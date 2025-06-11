Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau aura droit à deux mises à jour gratuites

Aujourd’hui, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est sorti en exclusivité sur Nintendo Switch 2. À l’occasion de cette sortie, Koei Tecmo a pris la parole pour annoncer que des mises gratuites étaient prévues pour le jeu. Pour l'instant, les détails concernant le contenu de ces mises à jour n'ont pas été dévoilés, pas plus que les dates de sortie exactes. Cependant, Koei Tecmo a promis que ces ajouts permettront aux joueurs de prolonger le plaisir de jeu.Au total, deux mises à jour gratuites sont prévues.Pour ce qui est du contenu payant, rien n'a été annoncé pour le moment. Rappelons que le précédent jeu de la série, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, avait bénéficié d'un Pass d'Extension qui avait enrichi le jeu avec une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, des armes additionnelles, et bien plus encore.Enfin, pour information, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est passé en version 1.0.1, pensez à faire la mise à jour pour profiter d’une expérience optimale.