Légendes Pokémon : Z-A dévoile son DLC Méga-Dimension

Légendes Pokémon : Z-A - Méga-Dimension | Nouvelle bande-annonce !

Lors de sa dernière annonce, Légendes Pokémon : Z-A avait surpris en annonçant le DLC "Mega-Dimension" ainsi que l'officialisation de 2 formes méga évoluées pour Raichu.Aujourd'hui, soit que quelques semaines après la sortie du jeu, Nintendo et Game Freak ont dévoilé une nouvelle bande annonce ainsi que des information concernant ce DLC :En plus de voir apparaitre les méga évolution de Eoko et de Glaivodo, vous pourrez faire la rencontre d'Anya, accompagnée de Hoopa, le Pokémon Chenapan.Des choses bizarres se passent à Illumis ! En effet des failles inter-dimensionnelles sont apparues. La Team MZ, motivée à comprendre ce phénomène, auront besoin des capacités très spéciales de Hoopa. Ainsi vous découvrirez un nouvel Illumis et des Pokémons puissants et inconnus à Kalos.Cette aventure vous fera rencontrer également Cornélia, la championne de Yantreizh de Pokémon X et Y. Cette dernière dispose d'une passion pour la Méga Evolution et pour le Nouvel Illumis.Le DLC sera également l'occasion de rencontrer Diancie, le Pokémon Joyau et de sa méga gemme via une mission secondaire.Légendes Pokémon : Z-A Méga-Dimension est annoncé sur Nintendo Switch 1 et 2 le 10 décembre.