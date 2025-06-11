Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est dispo : le Musō Zelda débarque sur Switch 2
Nintendo a mis en ligne, de manière opportune, la bande-annonce de lancement d’Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, car le jeu est aujourd'hui disponible exclusivement sur Switch 2.News
Une aventure inédite centrée sur ZeldaCette fois-ci, c’est naturellement la princesse Zelda elle-même qui occupe le devant de la scène. Armée de son propre sceau mystique, elle mène les forces d’Hyrule dans une guerre contre une menace encore plus ancienne que Ganon. Les événements se déroulent bien avant ceux de Breath of the Wild, logiquement, mais on vous invite à en lire plus dans notre test complet du jeu à lire sur PN.
Si jamais vous vous demandez ce qu'est Hyrule Warriors, on rappelle que le titre mise sur des combats de masse, un principe typique du genre "Musō" auquel la série se rattache, dans laquelle le joueur affronte des centaines d’ennemis dans des batailles qui partent donc dans tous les sens. On y retrouve des visages familiers de la série, mais aussi de nouveaux personnages jouables au gré du scénario imaginé par les équipes de développement.
Un vrai bond technique sur Switch 2L’un des reproches formulés envers L’Ère du Fléau concernait sa technique en demi-teinte, il faut dire que la Switch n'était peut-être pas tout à fait au niveau de ce que le jeu exigeait. Bonne nouvelle ici car sur Switch 2, Les Chroniques du Sceau bénéficie d’un affichage plus fluide, d’environnements plus détaillés et de temps de chargement réduits (encore une fois on vous en dit plus dans notre test sur ce sujet).
La bande-annonce de lancement met en avant les cinématiques spectaculaires, les combinaisons d’attaques spéciales et les nouvelles mécaniques liées au pouvoir du sceau, que les fans peuvent découvrir dès aujourd’hui sur leur console !
Et vous, allez-vous vous lancer dans cette nouvelle guerre contre les ténèbres ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : Nintendo France (YouTube)
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.