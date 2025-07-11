Rechercher sur Puissance Nintendo
Bilan financier et projets pour les années à venir (en plus de la Switch 2)

Nintendo a profité de son bilan financier pour dévoiler ses projets pour les futures années en plus de la Switch 2.

La Nintendo Switch 2 est un .... SUCCES !

Disponible depuis le 5 juin 2025 avec Mario Kart World, la Nintendo Switch 2 est la nouvelle console de Nintendo. Annoncée comme un véritable amélioration par le constructeur japonais, la nouvelle version de la Switch pouvait faire craindre à un succès relatif.

En date du 4 novembre, Nintendo a écoulé pas moins de 10,36 millions d'exemplaire de Nintendo Switch 2 en l'espace de 6 mois. La nouvelle console fait donc mieux que les ventes totales de WiiU (10.35 millions).

La Nintendo Switch originelle n'est pas en reste et culmine maintenant à 150,01 millions d'exemplaire. La console de Nintendo arrive désormais au niveau des ventes de la console N°1 de Nintendo : la Nintendo DS (150,02 millions) et se rapproche doucement des ventes de la Playstation 2 (160 millions).


Côté jeux, Ceux sont plus de 20,6 millions de titres qui ont trouvés preneurs. Le jeu de lancement de la Nintendo Switch 2 : Mario Kart World enregistre quelque 9,57 millions de ventes, suivi par Donkey Kong Bananza avec 3,49 millions. Nul doute que Légendes Pokémon : Z-A devrait rejoindre ce podium au prochain bilan financier.

La Nintendo Switch 2 en 2025-2026

Après ce record, Nintendo a revu ses chiffres et espère dorénavant vendre 19 millions de Nintendo Switch 2 pour la première année de commercialisation.

Et pour cela, elle pourra compter sur les sorties de :
Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau – 6 novembre 2025
Kirby Air Riders – 20 novembre 2026
Metroid Prime 4: Beyond – 4 décembre 2025
Animal Crossing: New Horizons (Switch 2) – 15 janvier 2026
Mario Tennis Fever – 12 février 2026
Super Mario Bros. Wonder (Switch 2) – printemps 2026
Yoshi and the Mysterious Book – printemps 2026
Pokémon Pokopia – 2026
Fire Emblem: Fortune’s Weave – 2026

Cependant, le constructeur japonais a confirmé son intérêt de développer des titres pour la Nintendo Switch 2. La Nintendo Switch originale ne devrait disposer de la sortie que de quelques titres à l'avenir.

Nintendo n'est pas que la Switch ?

Bien que la recette fiscale de Nintendo soit en grande partie engendrée par la vente de console et de jeux, Big N a indiqué son intérêt d'investir dans plusieurs autres domaines comme le marchandising (avec l'ouverture de boutiques dédiées), d'expérience via les parcs d'attraction et les musées de la marque mais également dans le cinéma.

Et c'est sur ce point que Nintendo a surpris en indiquant travailler sur plusieurs films. En plus de Super Mario Galaxy - le film, toujours imaginé par Illumination et prévu pour avril 2026, et de The Legend of Zelda (qui commence sa production en Nouvelle Zélande), Nintendo a confirmer investir dans le cinéma avec au moins 2 autres films. Aucun indice sur les univers ou les personnages qui seront mis en lumière n'ont été dévoilés pour le moment même si des rumeurs parlent de Donkey Kong, de Luigi, de Metroid ou d'Animal Crossing. Est ce que Nintendo envisage un univers connecté comme Marvel, le futur nous le dira !

La constructeur japonais est également revenu sur ses propos et envisage désormais d'acquérir des sociétés de développement pour en faire des filiales et d'agrandir les infrastructures de développement. Cependant, il est peu probable de Nintendo procède à ces changements de façon agressive et privilégie l'acquisition d'actifs à l'instar de Monolith Software et de Mercury Steam.
Nintendo a donc réussi son coup avec la Nintendo Switch 2 ! Le constructeur peut donc désormais se concentrer sur sa nouvelle console et sur ses projets au cinéma ou en investissements. Nul doute que Big N a déjà prévu une année 2026 surprenante. Et vous, avez vous craqué pour la Nintendo Switch 2 ?
