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Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition A paraître sur Switch 2
News Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition (Switch 2)

Devil May Cry 5 pourrait arriver sur Switch 2 avec une Devil Hunter Edition

Une classification venue d'Asie suggère l’arrivée de Devil May Cry 5 sur Switch 2 dans une nouvelle édition, encore non officialisée par Capcom.

News
Résumé de cette actualité en 5 points :
  • Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition a été classifié pour Switch 2
  • L’information provient d’un organisme de classification taïwanais
  • Aucune annonce officielle de Capcom pour le moment
  • Une sortie semble probable, mais reste à confirmer officiellement
  • Devil May Cry 5 n’était jamais sorti sur une console Nintendo jusque-là

Le beat’em all Devil May Cry 5 pourrait bien faire un détour par la Nintendo Switch 2. Une nouvelle classification repérée ces derniers jours évoque en effet une édition inédite baptisée Devil Hunter Edition, laissant penser qu’une annonce officielle pourrait intervenir prochainement.

Une fuite venue des organismes de classification

L’information provient du Taiwan Digital Game Rating Committee, qui a enregistré une version Switch 2 de Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition. Ce type d’apparition n’est pas rare dans l’industrie : plusieurs jeux ont déjà été révélés de cette manière avant leur officialisation, sans doute au grand dam des équipes marketing des éditeurs concernés !

Pour l’heure, Capcom n’a rien confirmé. Mais la présence du jeu dans une base de classification reste un indicateur généralement fiable quant à une sortie à venir.

Un retour attendu pour Dante sur console Nintendo

Sorti initialement en 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, Devil May Cry 5 n’a jamais été proposé sur une console Nintendo. Seuls les épisodes précédents avaient eu droit à des portages sur Switch, laissant les fans de Dante sur leur faim.

Cette Devil Hunter Edition pourrait donc combler ce manque, en proposant une version adaptée aux capacités de la Switch 2. Reste à savoir si elle intégrera les contenus de la Special Edition sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series, comme le personnage de Vergil ou certains modes supplémentaires.

Une édition qui s’inscrit dans la stratégie récente de Capcom

Depuis le lancement de la Switch 2, Capcom multiplie les sorties sur la machine, avec des titres comme Resident Evil Requiem ou encore Street Fighter 6. L’arrivée de Devil May Cry 5 s’inscrirait donc dans cette dynamique de soutien à la console.

En attendant une confirmation officielle, cette classification suffit déjà à alimenter les attentes des joueurs. Une annonce lors d’un prochain événement Nintendo ou d’une communication dédiée de Capcom semble désormais plausible.

Bande-annonce du jeu

En attendant d’en savoir plus sur cette Devil Hunter Edition, difficile de ne pas imaginer le potentiel d’un tel titre en mode portable. Entre combats nerveux et mise en scène spectaculaire, Devil May Cry 5 pourrait trouver un nouveau public sur Switch 2.
Devil May Cry 5 Special Edition - Launch Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
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Sources : Nintendo Everything, Gematsu, Nintendo Insider
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