Légendes Pokémon : Z-A dévoile son DLC Méga-Dimension
Quelques semaines après la sortie de Légendes Pokémon : Z-A, Game Freak et Nintendo ont dévoilé des informations concernant le DLC Méga-DimensionNews
Aujourd'hui, soit que quelques semaines après la sortie du jeu, Nintendo et Game Freak ont dévoilé une nouvelle bande annonce ainsi que des information concernant ce DLC :
Des choses bizarres se passent à Illumis ! En effet des failles inter-dimensionnelles sont apparues. La Team MZ, motivée à comprendre ce phénomène, auront besoin des capacités très spéciales de Hoopa. Ainsi vous découvrirez un nouvel Illumis et des Pokémons puissants et inconnus à Kalos.
Cette aventure vous fera rencontrer également Cornélia, la championne de Yantreizh de Pokémon X et Y. Cette dernière dispose d'une passion pour la Méga Evolution et pour le Nouvel Illumis.
Le DLC sera également l'occasion de rencontrer Diancie, le Pokémon Joyau et de sa méga gemme via une mission secondaire.
Légendes Pokémon : Z-A Méga-Dimension est annoncé sur Nintendo Switch 1 et 2 le 10 décembre.
