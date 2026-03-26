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[Spoiler] Un nouveau héros s’invite dans Super Mario Galaxy Le Film avant sa sortie

À quelques jours de la sortie, Nintendo confirme la présence d'un personnage apprécié des fans de Nintendo dans Super Mario Galaxy Le Film.

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Alors que The Super Mario Galaxy Movie arrive en salles ce 1er avril, Nintendo continue de distiller les dernières informations autour du long-métrage. La firme a officialisé sur ses réseaux sociaux la présence de Fox McCloud, héros emblématique de la série Star Fox. Cette annonce confirme des indices déjà repérés par les fans dans les bandes-annonces diffusées ces dernières semaines.

Un caméo logique dans un Mario tourné vers l’espace

Le choix d’intégrer Fox McCloud n’a rien d’anodin. Dans ce nouvel opus, Mario et ses alliés quittent le Royaume Champignon pour une aventure spatiale, un terrain familier pour le pilote de l’Arwing. L’apparition du renard s’inscrit donc naturellement dans l’univers du film, même si son rôle précis reste encore mystérieux.

Pour l’instant, ni l’ampleur de sa participation ni son doubleur n’ont été révélés. Certains évoquent déjà des séquences d’action inspirées de l’esprit de Super Smash Bros., avec pourquoi pas des interactions entre plusieurs licences emblématiques de Nintendo.

Avant même la confirmation de Nintendo, une partie de la communauté avait déjà flairé la présence du renard. Des détails dans les vidéos promotionnelles et un poster récemment publié montraient clairement le personnage.
Poster de Super Mario Galaxy Le Film avec Fox McLoud en tête d'affiche

Vers un univers cinématographique façon Smash Bros. ?

L’apparition de Fox McCloud relance une question qui revient souvent depuis le premier film : Nintendo prépare-t-il un univers partagé au cinéma ? Deux pistes se dégagent actuellement.

La première concerne un éventuel film dédié à Star Fox, à l’image de ce qui semble prévu pour Donkey Kong. La seconde, plus ambitieuse, imagine déjà un long-métrage inspiré de Super Smash Bros., réunissant plusieurs franchises dans une même aventure. On y croit un peu moins, sauf si Sakurai est de la partie pour donner un semblant de cohésion à tout cela !

A lire aussi : McDonald's accompagne la sortie de Super Mario Galaxy Le Film

Avec le succès du premier film Mario et l’engouement autour de ce nouvel épisode galactique, cette hypothèse n’a rien d’irréaliste. Reste à voir si ce caméo est un simple clin d’œil ou le début d’un projet plus vaste. En attendant, il faudra patienter jusqu’au 1er avril pour découvrir comment Fox McCloud s’intègre à cette aventure cosmique.

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Sources : Gamereactor, Siliconera, Eurogamer
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