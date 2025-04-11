Rechercher sur Puissance Nintendo
Animal Crossing: New Leaf Disponible sur 3DS depuis le 14/06/2013
News Animal Crossing: New Leaf (3DS)

Démarrez la journée en douceur avec Animal Crossing: New Leaf sur Nintendo Music !

En ce jour de publication des résultats financiers de Nintendo, quelle meilleure façon de commencer la journée qu'avec les mélodies relaxantes d'Animal Crossing: New Leaf ?

News
Nintendo Music a récemment célébré son premier anniversaire (la semaine dernière) et, pour l'occasion, Nintendo a déployé une mise à jour ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Cette dernière permet aux utilisateurs d'écouter les thèmes d'Animal Crossing: New Horizons en temps réel, synchronisés avec l'heure de la journée.

Profitant de cette nouvelle fonctionnalité basée sur l'heure, Nintendo a choisi de l'appliquer à l'ajout hebdomadaire de contenu sur son application. C'est ainsi que les musiques d'Animal Crossing: New Leaf, le titre emblématique sorti en 2013 sur Nintendo 3DS, font leur entrée.
Cet ajout conséquent met à disposition pas moins de 188 morceaux, totalisant une durée d'écoute impressionnante de quatre heures et cinquante-trois minutes ! De quoi plonger dans l'ambiance sereine du jeu et assurer un excellent départ pour votre journée, en attendant de découvrir les chiffres clés de la firme de Kyoto sur Puissance Nintendo.
