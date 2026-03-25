Happy Super Mario Galaxy au Mc Do !

Des jouets à croquer !

Comment combler votre galaxie de papilles

Les infinity Stars : des étoiles panées à base de fromage fondu pané au cheddar

Les Sauces Power-Up : un trio de sauces spéciales ou l'on retrouvera une sauce Creamy Champignon, une mystérieuse sauce Infinity, et une sauce Jalapeños servies dans un porte sauce aux couleurs du film.

Le McFlurry Infinity : un McFlurry surmonté de popcorn caramel et accompagné de son coulis au caramel. De quoi prendre du poids et ressortir son Ring Fit.

Un mystérieux concours ….

A une semaine de la sortie au cinéma du film tant attendu Super Mario Galaxy, vous avez certainement faim de nouveautés au sujet du blockbuster de ce début d’année. Pour combler votre appétit, Mc Donalds a la réponse et sort donc une campagne à l’effigie de Super Mario Galaxy.A notre grande surprise, Mc Donalds profite de la sortie du film pour réintroduire les jouets en plastique ! Quoi de mieux pour faire monter votre IMC et réactiver votre collectionnite aigue.Ce ne sont pas moins de 12 figurines à collectionner reprenant les personnages phares du film. Cette semaine on commence par Luigi Grenouille mais il y a fort à parier qu'Harmonie, Mario et Luma remporteront un franc succès.Au menu du jour, des recettes inédites se dévoilent :Mais le clou du spectacle se dévoile lorsque vous faites l’achat d’un menu Best Of ou Maxi Best Of Super Mario Galaxy : Le Film.Vous pourrez ainsi obtenir une des 4 pièces dorées à collectionner. Mais encore mieux ! Si vous découvrez à la place de celle-ci, une pièce rouge faites-moi signe ! En effet, je rêve de visiter en famille le parc Universal Orlando Resort en Floride, et cette pièce pourrait avoir un rapport...D’ici là on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans les salles obscures pour la sortie de Super Mario Galaxy Le Film !