Rechercher sur Puissance Nintendo
Finance et chiffres de vente Fait l'actu depuis nov. 1999
News Finance et chiffres de vente

Selon Bloomberg, Nintendo réduirait la production de Switch 2 de 30%

Bloomberg indique dans un article paru cette nuit que Nintendo aurait revu à la baisse la production de la Switch 2 face à une demande plus faible aux États-Unis.

News
Résumé en 4 points :
  • Nintendo aurait réduit de plus de 30% la production de Switch 2, selon Bloomberg.
  • La demande aurait été inférieure aux attentes, notamment sur le marché américain.
  • L’action Nintendo a reculé nettement mardi après-midi à Tokyo
  • La société n'a pas souhaité réagir auprès de Bloomberg et maintiendrait ses objectifs de ventes annuelles autour de 20 millions d’unités.

Nintendo aurait décidé de revoir à la baisse la production de la Switch 2, selon une information relayée par le site économique américain Bloomberg. Big N viserait désormais environ 4 millions d’unités produites sur le trimestre, contre 6 millions initialement prévues. Cette décision ferait suite à une demande jugée inférieure aux attentes, en particulier aux États-Unis après la période des Fêtes. Nintendo n'a pas réagi à cette info.

Une production ajustée après des ventes en retrait

D’après les éléments rapportés par le site (qui n'a pas toujours tapé juste dans ses "indiscrétions" mais on saura d'ici quelques semaine ce qu'il en est vraiment), la Switch 2 n’aurait pas maintenu le rythme attendu après son lancement pourtant solide. Si la console a connu un démarrage record en juin avec plus de 17 millions d’unités écoulées en quelques mois, la dynamique se serait essoufflée, notamment sur le marché américain.

Le Japon, de son côté, continuerait de mieux répondre aux attentes, en partie grâce à une version plus abordable mais qui selon d'autres sources serait vendue à perte pour Nintendo. Une première pour le fabricant qui souhaitait toutefois soutenir la demande sur son marché intérieur.

Une réaction immédiate sur le titre en bourse

L’information a semble-t-il eu un effet direct sur l’action Nintendo, qui a reculé jusqu’à 6 % à la Bourse de Tokyo dans la journée de mardi.
évolution du cours de l'action Nintendo ce mardi 24 mars 2026
Légende : évolution du cours de l'action Nintendo ce mardi 24 mars 2026
Ce mouvement efface les gains récents dûs au lancement du jeu Pokémon Pokopia, qui avait permis à l’action de progresser d’environ 15 % en deux jours.
L'action Nintendo joue aux montagnes russes : l'effet Pokopia déjà effacé
Légende : L'action Nintendo joue aux montagnes russes : l'effet Pokopia presque effacé
Ce rebond pourrait donc n'avoir été que temporaire, dans un contexte où le marché reste attentif à la capacité de la Switch 2 à maintenir son rythme sur la durée. Ce genre de réaction presque épidermique nous surprend car un achat d'actions est généralement un positionnement sur le long-terme, on a l'impression avec ces fortes amplitudes qu'on réagit plus qu'on réfléchit, mais l'action Nintendo avait beaucoup augmenté et certains ont peut-être décidé de prendre leurs bénéfices après un superbe parcours ces dernières années.

Un contexte boursier déjà agité ces dernières semaines

Cette baisse s’inscrit dans une séquence plus large. Avant le regain lié à Pokopia, l’action Nintendo avait déjà subi une chute notable de 13,2%, malgré le bon lancement initial de la console.

Entre-temps, Nintendo a également lancé un programme de rachat d’actions avec déjà 1,6 milliard d’euros investis, une opération présentée comme un moyen de soutenir la valeur du titre.
L'action Nintendo a perdu plusieurs points en une semaine
Légende : L'action Nintendo a perdu plusieurs points en une semaine

Des objectifs maintenus malgré tout

Malgré cet ajustement de production, Nintendo viserait toujours un volume de ventes proche des estimations du marché, autour de 20 millions de Switch 2 sur l’exercice en cours. En tout cas, Nintendo n'a pas encore estimé nécessaire de communiquer officiellement sur une possible révision des objectifs de vente, ce qui serait il faut l'admettre un mauvais signal envoyé aussi bien aux investisseurs qu'aux joueurs sur le point de s'équiper.

Reste à voir si les prochaines sorties, à commencer par les titres récents comme Pokopia, permettront de relancer la dynamique sur les marchés occidentaux, ou si Nintendo devra ajuster plus largement sa stratégie autour de la Switch 2 dans les mois à venir. A la fin de la semaine, tous les regards sont tournée vers la version Switch 2 de Super Mario Bros Wonder, puis la sortie de Tomodachi Life qui suscite un certain intérêt sur les réseaux sociaux à la moindre publication de post de la part de Nintendo.

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Bloomberg
Crédit graphiques : Google Finance
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

bahascaux
En même temps entre l'instabilité du monde actuel, le prix élevé et l'absence d'annonce forte pour des jeux à venir y joue forcement.
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Société
Nintendo
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil