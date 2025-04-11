Démarrez la journée en douceur avec Animal Crossing: New Leaf sur Nintendo Music !
En ce jour de publication des résultats financiers de Nintendo, quelle meilleure façon de commencer la journée qu'avec les mélodies relaxantes d'Animal Crossing: New Leaf ?
Profitant de cette nouvelle fonctionnalité basée sur l'heure, Nintendo a choisi de l'appliquer à l'ajout hebdomadaire de contenu sur son application. C'est ainsi que les musiques d'Animal Crossing: New Leaf, le titre emblématique sorti en 2013 sur Nintendo 3DS, font leur entrée.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.