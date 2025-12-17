News
La Game Boy mise à l'honneur sur Nintendo Music !
Au programme de cette semaine, la sortie d'une bande originale vieille d'un siècle ... ou presque !
On vous dit tout dans cet article.
Après une ration plutôt copieuse de Yoshi la semaine dernière, l'application Nintendo Music voit débarquer la bande originale du premier épisode de la mythique saga des Super Mario Land sorti sur la toute aussi légendaire Game Boy en Noir et Blanc.
Les différents morceaux s'accompagnent de visuels verdâtres qui vous rappelleront certainement tout le chemin parcouru jusqu'à notre chère Nintendo Switch 2 !
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de Nintendo Music. L'application est disponible sur iOS et Android, accessible gratuitement à tous les abonnés Nintendo Switch Online !
