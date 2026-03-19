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Shinobi : Art of Vengeance Disponible sur Switch depuis le 29/08/2025
News Shinobi : Art of Vengeance (Switch)

Une brochette de méchants pour le DLC de SHINOBI : Art of Vengeance !

Joe Musahi revient et il va devoir en découdre avec de nouveaux méchants au programme du DLC Sega Vilains Stage de Shinobi. On vous dit tout dans cet article !

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Nous avons enfin une date pour le retour de Shinobi sur Nintendo Switch mais il marquera aussi l'arrivée de trois méchants emblématiques de Sega réunis pour donner du fil à retordre à notre Shinobi préféré. Nous accueillerons donc le géant sculptural Death Adder de Golden Axe, le machiavélique Goro Majima tout droit de sorti de Yakuza, Like a Dragon et l'éternel antagoniste de Sonic, le docteur Robotnik.
Le DLC Sega Vilains nous proposera aussi d'autres contenus supplémentaires avec l’ajout de deux nouveaux modes Boss Rush et trois nouveaux Ninpô qui vont diversifier le gameplay de Musashi. Au programme nous retrouverons également pour les collectionneurs trois nouvelles tenues pour Joe Musashi ainsi que six nouvelles pistes musicales rendant l’aventure encore plus immersive.
SHINOBI: Art of Vengeance | VILLAINS Animation Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Mais comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la sortie du DLC sera accompagnée d'une mise à jour gratuite apportant un mode hardcore comme si le jeu n'était déjà pas assez difficile. Mais nous aurons aussi le droit à une amélioration visuelle qui sera la bienvenue avec la promesse d’une redéfinition des contours des décors et des personnages.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 3 avril pour le DLC de SHINOBI : Art of Vengeance, Sega Vilains au prix de 9,99 euros. Sortez vos shurikens et vos kunais !
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