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THQ Nordic annonce la sortie d'Epic Mickey, Destroy All Humans! 1|2 sur Switch 2
THQ Nordic confirme les versions Switch 2 de plusieurs jeux de la maison : Disney Epic Mickey: Rebrushed, Destroy All Humans! et Destroy All Humans! 2 – Reprobed, avec dates de sortie et contenus proposés.News
Résumé en 5 points :
THQ Nordic a confirmé l’arrivée de plusieurs de ses jeux sur Nintendo Switch 2, avec au passage deux annonces qui retiennent surtout l’attention côté Nintendo : Disney Epic Mickey: Rebrushed et Destroy All Humans! 2 – Reprobed. Le premier arrivera le 6 octobre 2026, tandis que le second est calé au 15 septembre 2026. Dans les deux cas, il s’agit de versions pensées pour la petite dernière de Nintendo, avec des améliorations techniques et du contenu additionnel inclus.
La précision à retenir, et elle n’est pas anodine, concerne l’absence de coopération locale pour la campagne sur cette version Switch 2. C’est le genre de détail qui mérite d’être signalé rapidement, surtout pour une série qui joue beaucoup sur le chaos partagé. En clair, il y aura bien une nouvelle version Nintendo, mais elle ne reprendra pas tout ce que certains joueurs pouvaient attendre de l’édition déjà connue ailleurs.
Ajoutons enfin que le premier volet sortira lui aussi sur la Switch 2, il est prévu pour le 23 juiin 2026.
Dans le lot, Epic Mickey reste sans doute le cas le plus intéressant pour le public Nintendo, simplement parce que son histoire avec les consoles de la firme remonte à la Wii. On a nous-mêmes un sacré souvenir de rencontres avec Warren Spector au moment de la sortie du jeu original sur Wii. Tout cela ne nous rajeunit pas ! Le voir revenir avec des contrôles adaptés aux Joy-Con 2 a quelque chose d’assez logique, presque comme un détour assumé par la case modernisation.
Reste maintenant à voir si ces versions apporteront un vrai confort supplémentaire en main, au-delà des améliorations techniques annoncées.
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Nintendo Insider, NintendoLife, Nintendo Soup
- Disney Epic Mickey: Rebrushed sortira sur Nintendo Switch 2 le 6 octobre 2026.
- Destroy All Humans! 2 – Reprobed est attendu sur Nintendo Switch 2 le 15 septembre 2026.
- Les deux jeux profiteront d’améliorations techniques sur Switch 2 et incluront des contenus additionnels.
THQ Nordic annonce aussi la sortie de Destroy All Humans ce 23 juin 2026
- La version Switch 2 de Destroy All Humans! 2 – Reprobed ne proposera pas de coopération locale pour la campagne.
THQ Nordic a confirmé l’arrivée de plusieurs de ses jeux sur Nintendo Switch 2, avec au passage deux annonces qui retiennent surtout l’attention côté Nintendo : Disney Epic Mickey: Rebrushed et Destroy All Humans! 2 – Reprobed. Le premier arrivera le 6 octobre 2026, tandis que le second est calé au 15 septembre 2026. Dans les deux cas, il s’agit de versions pensées pour la petite dernière de Nintendo, avec des améliorations techniques et du contenu additionnel inclus.
Epic Mickey revient avec une version adaptée à la Switch 2Déjà passé par la première Switch, Disney Epic Mickey: Rebrushed poursuivra donc sa route sur Switch 2 avec une version enrichie. THQ Nordic met en avant une résolution plus élevée, une fluidité améliorée et surtout des contrôles de type souris via les Joy-Con 2, un point qui parle immédiatement à quiconque se souvient que la version originale sur Wii reposait beaucoup sur le geste et la précision. Le Costume Pack DLC sera aussi inclus.
Destroy All Humans! 2 – Reprobed vise la rentréeDestroy All Humans! 2 – Reprobed arrivera un peu plus tôt, le 15 septembre 2026. Cette version Switch 2 inclura les contenus téléchargeables Reprobed: Skin Pack et Reprobed: Challenge Accepted. THQ Nordic évoque aussi un monde plus vaste à parcourir dans cette suite, où l’on retrouve Crypto dans une aventure plus ouverte et plus généreuse que le premier épisode, avec son humour volontairement absurde toujours bien en place.
La précision à retenir, et elle n’est pas anodine, concerne l’absence de coopération locale pour la campagne sur cette version Switch 2. C’est le genre de détail qui mérite d’être signalé rapidement, surtout pour une série qui joue beaucoup sur le chaos partagé. En clair, il y aura bien une nouvelle version Nintendo, mais elle ne reprendra pas tout ce que certains joueurs pouvaient attendre de l’édition déjà connue ailleurs.
Ajoutons enfin que le premier volet sortira lui aussi sur la Switch 2, il est prévu pour le 23 juiin 2026.
Ces portages clarifient la stratégie de THQ NordicCette annonce permet aussi de mieux lire la stratégie de l’éditeur sur les consoles Nintendo. Epic Mickey: Rebrushed et le premier Destroy All Humans! avaient déjà fait un passage sur Switch, tandis que Destroy All Humans! 2 – Reprobed rejoint directement la Switch 2. Dans le même temps, THQ Nordic réserve aussi certains ajustements techniques à la nouvelle machine, avec de meilleurs visuels, des mondes plus denses ou encore une prise en charge allant jusqu’au Full HD et au 1440p selon les jeux.
Dans le lot, Epic Mickey reste sans doute le cas le plus intéressant pour le public Nintendo, simplement parce que son histoire avec les consoles de la firme remonte à la Wii. On a nous-mêmes un sacré souvenir de rencontres avec Warren Spector au moment de la sortie du jeu original sur Wii. Tout cela ne nous rajeunit pas ! Le voir revenir avec des contrôles adaptés aux Joy-Con 2 a quelque chose d’assez logique, presque comme un détour assumé par la case modernisation.
Deux sorties à surveiller cet automneAvec une sortie fixée au 15 septembre pour Destroy All Humans! 2 – Reprobed et au 6 octobre pour Disney Epic Mickey: Rebrushed, THQ Nordic pose donc deux rendez-vous assez rapprochés sur le calendrier Switch 2, avec une piqure de rappel dans le Destroy All Humans original dès le mois de juin.
Reste maintenant à voir si ces versions apporteront un vrai confort supplémentaire en main, au-delà des améliorations techniques annoncées.
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Sources : Nintendo Insider, NintendoLife, Nintendo Soup
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