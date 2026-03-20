Rechercher sur Puissance Nintendo
THQ Nordic
News THQ Nordic

THQ Nordic annonce la sortie d'Epic Mickey, Destroy All Humans! 1|2 sur Switch 2

THQ Nordic confirme les versions Switch 2 de plusieurs jeux de la maison : Disney Epic Mickey: Rebrushed, Destroy All Humans! et Destroy All Humans! 2 – Reprobed, avec dates de sortie et contenus proposés.

News
Résumé en 5 points :
  • Disney Epic Mickey: Rebrushed sortira sur Nintendo Switch 2 le 6 octobre 2026.
  • Destroy All Humans! 2 – Reprobed est attendu sur Nintendo Switch 2 le 15 septembre 2026.
  • Les deux jeux profiteront d’améliorations techniques sur Switch 2 et incluront des contenus additionnels.
    THQ Nordic annonce aussi la sortie de Destroy All Humans ce 23 juin 2026
  • La version Switch 2 de Destroy All Humans! 2 – Reprobed ne proposera pas de coopération locale pour la campagne.

THQ Nordic a confirmé l’arrivée de plusieurs de ses jeux sur Nintendo Switch 2, avec au passage deux annonces qui retiennent surtout l’attention côté Nintendo : Disney Epic Mickey: Rebrushed et Destroy All Humans! 2 – Reprobed. Le premier arrivera le 6 octobre 2026, tandis que le second est calé au 15 septembre 2026. Dans les deux cas, il s’agit de versions pensées pour la petite dernière de Nintendo, avec des améliorations techniques et du contenu additionnel inclus.

Epic Mickey revient avec une version adaptée à la Switch 2

Déjà passé par la première Switch, Disney Epic Mickey: Rebrushed poursuivra donc sa route sur Switch 2 avec une version enrichie. THQ Nordic met en avant une résolution plus élevée, une fluidité améliorée et surtout des contrôles de type souris via les Joy-Con 2, un point qui parle immédiatement à quiconque se souvient que la version originale sur Wii reposait beaucoup sur le geste et la précision. Le Costume Pack DLC sera aussi inclus.
Sur le fond, on retrouve le remake du jeu de Purple Lamp Studios, qui remet Mickey dans le monde de Wasteland avec son pinceau magique, entre peinture et diluant pour modifier l’environnement. Ce n’est pas une redécouverte totale du jeu, mais plutôt une adaptation technique qui cherche à mieux coller aux possibilités de la nouvelle console.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed vise la rentrée

Destroy All Humans! 2 – Reprobed arrivera un peu plus tôt, le 15 septembre 2026. Cette version Switch 2 inclura les contenus téléchargeables Reprobed: Skin Pack et Reprobed: Challenge Accepted. THQ Nordic évoque aussi un monde plus vaste à parcourir dans cette suite, où l’on retrouve Crypto dans une aventure plus ouverte et plus généreuse que le premier épisode, avec son humour volontairement absurde toujours bien en place.

La précision à retenir, et elle n’est pas anodine, concerne l’absence de coopération locale pour la campagne sur cette version Switch 2. C’est le genre de détail qui mérite d’être signalé rapidement, surtout pour une série qui joue beaucoup sur le chaos partagé. En clair, il y aura bien une nouvelle version Nintendo, mais elle ne reprendra pas tout ce que certains joueurs pouvaient attendre de l’édition déjà connue ailleurs.

Ajoutons enfin que le premier volet sortira lui aussi sur la Switch 2, il est prévu pour le 23 juiin 2026.

Ces portages clarifient la stratégie de THQ Nordic

Cette annonce permet aussi de mieux lire la stratégie de l’éditeur sur les consoles Nintendo. Epic Mickey: Rebrushed et le premier Destroy All Humans! avaient déjà fait un passage sur Switch, tandis que Destroy All Humans! 2 – Reprobed rejoint directement la Switch 2. Dans le même temps, THQ Nordic réserve aussi certains ajustements techniques à la nouvelle machine, avec de meilleurs visuels, des mondes plus denses ou encore une prise en charge allant jusqu’au Full HD et au 1440p selon les jeux.

Dans le lot, Epic Mickey reste sans doute le cas le plus intéressant pour le public Nintendo, simplement parce que son histoire avec les consoles de la firme remonte à la Wii. On a nous-mêmes un sacré souvenir de rencontres avec Warren Spector au moment de la sortie du jeu original sur Wii. Tout cela ne nous rajeunit pas ! Le voir revenir avec des contrôles adaptés aux Joy-Con 2 a quelque chose d’assez logique, presque comme un détour assumé par la case modernisation.

Deux sorties à surveiller cet automne

Avec une sortie fixée au 15 septembre pour Destroy All Humans! 2 – Reprobed et au 6 octobre pour Disney Epic Mickey: Rebrushed, THQ Nordic pose donc deux rendez-vous assez rapprochés sur le calendrier Switch 2, avec une piqure de rappel dans le Destroy All Humans original dès le mois de juin.

Reste maintenant à voir si ces versions apporteront un vrai confort supplémentaire en main, au-delà des améliorations techniques annoncées.

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Nintendo Insider, NintendoLife, Nintendo Soup
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil