Shenmue III Enhanced sur Switch 2 : bande-annonce et édition physique confirmées
Découvrez Shenmue III Enhanced sur Switch 2 avec une version optimisée, une cartouche complète et plusieurs éditions physiques déjà en précommande.News
- Shenmue III Enhanced confirmé sur Nintendo Switch 2 avec version physique complète sur cartouche.
- Précommandes ouvertes pour l'édition standard, Special Edition et Collector's Edition (précommande limitée jusqu'au 4 mai 2026).
- Sortie prévue au quatrième trimestre 2026; prix : 54,99€ (standard), 74,99€ (Special), 199,99€ (Collector).
- ININ annonce un ensemble d'améliorations graphiques et techniques, avec des options pour conserver l'expérience d'origine.
Shenmue III Enhanced refait parler de lui avec une nouvelle vague d’informations et surtout la publication de sa toute première bande-annonce. Attendu sur Nintendo Switch 2, mais aussi sur les autres plateformes actuelles, ce retour de Ryo Hazuki s’accompagne d’une version retravaillée du jeu sorti en 2019. Pour les joueurs Nintendo, une précision importante a été confirmée : le jeu arrivera bien en édition physique sur cartouche, avec l’intégralité du contenu directement accessible.
Voici la bande-annonce de l'ouverture des pré-commandes :
Une version Switch 2 complète et sans compromisContrairement à certaines pratiques récentes et plutôt contestées d'une partie des joueurs, cette version Switch 2 proposera une expérience complète sans téléchargement additionnel : le jeu sera entièrement inclus sur la cartouche, ce qui devrait plaire aux collectionneurs et amateurs de vrais formats physiques. ININ Games met d’ailleurs en avant une version prête à jouer, sans patch ni installation.
- Copie du jeu Shenmue III Enhanced sur cartouche avec jaquette exclusive
- Manuel physique exclusif
- Boîtier collector
- Figurine de Ryo Hazuki de 15 cm environ
- Parchemin / rouleau en bois
- Porte-clés
- Livret d'illustrations « The Making of Shenmue III Enhanced »
- Blu-ray « A Gamer’s Journey: The Definitive History of Shenmue » : un documentaire sur Yu Suzuki et la série
Ajoutons à cela un ensemble d’art prints, des visuels comprenant :
- Poster (au format A2)
- Planche d'autocollants
- Cartes Kung Fu
- Une planche illustrée
Des améliorations techniques et de confort de jeuCar il faut dire que cette édition Enhanced introduit plusieurs ajustements techniques. Les textures ont été retravaillées avec un travail poussé sur les environnements et personnages, tandis que les performances ont été améliorées avec des temps de chargement réduits et un rendu plus fluide. Le jeu propose également des solutions d’upscaling comme DLSS ou FSR sur les plateformes compatibles.
Le monde de Niaowu gagne en densité, avec davantage de personnages dans les rues, ce qui renforce l’impression de vie. Côté gameplay, plusieurs options viennent assouplir la progression : ajustements du système d’endurance, récupération de santé facilitée ou encore réduction des contraintes financières. Les puristes peuvent toutefois désactiver ces éléments pour retrouver une expérience plus proche de la version d’origine.
Accessibilité et modernisation au programmeParmi les évolutions notables, Shenmue III Enhanced propose un mode caméra inspiré des deux premiers épisodes, en complément de la vue moderne. Les interactions ont aussi été revues avec la possibilité de passer les dialogues ou cinématiques, ainsi qu’une fenêtre de timing élargie pour les QTE.
L’interface utilisateur bénéficie également d’améliorations, avec des menus plus clairs et une navigation simplifiée. L’ensemble vise à rendre le jeu plus accessible, sans dénaturer son rythme particulier, souvent comparé à celui des RPG narratifs très posés.
Une sortie attendue d’ici fin 2026Si la date précise reste encore inconnue, la sortie de Shenmue III Enhanced est prévue pour 2026, avec une fenêtre évoquée autour du quatrième trimestre. En attendant, cette nouvelle version pourrait bien être l’occasion pour les joueurs Nintendo de découvrir pour la première fois la saga sur une console de la firme.
Reste à voir si ces ajustements suffiront à convaincre les joueurs, notamment ceux qui avaient trouvé l’épisode original fidèle, mais parfois un peu rigide dans ses mécaniques.
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