Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau Disponible sur Switch 2 le 06/11/2025
News Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau (Switch 2)

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est dispo : le Musō Zelda débarque sur Switch 2

Nintendo a mis en ligne, de manière opportune, la bande-annonce de lancement d’Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, car le jeu est aujourd'hui disponible exclusivement sur Switch 2.

News
Annoncé en grande pompe lors du Nintendo Direct dédié à la Switch 2, nous y voilà : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est désormais disponible sur la nouvelle console hybride de Nintendo. Nintendo France a publié aujourd’hui la bande-annonce de lancement, à découvrir ici :
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau - Maintenant disponible ! (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Ce nouvel épisode de la série Hyrule Warriors, développé par Omega Force et édité par Koei Tecmo détenteur de la série des Dynasty Warriors, se veut à la fois une suite spirituelle de L’Ère du Fléau sorti en 2020 et un pont scénaristique vers The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il est proposé en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Une aventure inédite centrée sur Zelda

Cette fois-ci, c’est naturellement la princesse Zelda elle-même qui occupe le devant de la scène. Armée de son propre sceau mystique, elle mène les forces d’Hyrule dans une guerre contre une menace encore plus ancienne que Ganon. Les événements se déroulent bien avant ceux de Breath of the Wild, logiquement, mais on vous invite à en lire plus dans notre test complet du jeu à lire sur PN.

Si jamais vous vous demandez ce qu'est Hyrule Warriors, on rappelle que le titre mise sur des combats de masse, un principe typique du genre "Musō" auquel la série se rattache, dans laquelle le joueur affronte des centaines d’ennemis dans des batailles qui partent donc dans tous les sens. On y retrouve des visages familiers de la série, mais aussi de nouveaux personnages jouables au gré du scénario imaginé par les équipes de développement.

Un vrai bond technique sur Switch 2

L’un des reproches formulés envers L’Ère du Fléau concernait sa technique en demi-teinte, il faut dire que la Switch n'était peut-être pas tout à fait au niveau de ce que le jeu exigeait. Bonne nouvelle ici car sur Switch 2, Les Chroniques du Sceau bénéficie d’un affichage plus fluide, d’environnements plus détaillés et de temps de chargement réduits (encore une fois on vous en dit plus dans notre test sur ce sujet).

La bande-annonce de lancement met en avant les cinématiques spectaculaires, les combinaisons d’attaques spéciales et les nouvelles mécaniques liées au pouvoir du sceau, que les fans peuvent découvrir dès aujourd’hui sur leur console !

Et vous, allez-vous vous lancer dans cette nouvelle guerre contre les ténèbres ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Nintendo France (YouTube)
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil