond : Samus lutte pour sa survie dans une nouvelle bande-annonce « Survivre »

Nintendo dévoile une nouvelle bande-annonce pour Metroid Prime 4: Beyond. Une vidéo trop courte mais aussi très prometteuse, qui mêle pouvoirs psychiques, action cinématographique et exploration désertique. On décortique tout ça à J-30 de sa sortie !

News
À un mois de sa sortie, il est temps que Metroid Prime 4: Beyond suscite un peu de curiosité de la part des fans. Et quoi de mieux qu'une vidéo mise en ligne sur la chaîne YouTube de Nintendo of America pour nous faire lever les yeux ? L'éditeur vient de publier une nouvelle bande-annonce intitulée « Survive », concentrée, rythmée et riche en révélations sur ce que nous réserve le retour de Samus Aran. Rappelons que le jeu est attendu pour le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Une bande-annonce dense et dynamique

D'une durée d'un peu plus d'une minute, la vidéo dévoile plusieurs nouveautés intrigantes, à commencer par l'utilisation de plateformes psychiques qui ajoutent une dimension visuelle et stratégique aux phases d’exploration. On voit aussi Samus dans une zone désertique ouverte, pilotant le mystérieux véhicule que nous avions pu découvrir lors du dernier Nintendo Direct, Vi-O-La.
Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - Survive
Retrouvez la vidéo sur YouTube
D'autres extraits dévoilent :
- des véhicules étranges en mouvement dans une jungle luxuriante,
- un combat cinématique contre une meute de loups,
- des scènes aériennes intenses, façon « dogfight »,
- et un passage remarqué où Samus effectue un « Akira slide », clin d'œil stylisé à la célèbre manœuvre du film d’animation japonais.

Plusieurs séquences ont déjà été vues dans les précédentes vidéos, il faut quand même le dire !

Un contexte mystérieux et psych(édél)ique

Rappelons que le jeu débutera sur une planète répondant au nom de Viewros, une planète ancienne autrefois habitée par une civilisation disparue. Samus, après un accident spatial, s'y retrouve isolée. Elle y développe de nouveaux pouvoirs psychiques, capables de manipuler les faisceaux, actionner des mécanismes ou ouvrir certaines portes.

L’objectif sera d’explorer cette planète, de comprendre l’origine de ses nouveaux pouvoirs et, bien sûr, de trouver un moyen de rentrer chez elle. Une recette fidèle à la série Prime, avec une touche inédite.

Courage, plus qu'un mois à devoir patienter

Metroid Prime 4: Beyond sort donc dans un mois tout pile, et cette bande-annonce vient rappeler tout le potentiel de ce retour très attendu de la belle héroïne imaginée par Yoshio Sakamoto. Samus semble prête à explorer une nouvelle facette de son univers, et le moins que l'on puisse dire est qu'en effet, survivre ne sera pas une mince affaire !

Et vous, qu'avez-vous pensé de cette bande-annonce « Survive » ? L’utilisation des pouvoirs psychiques vous intrigue-t-elle ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Youtube et NintendoLife, Nintendo Everything, Vooks, et Gematsu
