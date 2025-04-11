News

Metroid Prime 4: Beyond : Samus lutte pour sa survie dans une nouvelle bande-annonce « Survivre »

Nintendo dévoile une nouvelle bande-annonce pour Metroid Prime 4: Beyond. Une vidéo trop courte mais aussi très prometteuse, qui mêle pouvoirs psychiques, action cinématographique et exploration désertique. On décortique tout ça à J-30 de sa sortie !