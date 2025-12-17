Rechercher sur Puissance Nintendo
La Game Boy mise à l'honneur sur Nintendo Music !

Au programme de cette semaine, la sortie d'une bande originale vieille d'un siècle ... ou presque !
On vous dit tout dans cet article.

News
Après une ration plutôt copieuse de Yoshi la semaine dernière, l'application Nintendo Music voit débarquer la bande originale du premier épisode de la mythique saga des Super Mario Land sorti sur la toute aussi légendaire Game Boy en Noir et Blanc.
Ce ne sont pas moins de 33 morceaux issus de la bande originale composée intégralement par Hirokazu Tanaka connu pour avoir imaginé les musiques de grands chefs d'œuvres sur la Nintendo Nes comme Duck Hunt, Balloon Fight ou encore Metroid.

Les différents morceaux s'accompagnent de visuels verdâtres qui vous rappelleront certainement tout le chemin parcouru jusqu'à notre chère Nintendo Switch 2 !
Du coup, vous l'aurez compris, Mario vous accompagnera jusqu'à la dernière semaine avant le passage du Père Noel ! Mais que nous réserve-t-il ?

On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de Nintendo Music. L'application est disponible sur iOS et Android, accessible gratuitement à tous les abonnés Nintendo Switch Online !
Nintendo Music Disponible sur mobile depuis le 31/10/2024
Super Mario Land Disponible sur GB depuis le 28/09/1990
