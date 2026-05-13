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Un homme arrêté après avoir menacé de faire exploser le siège de Nintendo

Un individu de 27 ans, sans emploi, a été interpellé par la police de Kyoto après avoir envoyé des courriers menaçants au siège de Big N, affirmant avoir "déjà planté plusieurs bombes" dans les locaux.

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Un homme de 27 ans a été arrêté le 12 mai 2026 pour obstruction à l'activité commerciale
  • Il a envoyé des lettres menaçantes au siège de Nintendo à Kyoto en mars, évoquant des bombes déjà posées dans les locaux
  • Nintendo avait signalé les faits à la police le 16 mars ; une fouille n'avait rien révélé de suspect
  • Le suspect a reconnu les faits ; son mobile reste inconnu et fait l'objet d'une enquête

La police a arrêté un homme suspecté d'avoir envoyé des menaces à Nintendo courant mars 2026. Ce n'est malheureusement pas la première fois que Big N se retrouve dans ce genre de situation. Le 12 mai 2026, la police du commissariat de Minami à Kyoto a procédé à l'arrestation d'un homme de 27 ans, sans emploi, domicilié à Hekinan dans la préfecture d'Aichi. Le chef d'accusation retenu : obstruction à l'activité commerciale, une qualification juridique déjà utilisée dans les précédentes affaires du même type visant Nintendo au Japon.

Des lettres aux formules inquiétantes

L'individu avait envoyé des courriers au siège de Nintendo à Kyoto en mars, contenant des messages pour le moins alarmants. On y trouvait notamment des phrases comme "Je vais tous vous faire exploser", "Mes plans ne peuvent pas être contrariés", et l'affirmation d'avoir "déjà planté plusieurs bombes" dans les locaux de l'entreprise. Nintendo avait transmis ces courriers à la police le 16 mars. Les forces de l'ordre avaient fouillé les lieux, sans trouver le moindre engin suspect.

L'affaire avait pourtant pris suffisamment au sérieux pour mener à cette arrestation, environ deux mois après les premiers signalements. Le suspect a depuis reconnu les faits. Quant au motif, il reste pour l'heure inconnu ; la police poursuit son investigation.

Un phénomène qui se répète

Cette arrestation s'inscrit dans une série d'incidents qui touchent Nintendo depuis plusieurs années. En 2022, une femme avait été arrêtée pour avoir envoyé au siège de la société un certificat de décès au nom d'un dirigeant, accompagné de menaces de mort.

Plus récemment, entre août et novembre 2023, un fonctionnaire municipal du nom de Kenshin Kazama avait envoyé 39 messages de menaces via le formulaire de contact officiel de Nintendo, ciblant les participants des tournois Splatoon et de l'événement Nintendo Live.

Ces menaces avaient conduit à l'annulation de la finale nationale Splatoon Koshien 2023 et du Nintendo Live 2024 Tokyo. Kazama avait été arrêté en avril 2024 et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis de quatre ans par le tribunal de district de Kyoto.

Ce contexte d'hyper-vigilance s'explique en grande partie par l'incendie criminel du studio Kyoto Animation en juillet 2019, qui avait coûté la vie à 36 personnes. Depuis ce drame, toute menace visant une entreprise établie à Kyoto est traitée avec le plus grand sérieux par les autorités. Lors du procès Kazama, un employé de Nintendo avait d'ailleurs déclaré que les messages reçus lui avaient immédiatement rappelé cette tragédie.

À lire aussi : Arrestation suite aux menaces qui ont conduit à l'annulation de Nintendo Live 2024

On espère que cette nouvelle arrestation débouchera rapidement sur des éléments de réponse quant au mobile du suspect, et que la situation n'ira pas plus loin. Les employés de Nintendo, comme ceux de n'importe quelle entreprise, ne devraient pas avoir à vivre avec ce type de pression.

Sources : KTV News, Automaton West, Nintendo Everything
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