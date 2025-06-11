Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau aura droit à deux mises à jour gratuites
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau vient a peine de sortir que Koei Tecmo confirme déjà que des mises à jour gratuites arriveront prochainement.
Au total, deux mises à jour gratuites sont prévues.Pour ce qui est du contenu payant, rien n'a été annoncé pour le moment. Rappelons que le précédent jeu de la série, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, avait bénéficié d'un Pass d'Extension qui avait enrichi le jeu avec une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, des armes additionnelles, et bien plus encore.
Enfin, pour information, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est passé en version 1.0.1, pensez à faire la mise à jour pour profiter d’une expérience optimale.
