News Finance et chiffres de vente
Selon Bloomberg, Nintendo réduirait la production de Switch 2 de 30%
Bloomberg indique dans un article paru cette nuit que Nintendo aurait revu à la baisse la production de la Switch 2 face à une demande plus faible aux États-Unis.News
Résumé en 4 points :
Nintendo aurait décidé de revoir à la baisse la production de la Switch 2, selon une information relayée par le site économique américain Bloomberg. Big N viserait désormais environ 4 millions d’unités produites sur le trimestre, contre 6 millions initialement prévues. Cette décision ferait suite à une demande jugée inférieure aux attentes, en particulier aux États-Unis après la période des Fêtes. Nintendo n'a pas réagi à cette info.
Le Japon, de son côté, continuerait de mieux répondre aux attentes, en partie grâce à une version plus abordable mais qui selon d'autres sources serait vendue à perte pour Nintendo. Une première pour le fabricant qui souhaitait toutefois soutenir la demande sur son marché intérieur.
qui avait permis à l’action de progresser d’environ 15 % en deux jours.
Entre-temps, Nintendo a également lancé un programme de rachat d’actions avec déjà 1,6 milliard d’euros investis, une opération présentée comme un moyen de soutenir la valeur du titre.
Reste à voir si les prochaines sorties, à commencer par les titres récents comme Pokopia, permettront de relancer la dynamique sur les marchés occidentaux, ou si Nintendo devra ajuster plus largement sa stratégie autour de la Switch 2 dans les mois à venir. A la fin de la semaine, tous les regards sont tournée vers la version Switch 2 de Super Mario Bros Wonder, puis la sortie de Tomodachi Life qui suscite un certain intérêt sur les réseaux sociaux à la moindre publication de post de la part de Nintendo.
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Source : Bloomberg
Crédit graphiques : Google Finance
- Nintendo aurait réduit de plus de 30% la production de Switch 2, selon Bloomberg.
- La demande aurait été inférieure aux attentes, notamment sur le marché américain.
- L’action Nintendo a reculé nettement mardi après-midi à Tokyo
- La société n'a pas souhaité réagir auprès de Bloomberg et maintiendrait ses objectifs de ventes annuelles autour de 20 millions d’unités.
Nintendo aurait décidé de revoir à la baisse la production de la Switch 2, selon une information relayée par le site économique américain Bloomberg. Big N viserait désormais environ 4 millions d’unités produites sur le trimestre, contre 6 millions initialement prévues. Cette décision ferait suite à une demande jugée inférieure aux attentes, en particulier aux États-Unis après la période des Fêtes. Nintendo n'a pas réagi à cette info.
Une production ajustée après des ventes en retraitD’après les éléments rapportés par le site (qui n'a pas toujours tapé juste dans ses "indiscrétions" mais on saura d'ici quelques semaine ce qu'il en est vraiment), la Switch 2 n’aurait pas maintenu le rythme attendu après son lancement pourtant solide. Si la console a connu un démarrage record en juin avec plus de 17 millions d’unités écoulées en quelques mois, la dynamique se serait essoufflée, notamment sur le marché américain.
Le Japon, de son côté, continuerait de mieux répondre aux attentes, en partie grâce à une version plus abordable mais qui selon d'autres sources serait vendue à perte pour Nintendo. Une première pour le fabricant qui souhaitait toutefois soutenir la demande sur son marché intérieur.
Une réaction immédiate sur le titre en bourseL’information a semble-t-il eu un effet direct sur l’action Nintendo, qui a reculé jusqu’à 6 % à la Bourse de Tokyo dans la journée de mardi.
qui avait permis à l’action de progresser d’environ 15 % en deux jours.
Un contexte boursier déjà agité ces dernières semainesCette baisse s’inscrit dans une séquence plus large. Avant le regain lié à Pokopia, l’action Nintendo avait déjà subi une chute notable de 13,2%, malgré le bon lancement initial de la console.
Entre-temps, Nintendo a également lancé un programme de rachat d’actions avec déjà 1,6 milliard d’euros investis, une opération présentée comme un moyen de soutenir la valeur du titre.
Des objectifs maintenus malgré toutMalgré cet ajustement de production, Nintendo viserait toujours un volume de ventes proche des estimations du marché, autour de 20 millions de Switch 2 sur l’exercice en cours. En tout cas, Nintendo n'a pas encore estimé nécessaire de communiquer officiellement sur une possible révision des objectifs de vente, ce qui serait il faut l'admettre un mauvais signal envoyé aussi bien aux investisseurs qu'aux joueurs sur le point de s'équiper.
Reste à voir si les prochaines sorties, à commencer par les titres récents comme Pokopia, permettront de relancer la dynamique sur les marchés occidentaux, ou si Nintendo devra ajuster plus largement sa stratégie autour de la Switch 2 dans les mois à venir. A la fin de la semaine, tous les regards sont tournée vers la version Switch 2 de Super Mario Bros Wonder, puis la sortie de Tomodachi Life qui suscite un certain intérêt sur les réseaux sociaux à la moindre publication de post de la part de Nintendo.
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Source : Bloomberg
Crédit graphiques : Google Finance
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